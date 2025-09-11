Франция встретила нового премьера Лекорню крупными протестами

Протесты 10 сентября охватили все крупные города Франции, включая Париж с его пригородами, Лион, Нант, Марсель и др. Протестующие пытались блокировать государственные здания, склады Amazon, НПЗ, улицы и автомобильные дороги, включая парижскую кольцевую (как во время протестов «желтых жилетов»), и железнодорожные магистрали (всего МВД зафиксировало 262 блокады). В ряде регионов прерывалось движение поездов. В Париже, Нанте и других городах зафиксированы пожары. Есть сообщения о столкновениях, звуках стрельбы и раненых силовиках. Лекорню в новом статусе вечером 10 сентября посетил антикризисный центр правительства. Министр внутренних дел Брюно Ретайо утром 10 сентября заявил, что происходящее «не имеет ничего общего с гражданским движением», и пообещал «нулевую терпимость» к тем, кто разжигает беспорядки и участвует в них. По его словам, манифестанты атакуют полицейских «камнями в несколько килограммов веса с целью убить». Министр вечером анонсировал «полсотни деблокад», которые в ближайшее время проведут силы правопорядка. Для Ретайо эти протесты – «экзамен», который покажет, сохранит ли он свой пост в новой конфигурации правительства, отмечает Чихачев.