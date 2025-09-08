США могут ослабить участие в противодействии Китаю

Стоит подчеркнуть, что Колби также был соавтором стратегии национальной обороны США 2018 г. Именно тогда в документе впервые сдерживание Китая было упомянуто в качестве приоритетной задачи. Колби считается одним из наиболее ярых сторонников жесткой политики в отношении Китая. В своей книге «Стратегия лишения», опубликованной в 2021 г., Колби писал: «Лишение Китая гегемонии в Азии является основной целью глобальной стратегии США». Для этого он предлагал при необходимости сократить американское военное присутствие в Европе. «Соединенные Штаты должны сначала обеспечить эффективную защиту своих союзников по антигегемонистской коалиции против Китая. И для этого они не должны тратить слишком много средств на оборону, поскольку это может подорвать их экономические перспективы <...> Это ограничивает объем средств, которые США могут выделить на европейскую оборону сверх своих обязательств в Азии», – написано в книге.