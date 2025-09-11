Есть ли у системной оппозиции в Сибири шанс на повторение успеха несистемной

Есть ли у системной оппозиции в Сибири шанс на повторение успеха несистемнойИз-за ослабления позиций КПРФ протестные голоса там могут перехватить «Новые люди»
От прохождения представителей несистемной оппозиции в думы Новосибирска и Томска в 2020 г. спустя пять лет не осталось ничего, кроме воспоминаний: ни одному из тех депутатов не удалось сохранить свой мандат. Часть из них были признаны иностранными агентами, часть – покинули страну (в том числе в рамках обмена заключенными между Россией и США в 2024 г.), а освободившиеся кресла на дополнительных выборах заняли представители «Единой России» (ЕР). Один из таких единороссов, 36-летний участник спецоперации Сергей Сеченов, в 2024 г. получил мандат Андрея Фатеева (уехал из России в 2021 г.) в думе Томска, после чего был избран председателем городского парламента. На выборах-2025 Сеченов возглавляет список ЕР.
По округу № 11, от которого в 2020 г. был избран Фатеев, ЕР выдвинула действующего депутата думы Томска (округ № 6) Максима Резникова. Всего в 11-м округе баллотируются четыре кандидата. В округе № 4, где пять лет назад победила на тот момент координатор томского штаба Навального (организация признана экстремистской, ликвидирована и запрещена на территории РФ) Ксения Фадеева (приговорена в 2023 г. к девяти годам колонии по делу об экстремизме, 1 августа 2024 г. стала участником масштабного обмена заключенными между Россией и США), от ЕР баллотируется директор Центра татарской культуры Шамиль Халитов. Всего в этом округе участвуют в выборах пять кандидатов. В 2024 г. на довыборах по округу Фадеевой победила единоросс Диана Смолева, спустя год она баллотируется в округе № 8.
А вот единоросс Игорь Разживин, в 2024 г. получивший в думе Томска мандат уехавшего из России в марте 2022 г. яблочника Артема Канарева в округе № 2, в новый созыв баллотироваться не стал. ЕР выставила в этом округе помощника директора по административно-хозяйственным вопросам Томского научного центра Сибирского отделения РАН Евгения Ядренкина. 27 депутатов городского парламента избираются по одномандатным округам, еще 10 – по партийным спискам.
Неожиданные результаты на выборах в думу Томска возможны, но если они и будут, то не вследствие активности оппозиции, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «В Томске регулярно сажают одного мэра за другим уже много лет (были, в частности, осуждены Иван Кляйн, Николай Николайчук и Александр Макаров, все представляли власть. – «Ведомости»), поэтому здесь риски скорее внутри самой системы», – сказал он «Ведомостям». Партии ведут активную кампанию в Томске ради результата по спискам, так как примерные победители в округах уже известны, считает политолог Александр Кынев.
На выборах в горсовет Новосибирска по округам признанных иноагентами Сергея Бойко
Довыборы в округах иноагентов, участников коалиции-иноагента «Новосибирск 2020» Светланы Каверзиной
В 2024 г. мандата в горсовете Новосибирска после отъезда из России была лишена несистемный депутат Наталья Пинус. На довыборах по ее округу победил представитель КПРФ Ерлан Байжанов, он вновь баллотируется в этом году. Интересная деталь биографии кандидата от ЕР Антона Чеснокова по этому же округу заключается в наличии судимости (пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ), погашенной в 2020 г. Чесноков – участник спецоперации и сейчас работает экспертом в администрации Советского района Новосибирска. Все 50 депутатов горсовета здесь избираются по одномандатным округам.
По мнению Кынева, в Новосибирске «наиболее интересная ситуация» с выборами в городской парламент. «Там очень тяжелое имиджевое положение у коммунистов (в 2024 г. пост мэра города по истечении почти 10 лет работы добровольно покинул первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. – «Ведомости»), но полная перезагрузка региональных отделений у «Справедливой России» и ЛДПР. И «Новые люди» ведут активную кампанию», – сказал эксперт. Историей успеха победа Локотя не стала и это немного демобилизует оппозиционный электорат, говорит Виноградов.
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко прогнозирует, что главными бенефициарами на выборах в Новосибирске и Томске из оппозиции станут «Новые люди», а главным «проигравшим» – КПРФ. «Уже не факт, что КПРФ воспринимается как самый сильный оппонент власти», – полагает он.