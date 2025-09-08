Медведев: Россия может потребовать от Финляндии выплату репараций

Медведев: Россия может потребовать от Финляндии выплату репарацийЗампред Совбеза считает, что от политики Хельсинки страдают сами финны
С учетом политики Финляндии у России появляются все основания пересмотреть отказ от требований компенсаций за ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».
Нарушение договоренностей
Как пишет Медведев, в Хельсинки отошли от ранее подписанных договоренностей после того, как страна вступила в НАТО. Замглавы Совбеза привел в пример оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 г., а также отказ от использования вооруженных сил за пределами своей территории, который предусмотрен Договором об основах отношений с РФ 1992 г.
«Иными словами, нет военно-политической составляющей договора – значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков», – подчеркнул политик.
Он также отметил, что Финляндия фактически выплатила $226,5 млн репараций из $300 млн необходимых и это был жест доброй воли со стороны Москвы. При этом такая сумма не покрывает ущерба, который понесли граждане СССР.
Присутствие военных контингентов США в Финляндии
Медведев напомнил, что парламент страны одобрил летом 2024 г. соглашение о сотрудничестве в области обороны с США. Исходя из текста документа, объяснил замглавы Совбеза, Финляндия должна открыть 15 своих военных объектов, чтобы их могли использовать военные из Соединенных Штатов. Политик подчеркнул, что таким образом страна создала «серьезный задел» для постоянного присутствия военных и баз Вашингтона.
Он провел параллель с тем, как накануне Великой Отечественной войны Хельсинки «охотно предоставили» территории Третьему рейху для нападения на СССР. В настоящее время страна отдала ее НАТО, при этом называя Россию «главной угрозой своей безопасности».
О «санкционном маразме»
Медведев также рассказал, что посетил границу Финляндии и РФ в Ленинградской области. Как пишет зампред Совбеза, раньше на этом участке «было очень многолюдно». Сейчас же он не видел какого либо движения.
Решение финских властей ограничить пересечение границы, по мнению политика, привело к полному обрушению отношений между странами и, в первую очередь, к страданиям самих финнов. Медведев подчеркнул, что они потеряли «серьезные преимущества от развития двусторонних торгово-экономических связей» в результате «дурацкой политики» своего государства.
Медведев отметил, что объем торговли между двумя странами за 2024 г. составил всего 1,26 млрд евро, тогда как в 2019 г. доходил до отметки $13,5 млрд. Как пишет зампред, в советское время существовала взаимовыгодная экономическая кооперация между двумя странами. Финляндия получала сырье, инвестиции, продукцию нефтехимии, а в СССР поставляла высокотехнологичное оборудование. Действовал целый ряд совместных производств. Сейчас же взаимодействие строится в логике «санкционного маразма».
