Франция встретила нового премьера Лекорню крупными протестами

Франция встретила нового премьера Лекорню крупными протестамиБорьба сторонников Макрона и оппозиции по вопросу бюджета только набирает обороты
Выбранный президентом Франции Эмманюэлем Макроном на должность премьера страны экс-министр обороны Себастьян Лекорню официально вступил в должность 10 сентября. Он считается лояльным президенту центристом, представляющим партию «Возрождение».
В рекордно короткой для французских премьеров речи (2,5 минуты) перед вступлением в должность Лекорню призвал к решительным действиям. По его словам, работу правительства в ближайшие месяцы нужно «изменить», а также «серьезнее подойти к работе с нашей оппозицией». «Потребуются радикальные перемены не только в форме или в подходе, но и в самой сути», – сказал новый премьер (цитата по видео в аккаунте правительства Франции в соцсети Х).
Трудности экономики и политики
Накануне Лекорню, комментируя свое назначение, сказал, что «учитывает ожидания и знает трудности». Его вступление в должность было встречено во Франции общенациональной акцией протеста «День мобилизации» общественного движения «Заблокируем все», а также общенациональной забастовкой левого профсоюза Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). Обе акции поддержаны левыми силами – леворадикальной «Непокоренной Францией» Жан-Люка Меланшона, «Зелеными» и коммунистами. Изначально поводом для запланированной еще в августе забастовки были планы предшественника Лекорню на посту Франсуа Байру по сокращению госбюджета на 44 млрд евро ради борьбы с его растущим хроническим дефицитом. Этого планировалось добиться отказом от индексации пенсий, зарплат бюджетников, сокращениями закупок лекарств медицинскими госучреждениями и т. п.
При этом в проекте бюджета прошлого правительства был предусмотрен рост расходов на находившуюся тогда в ведении Лекорню оборону в 3,5 млрд евро.
Тема уязвимости Франции перед лицом внешних вызовов – конек умеренных правых и окружения Макрона, замечает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. С их точки зрения, Парижу приходится вести заочное политико-экономическое противостояние с Россией и Китаем, поэтому окружение президента говорит, что нужно «считать деньги» и понимать безопасность широко – в военной сфере, в области энергетики и независимости производственных цепочек и технологий.
Сколько «блокирующих» во франции
План бюджетной экономии вместе с прошлым правительством не прошли вотум доверия в национальном собрании (нижней палате парламента) 8 сентября. Байру, возглавляющий лояльное Макрону правоцентристское «Демократическое движение», отметил, что всегда готов помочь своему преемнику. На церемонии передачи власти 74-летний Байру в наставлении 39-летнему Лекорню пожелал ему единства в условиях «очень опасного для страны момента», а также чтобы новое правительство избежало ситуации, «когда избранные политические силы продолжают притворяться, что реальности нет». Так он намекал на осуждение его плана «спасения бюджета» левыми и правыми 8 сентября с 364 голосами «против» оппозиции по сравнению со 194 «за» лоялистов.
Но координатор леворадикальной «Непокоренной Франции» (ядро в крупной левой коалиции «Новый народный фронт». – «Ведомости») Манюэль Бомпар уже призвал Лекорню анонсировать вотум доверия своему правительству. В противном случае Бомпар пригрозил вотумом недоверия на первой же сессии нацсобрания после создания нового кабмина. Лидер крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что Лекорню необходимо пойти на компромисс, так как «его положение очень шаткое».
Представителей крайних сил будут отсекать от выработки политического курса, говорит доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев: «Если их и пригласят в Матиньон, то постараются изолировать».
Роль протеста
Протесты 10 сентября охватили все крупные города Франции, включая Париж с его пригородами, Лион, Нант, Марсель и др. Протестующие пытались блокировать государственные здания, склады Amazon, НПЗ, улицы и автомобильные дороги, включая парижскую кольцевую (как во время протестов «желтых жилетов»), и железнодорожные магистрали (всего МВД зафиксировало 262 блокады). В ряде регионов прерывалось движение поездов. В Париже, Нанте и других городах зафиксированы пожары. Есть сообщения о столкновениях, звуках стрельбы и раненых силовиках. Лекорню в новом статусе вечером 10 сентября посетил антикризисный центр правительства. Министр внутренних дел Брюно Ретайо утром 10 сентября заявил, что происходящее «не имеет ничего общего с гражданским движением», и пообещал «нулевую терпимость» к тем, кто разжигает беспорядки и участвует в них. По его словам, манифестанты атакуют полицейских «камнями в несколько килограммов веса с целью убить». Министр вечером анонсировал «полсотни деблокад», которые в ближайшее время проведут силы правопорядка. Для Ретайо эти протесты – «экзамен», который покажет, сохранит ли он свой пост в новой конфигурации правительства, отмечает Чихачев.
Движение «Заблокируем все» позиционируется как низовая самоорганизация с помощью соцсетей. Протестующих де-факто поддержал находящийся под следствием во Франции гражданин этой страны, а также России и ОАЭ Павел Дуров. Он в своем Х выразил гордость тем, что протестующие пользуются его мессенджером Telegram как «средством против провальной политики Макрона».
Ретайо также обвинил в «захвате» протеста «ультралевыми». Чихачев замечает, что «Непокоренная Франция» с этой идеологией и другие официальные партии, скорее, просто присоединились к низовым протестам, но не организовывали их. По мнению Тимофеева, протесты вряд ли серьезно повлияют на политическую ситуацию: для парламентской оппозиции они инструмент, какими были спонтанные антиковидные протесты и движение «желтых жилетов»: «Это нужно, чтобы напомнить о себе, что Макрона можно шантажировать информационным фоном».