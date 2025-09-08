В Турции хотят установить внешнее управление крупнейшей оппозиционной партией

В Турции хотят установить внешнее управление крупнейшей оппозиционной партиейВременная администрация уже появилась в стамбульской организации кемалистов
Лидер крупнейшей в Турции оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП, 137 мандатов из 600 в парламенте) Озгюр Озель не планирует создавать новую партию в случае назначения столичным судом внешнего попечителя для возглавляемой им политической силы. Об этом он сказал в интервью газете Nefes 7 сентября. Это заявление последовало спустя несколько дней после того, как суд, использовав институт внешнего попечителя, отстранил от должности руководителя стамбульского отделения НРП Озгюра Челика и назначил вместо него временный управляющий совет.
«Мы продолжаем как юридическую, так и политическую борьбу внутри НРП. Мы не собираемся создавать новую партию и передавать ее кому-либо. Мы никуда не уйдем», – подчеркнул Озель.
Стамбульский гражданский суд постановил отстранить Челика от исполнения обязанностей руководителя партийной ячейки на заседании 2 сентября. Основанием стали возможные нарушения на местной партийной конференции НРП в октябре 2023 г., в ходе которой политик якобы подкупил делегатов, чтобы избраться на должность председателя. Вместо Челика суд назначил временную администрацию во главе с другим членом партии, Гюрселем Текином.
Через три дня Текин в видеообращении, опубликованном в турецких СМИ, в окружении четырех других членов управляющего совета отделения партии пообещал, что он и его команда будут работать в рамках демократических правил, чтобы разрешить кризис вокруг НРП. Правда, чуть позже два политика, представленных на этом видео, объявили о своей отставке.
На этом фоне сразу после решения стамбульского суда лидер НРП Озель в эфире Halk TV объявил о рассмотрении вопроса об исключении Текина из партии высшим дисциплинарным советом политической организации. Со своей стороны, Текин в интервью турецкому телеканалу TV100 раскритиковал руководство его партии, заявив, что правосудие НРП не отличается от правосудия правящей Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ПСР, 272 мандата вместе с союзными политическими силами).
Параллельно с этим руководство НРП 6 сентября объявило о проведении чрезвычайного съезда партии 21 сентября, в ходе которого будет рассматриваться будущее политсилы на случай, если суд в Анкаре 15 сентября отстранит от должности самого Озеля, воспользовавшись тем же инструментом внешнего управления. Поводом для этого может стать расследование столичной прокуратуры в рамках предполагаемого подкупа депутатов во время выборов лидера НРП на 38-м съезде партии, где вместо бывшего лидера Кемаля Кылычдароглу победу одержал нынешний председатель партии.
На чрезвычайном съезде делегаты НРП большинством голосов постараются вновь назначить Озеля лидером партии, чтобы тем самым выбить основания для рассмотрения дела о возможных нарушениях во время его предыдущего избрания в 2023 г., рассказал «Ведомостям» источник в руководстве НРП.
Внеочередной съезд НРП 21 сентября – страховка на случай, если суд в своем решении поставит под вопрос итоги ноябрьского голосования в партии в 2023 г., отметил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Делегаты там формально вновь подтвердят мандат на лидерство Озеля и восстановят легитимность руководства, добавил эксперт.
Преследования в отношении турецкой оппозиции начались после ареста в марте текущего года главного политического оппонента президента Реджепа Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу – по обвинению в коррупции. В начале июля в рамках этого же дела турецкие силовики также задержали глав Антальи, Аданы и Адыямана, Манавгата и руководителя провинции Измир, которые также являются членами НРП. А 7 сентября арестовали еще и главу Управления безопасности Антальи, члена той же оппозиционной партии.
Столичный суд на сентябрьском заседании, возможно, отложит вынесение решения относительно руководства НРП на более позднее время, полагает доцент МГЛУ Икбаль Дюрре. По его словам, отстранение по решению суда руководителя стамбульского отделения НРП вызвало сильное недовольство со стороны как оппозиции, так и рядовых граждан. Эти действия направлены на дестабилизацию крупнейшей в стране оппозиционной партии и нацелены на спасение падающих рейтингов правящей партии, уверен эксперт: «Но такая политика, скорее всего, приведет к обратному эффекту – дискредитации властей и консолидации оппозиции. Суд может назначить внешнего управляющего, другое дело, что ему будет крайне сложно найти потенциальных администраторов, готовых взять на себя такую роль, не испортив при этом себе репутацию. Вероятно, поэтому судьи пока займут выжидательную позицию».
Использование практики внешнего управления в НРП в краткосрочной перспективе может привести к административной заморозке, когда контуры управления партией оказываются в руках внешнего совета, говорит Садыгзаде. Использовав этот инструмент для стамбульской организации партии, власти таким образом рассматривают его как реалистичную модель для масштабирования на центр, отметил эксперт. Однако внешний контроль вместо раскола скорее приведет к мобилизации партийного ядра вокруг лидера и нарастанию протестной активности в обществе, допускает политолог: «Такое неоднократно происходило в Турции после военного переворота 1980 г. и прихода к власти Тургута Озала в начале 1980-х. Риски внутриполитического кризиса начнут возрастать, если внешний совет сумеет закрепиться в партии на несколько недель и фактически заблокирует проведение внеочередных съездов, но в нынешних условиях это маловероятно».