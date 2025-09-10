Путин обсудил с Анохиным социальную сферу и здравоохранение в Смоленской области

В сфере здравоохранения губернатор доложил о завершении строительства нового корпуса клинической и психиатрической больницы на 600 коек, которая будет полностью готова к 2026 г. Также завершено строительство хирургического корпуса и онкологического диспансера, что считается важным для региона с 30 000 пациентов на наблюдении. За два года уровень диспансеризации значительно повысился. В регионе реализуется программа поддержки молодых специалистов: 623 целевика привлеклись в систему здравоохранения, 528 – в другие сферы, а для них уже приобретено 69 квартир.