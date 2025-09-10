Путин обсудил с Анохиным социальную сферу и здравоохранение в Смоленской области

Путин обсудил с Анохиным социальную сферу и здравоохранение в Смоленской областиГубернатор также доложил о поддержке участников спецоперации в регионе
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, на которой обсуждались ключевые вопросы развития региона, поддержка участников специальной военной операции, здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с Белоруссией. Об этом сообщает Кремль.
Анохин отметил, что военнослужащие Смоленской области несут службу на передовой, среди них 117 награждены орденом Мужества, семь человек – орденом Святого Георгия и шесть Героев России, пятеро из которых – выпускники Смоленской военной академии ПВО, награжденной орденом Кутузова. Четверо героев получили награды посмертно.
Региональный стандарт поддержки участников спецоперации полностью внедрен, сообщил Анохин. Он подчеркнул, что 34 из 49 мер поддержки будут бессрочными, особенно в отношении семей и детей участников операции. Также сохраняются меры по дополнительной региональной поддержке за ранения, а взаимодействие с Фондом защитников Отечества активно продолжается. В рамках региональной программы «Герои своего времени – Смоленск», реализуемой совместно с Президентской академией (РАНГХиС) и Высшей школой государственного управления, осуществляется работа с демобилизованными – уже 273 человека возвращены к мирной жизни, пятеро устроены в органы власти.
В сфере здравоохранения губернатор доложил о завершении строительства нового корпуса клинической и психиатрической больницы на 600 коек, которая будет полностью готова к 2026 г. Также завершено строительство хирургического корпуса и онкологического диспансера, что считается важным для региона с 30 000 пациентов на наблюдении. За два года уровень диспансеризации значительно повысился. В регионе реализуется программа поддержки молодых специалистов: 623 целевика привлеклись в систему здравоохранения, 528 – в другие сферы, а для них уже приобретено 69 квартир.
В образовании внимание уделяется повышению качества и удержанию молодежи в регионе. СМОЛГУ реализует сетевые программы с ведущими вузами страны, запущена программа двух дипломов совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ), МГТУ и МНИБАУМ. В регионе обучается 45 000 детей, из них 3371 выпускник подписал целевой договор о работе. Стипендии для студентов варьируются от 6000 до 30 000 руб. в месяц в зависимости от уровня и успеваемости.
Анохин также рассказал о развитии промышленного сектора. Восстанавливаются предприятия, утраченные после советского периода, создаются кластеры в авиастроении, автомобилестроении и судостроении. Смоленский авиационный завод совместно с КТРВ развивает гражданский сегмент, планируется выпуск крыла для самолета «Ладога» к 2028 г. Завод «Измеритель» впервые выпустил сервопривод в России, «Авангард» сертифицировал гидроцикл и планирует массовое производство беспилотной авиационной системы.
Особое внимание губернатор уделил сельскому хозяйству. Анохин отметил, что регион активно развивает производство льна, который является востребованным экспортным продуктом. Смоленская область занимает первое место в России по посевной площади и переработке льна: в 2024 г. урожайность превысила 40%, в начале 2025 г. – еще +17%, переработка достигла 70%. Также создаются совместные селекционно-семенные центры для выведения собственных сортов, что снижает зависимость от импортного сырья.
Регион занимает лидирующие позиции по производству крольчатины (первое место в стране), плодоовощных консервов, сухого молока и мяса. Развиваются перерабатывающие предприятия и совместные предприятия с белорусскими коллегами. Взаимодействие с Белоруссией остается ключевым: 67% товарооборота региона приходится на Белоруссию, в 2024 г. общий оборот достиг рекордных 294 млрд руб., функционируют 5000 совместных предприятий.
Восстанавливается археологический музей-заповедник Гнездово, национальный парк Смоленского поозерья и Свято-Успенский кафедральный собор, отметил Анохин. Будет восстановлен и аэропорт, переданный в региональную собственность, где в ближайшие два года планируется строительство нового терминала.
Анохин сообщил о развитии инвестиционного климата и прямых инвестиций в размере 108 млрд руб. в 2024 г. Реализуется 50 крупных проектов с объемом инвестиций 60 млрд руб. и созданием 12 000 рабочих мест. Ведется работа с компанией «Алроса» и другими промышленными предприятиями, включая ювелирную отрасль.
На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия с Белоруссией, развитие транспортной и логистической инфраструктуры, экспортные компетенции региона и кооперация с союзным государством. Губернатор подчеркнул важность сохранения единой славянской культуры и развития спорта в регионе.