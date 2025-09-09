Контрактники без гражданства могут получить выплаты до 400 000 рублей

Реализация президентского указа будет осуществляться в пределах бюджетных средств, выделяемых Минобороны России и Росгвардии «в рамках планового набора военнослужащих по контракту», уточняется в пояснительной записке к нему. Сейчас, согласно указу президента № 787, единовременная денежная выплата для военных в ВС РФ и Росгвардии, а также для мобилизованных и иностранных граждан составляет 195 000 руб. На выплату в 400 000 руб. могут претендовать представители той же категории лиц, но с условием, что контракт заключен более чем на год и служба будет проходить на территориях новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) и на Украине. Действие именно этих указов и предлагается распространить на лиц без гражданства, говорится в пояснительной записке к проекту президентского указа.