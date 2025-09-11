Есть ли у системной оппозиции в Сибири шанс на повторение успеха несистемной

По округу № 11, от которого в 2020 г. был избран Фатеев, ЕР выдвинула действующего депутата думы Томска (округ № 6) Максима Резникова. Всего в 11-м округе баллотируются четыре кандидата. В округе № 4, где пять лет назад победила на тот момент координатор томского штаба Навального (организация признана экстремистской, ликвидирована и запрещена на территории РФ) Ксения Фадеева (приговорена в 2023 г. к девяти годам колонии по делу об экстремизме, 1 августа 2024 г. стала участником масштабного обмена заключенными между Россией и США), от ЕР баллотируется директор Центра татарской культуры Шамиль Халитов. Всего в этом округе участвуют в выборах пять кандидатов. В 2024 г. на довыборах по округу Фадеевой победила единоросс Диана Смолева, спустя год она баллотируется в округе № 8.