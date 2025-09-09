Администрация Трампа узнала об атаке Израиля в Дохе от военных США

Администрация Трампа узнала об атаке Израиля в Дохе от военных СШАБелый дом сообщил, что президент поговорил с Нетаньяху и эмиром Катара
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация Дональда Трампа получила информацию об израильском ударе по «Хамасу» в Дохе от военных США, после чего президент обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и эмиром Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Об этом Левитт сказала в ходе пресс-брифинга.
«Сегодня утром администрация Трампа была уведомлена вооруженными силами США о том, что во время атаки Израиля на "Хамас", который, к сожалению, находился в районе Дохи, столицы Катара, Израиль односторонне наносил бомбовые удары на территории Катара – суверенного государства и близкого союзника США, которое активно и смело сотрудничает с нами в усилиях по достижению мира, – сказал Левитт. – Такие действия не способствуют целям Израиля или США».
Левитт подчеркнула, однако, что уничтожение «Хамаса» «является достойной целью». Она добавила, что Трамп немедленно поручил специальному посланнику Стиву Уиткоффу уведомить катарцев о предстоящей атаке, что тот и сделал. Госсекретарь США Марко Рубио и Уиткофф были с президентом во время его звонков.
«Президент рассматривает Катар как сильного союзника и друга США и крайне сожалеет о месте проведения этой атаки, – сказала представитель Белого дома. – Президент Трамп хочет, чтобы все заложники в Газе и тела погибших в этой войне были немедленно освобождены».
Левитт также сообщила, что сразу после атаки Трамп поговорил с Нетаньяху. «Премьер-министр сообщил, что он хочет быстро достичь мира. Президент Трамп считает, что этот неприятный инцидент может стать возможностью для мирного урегулирования», – сказала она.
Более того, добавила Левитт, Трамп поговорил с эмиром и премьер-министром Катара, «поблагодарив их за поддержку и дружбу с нашей страной». «Он заверил их, что подобное больше не повторится на их территории», – заявила она.
9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.
В аккаунте офиса Нетаньяху позже заявили, что страна самостоятельно спланировала и осуществила операцию в Катаре.
Al-Arabiya писали, что пять человек, включая лидера группировки «Хамас» в Газе Халиль аль-Хейя, а также главу его офиса, погибли при ударе Израиля по столице Катара.