США могут ослабить участие в противодействии Китаю

США могут ослабить участие в противодействии КитаюОни больше ставят на региональных союзников
Шансы Китая вернуть контроль над Тайванем могут увеличиться благодаря президенту США Дональду Трампу, предполагает газета The South China Morning Post. Такой вывод обосновывается слухами о том, что текст новой стратегии национальной обороны США, который пока находится на стадии разработки, предусматривает самой важной задачей защиту территории США и Западного полушария. А не сдерживание Китая, что было многолетним приоритетом, упоминавшимся во многих американских доктринальных документах со времен первого срока Трампа в 2017–2021 гг.
«Копия новой стратегии национальной обороны, которая попала на стол министру обороны Питу Хегсету на прошлой неделе, ставит внутренние и региональные задачи выше, чем противодействие таким соперникам, как Пекин и Москва», – говорится в материале издания Politico со ссылкой на три источника в Пентагоне. По словам одного из них, новый подход серьезно изменит ситуацию для США и их союзников «на нескольких континентах», а также ставит под вопрос предыдущие американские внешнеполитические обязательства. Подчеркивается, что у Хегсета есть возможность внести коррективы в текст документа.
Но в основном над ним работает заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. В этой должности он является как главным советником министра обороны, так и его заместителем по всем основным вопросам обороны и национальной безопасности. Помимо составления новой версии стратегии национальной обороны, Колби и его команда работают над двумя другими доктринальными документами, которые традиционно готовятся министерством обороны: обзор глобальной расстановки сил (в нем министерство обороны США оценивает свое глобальное военное присутствие и производит переориентацию этих ресурсов соответственно приоритетам) и обзор ПВО/ПРО на театре военных действий.
Журналисты Politico подчеркивают, что первый документ (обзор глобальной расстановки сил) вызывает наибольшее опасение американских союзников в Европе, так как может содержать предложения по сокращению там военного присутствия США. Сам Трамп пока не подтверждал таких намерений. При этом в ходе встречи с президентом Польши Каролем Навроцким 3 сентября американский лидер пообещал в случае переброски части американских военных из Европы сохранить их присутствие в Польше. По данным Европейского командования вооруженных сил США за февраль 2025 г., в Европе развернуто до 84 000 американских военнослужащих.
Стоит подчеркнуть, что Колби также был соавтором стратегии национальной обороны США 2018 г. Именно тогда в документе впервые сдерживание Китая было упомянуто в качестве приоритетной задачи. Колби считается одним из наиболее ярых сторонников жесткой политики в отношении Китая. В своей книге «Стратегия лишения», опубликованной в 2021 г., Колби писал: «Лишение Китая гегемонии в Азии является основной целью глобальной стратегии США». Для этого он предлагал при необходимости сократить американское военное присутствие в Европе. «Соединенные Штаты должны сначала обеспечить эффективную защиту своих союзников по антигегемонистской коалиции против Китая. И для этого они не должны тратить слишком много средств на оборону, поскольку это может подорвать их экономические перспективы <...> Это ограничивает объем средств, которые США могут выделить на европейскую оборону сверх своих обязательств в Азии», – написано в книге.
Так как США не хватает своих сил на реализацию глобальных задач на Тихоокеанском направлении, они временно планируют сконцентрироваться на проблемах в своем регионе и, возможно, заставить союзников в АТР играть более активную роль в сдерживании Китая, считает сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Трамп хочет, чтобы региональные союзники США типа Австралии и Японии больше вкладывались в систему сдерживания КНР, соглашается главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Кроме того, в Вашингтоне хотят наконец сосредоточиться на Западном полушарии и всеми способами минимизировать там влияние того же Китая, в том числе применяя военную силу. Но эксперт подчеркнул наличие у Трампа и конкретных внутриполитических интересов, под которые может подгоняться новая стратегия национальной обороны. Он объяснил, что положения об использовании вооруженных сил для защиты территории США могут быть задействованы Трампом для оправдания применения национальной гвардии и войск в демократических штатах для борьбы с преступностью.