В Турции хотят установить внешнее управление крупнейшей оппозиционной партией

Столичный суд на сентябрьском заседании, возможно, отложит вынесение решения относительно руководства НРП на более позднее время, полагает доцент МГЛУ Икбаль Дюрре. По его словам, отстранение по решению суда руководителя стамбульского отделения НРП вызвало сильное недовольство со стороны как оппозиции, так и рядовых граждан. Эти действия направлены на дестабилизацию крупнейшей в стране оппозиционной партии и нацелены на спасение падающих рейтингов правящей партии, уверен эксперт: «Но такая политика, скорее всего, приведет к обратному эффекту – дискредитации властей и консолидации оппозиции. Суд может назначить внешнего управляющего, другое дело, что ему будет крайне сложно найти потенциальных администраторов, готовых взять на себя такую роль, не испортив при этом себе репутацию. Вероятно, поэтому судьи пока займут выжидательную позицию».