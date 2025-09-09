Контрактники без гражданства могут получить выплаты до 400 000 рублей

Контрактники без гражданства могут получить выплаты до 400 000 рублейВ июле вступил в силу закон, позволяющий им служить на неофицерских должностях
Военные без гражданства, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии, смогут получить единовременную выплату в размере до 400 000 руб. наравне с иностранными гражданами, находящимися в зоне спецоперации. Проект указа президента, разработанный Минобороны, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, обнаружили «Ведомости». Уточняется, что такие лица должны заключить контракт сроком на один год и более.
7 июля 2025 г. вступил в силу закон, позволивший апатридам служить по контракту в ВС РФ на неофицерских должностях – солдатами, матросами, сержантами и старшинами. Изменения, внесенные в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», расширили круг лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту.
Реализация президентского указа будет осуществляться в пределах бюджетных средств, выделяемых Минобороны России и Росгвардии «в рамках планового набора военнослужащих по контракту», уточняется в пояснительной записке к нему. Сейчас, согласно указу президента № 787, единовременная денежная выплата для военных в ВС РФ и Росгвардии, а также для мобилизованных и иностранных граждан составляет 195 000 руб. На выплату в 400 000 руб. могут претендовать представители той же категории лиц, но с условием, что контракт заключен более чем на год и служба будет проходить на территориях новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) и на Украине. Действие именно этих указов и предлагается распространить на лиц без гражданства, говорится в пояснительной записке к проекту президентского указа.
Исключение будут составлять лица без гражданства, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы отбывали наказание в местах лишения свободы, – для них единовременная выплата не предусмотрена. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который разработало Минобороны в дополнение к проекту указа президента.
Сколько лиц без гражданства въезжает в РФ
Лицами без гражданства считаются люди, у которых нет ни российского, ни какого-либо другого гражданства. Такой статус может возникнуть, если человека лишили гражданства, он отказался от него сам и не получил гражданство другого государства. Кроме этого лицом без гражданства можно стать из-за исчезновения государства. Этот статус также будет присвоен ребенку, родившемуся от родителей – лиц без гражданства в государстве, которое не предоставляет гражданство по факту рождения.
Законотворчество Минобороны в данном случае – это ожидаемое выравнивание правового положения апатридов. «Раз сейчас им разрешили служить по контракту, то логично, что они должны получать и аналогичную единовременную выплату», – говорит военный юрист Юрий Лямин. При этом он отметил, что сама по себе категория лиц без гражданства немногочисленная, но тем не менее движение в этом направлении позволяет несколько расширить круг потенциальных контрактников.
Политолог Александр Немцев соглашается, что лица без гражданства вряд ли массово начнут заключать контракты для службы в ВС РФ, но в некоторых случаях это может послужить дополнительной мотивацией. Например, если человек отказался от гражданства своей страны, но не получил российское, он вправе заключить контракт с ВС РФ или Росгвардией, получить за это выплаты и не быть высланным с территории России, говорит политолог. «Он может как лицо без гражданства проходить военную службу до обретения статуса гражданина и вправе претендовать на выплату. Это такая история, позволяющая стать гражданами России через переходный период», – разъяснил он.
По окончании службы иностранный гражданин может получить право на российское гражданство по упрощенной процедуре – ему не надо будет получать вид на жительство, писали «Ведомости». Помимо этого для иностранцев, заключивших до 30 апреля контракт о прохождении военной службы с ВС РФ, прекращают свое действие ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда и т. д.