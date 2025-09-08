Медведев: Россия может потребовать от Финляндии выплату репараций

Медведев отметил, что объем торговли между двумя странами за 2024 г. составил всего 1,26 млрд евро, тогда как в 2019 г. доходил до отметки $13,5 млрд. Как пишет зампред, в советское время существовала взаимовыгодная экономическая кооперация между двумя странами. Финляндия получала сырье, инвестиции, продукцию нефтехимии, а в СССР поставляла высокотехнологичное оборудование. Действовал целый ряд совместных производств. Сейчас же взаимодействие строится в логике «санкционного маразма».