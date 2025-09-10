В СПЧ предупредили о возможных провокациях на выборах 2025 года

В СПЧ предупредили о возможных провокациях на выборах 2025 годаЭксперты, напротив, считают, что интерес к региональным кампаниям у недоброжелателей не очень высок
Несмотря на готовность избирательной системы к единому дню голосования 2025 г. 12–14 сентября, невозможно заранее предусмотреть все возможные негативные сценарии развития событий, предупредил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов на совещании в Общественной палате (ОП). «Мы отрабатывали в учебной программе разные конфликтные ситуации, но всего не предугадать. В прошлом году, помните, возникли вопросы с зеленкой, в этом году тоже могут возникать разные непредвиденные ситуации», – отметил он.
На президентских выборах в 2024 г. был зафиксирован 41 инцидент порчи бюллетеней с помощью зеленки в 26 регионах, писали «Ведомости» со ссылкой на слова главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Безвозвратно испортили 214 бюллетеней. В целом за три дня голосования было возбуждено 61 уголовное дело – в основном по статье о воспрепятствовании осуществлению прав избирателей (ст. 141 УК) и о заведомо ложном террористическом акте (ст. 207 УК).
Точенов также заметил, что многие кандидаты, политтехнологи или штабы порождают разные «провокационные» ситуации в своих интересах. «Любое провокационное действие на избирательном участке – это действие не в помощь кандидату, а во вред нашей стране и нашему электоральному суверенитету», – заявил он.
В целом, как считает зампред ЦИК Николай Булаев, избиркомы полностью готовы к проведению выборов. Об этом он сообщил журналистам во время осмотра одного из экстерриториальных участков в московском ТРЦ «Афимолл сити». Около 18 500 жителей регионов направили заявления для участия в выборах глав субъектов (голосовать смогут жители 19 регионов, см. врез) на 14 экстерриториальных избирательных участках Москвы, поделился данными Булаев. Наибольшая активность отмечается у жителей Брянской, Тамбовской и Курской областей – от каждой подано примерно 2000 заявок.
Жители каких регионов смогут проголосовать на экстерриториальных участках
• ЕАО
• Чувашия
• Пермский край
• Новгородская область
• Оренбургская область
• Республика Коми
• Архангельская область
• Ленинградская область
• Иркутская область
• Свердловская область
• Брянская область
• Калужская область
• Костромская область
• Курская область
• Тамбовская область
• Краснодарский край
• Ростовская область
• Город Севастополь
Есть шанс, учитывая активную позицию правительства Москвы и ЦИК, что в дальнейшем получится организовать более масштабную реализацию голосования для избирателей из субъектов РФ, добавил Булаев. «У меня есть надежда, что на выборы депутатов Госдумы в 2026 г. мы сможем организовать голосование [на экстерриториальных участках] в том числе по одномандатным округам, а это задача неимоверно сложная – 225 округов. Конкуренция высокая – 8–10 человек. Мы можем представить, какую нужно провести работу по доработке программного продукта, по обеспечению центров голосования, где все происходит в электронном виде», – поделился он.
О 100%-ной готовности общественных штабов заявил также на межрегиональном совещании сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Такой вид наблюдения, по его словам, стал постоянным элементом деятельности гражданского общества и избирательного процесса. Всего подготовку по образовательной программе ОП и ассоциации «Независимое общественное наблюдение» прошло 72 900 наблюдателей из 56 регионов, было проведено 1330 обучающих семинаров, перечислил Григорьев.
В боевой готовности находится и система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), что подтвердила в том числе всероссийская тренировка (прошла 3–4 сентября), в которой приняло участие порядка 10% избирателей, добавил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГа Олег Артамонов. «По итогам тренировки можно уже сейчас сказать, что система к выборам готова, каких-то замечаний к ее работе у нас не возникло. Тестовое голосование прошло успешно, средства наблюдения отработали успешно, подведение итогов также прошло успешно», – отрапортовал он. Вместе с тем Артамонов поблагодарил критиков этой формы волеизъявления, добавив, что они активнее многих наблюдают за ДЭГом. «Я уверен, если к ДЭГу будут какие-то претензии, мы от них услышим их с обоснованием и с указанием, что именно нам нужно исправить», – добавил он.
По прогнозам электорального эксперта Станислава Андрейчука, эксцессов с зеленкой в текущем выборном цикле не будет. За такие нарушения судили «гораздо жестче», чем членов комиссий, которые занимались фальсификацией выборов, отметил он.
Различные инциденты на выборах президента были инспирированы извне, все эти истории так или иначе были связаны с мошенническими действиями, напоминает электоральный юрист Олег Захаров. «Интерес к региональным выборам у зарубежных недоброжелателей явно ниже, чем к выборам главы страны, поэтому ожидать такого же масштаба провокаций не приходится», – резюмировал он. Да и опасения по поводу влияния на результат выборов уже нет: по опыту, нигде эти провокации не привели к срыву голосования или отмене итогов выборов, добавил Захаров.