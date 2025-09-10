В СПЧ предупредили о возможных провокациях на выборах 2025 года

В боевой готовности находится и система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), что подтвердила в том числе всероссийская тренировка (прошла 3–4 сентября), в которой приняло участие порядка 10% избирателей, добавил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГа Олег Артамонов. «По итогам тренировки можно уже сейчас сказать, что система к выборам готова, каких-то замечаний к ее работе у нас не возникло. Тестовое голосование прошло успешно, средства наблюдения отработали успешно, подведение итогов также прошло успешно», – отрапортовал он. Вместе с тем Артамонов поблагодарил критиков этой формы волеизъявления, добавив, что они активнее многих наблюдают за ДЭГом. «Я уверен, если к ДЭГу будут какие-то претензии, мы от них услышим их с обоснованием и с указанием, что именно нам нужно исправить», – добавил он.