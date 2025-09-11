Американский активист Чарли Кирк убит в ходе выступления перед студентами в Юте

Американский активист Чарли Кирк убит в ходе выступления перед студентами в ЮтеОн был известен критикой военной помощи Украине и поддержкой Трампа
Консервативный активист и союзник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк скончался после того, как был ранен на мероприятии в Университете долины Юта (штат Юта). Об этом сообщил сам Трамп.
«Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал или не чувствовал молодежь в Соединенных Штатах лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!», — написал Трамп в сети Truth Social.
10 сентября Кирк получил огнестрельное ранение в результате покушения, когда он выступал перед студентами университета. 31-летний активист был доставлен в больницу в критическом состоянии, врачи боролись за его жизнь.
В соцсетях появились видео, на которых видно, как Кирк получает огнестрельное ранение, выступая под тентом во дворе Университета долины Юта. Он находился там в рамках тура The American Comeback Tour, организованного местным отделением TPUSA. На других кадрах студенты разбегаются после звука стрельбы.
Судя по видеозаписям, стрелок попал Кирку в шею.
Выступление Кирка в Университете долины Юта было первым из серии мероприятий, запланированных на кампусах колледжей по всей стране. Всего он планировал провести 14 таких выступлений.
Одна из участниц мероприятия рассказала CNN, что перед выстрелом Кирку задали вопросы о стрелках, но он успел ответить только на первый. Покушение на Кирка осудили как видные республиканцы, так и демократы.
Трамп распорядился приспустить американские флаги по всей стране до вечера воскресенья в честь Кирка, которого он назвал «по-настоящему великим американским патриотом».
Кто такой Чарли Кирк
Чарли Кирк — политический активист, основавший Turning Point USA в 18 лет для вовлечения молодежи в политику и продвижения консервативных идей.
У Кирка 5,3 млн подписчиков в X, он ведет популярный подкаст и радиопрограмму The Charlie Kirk Show. Недавно он также был соведущим передачи Fox & Friends на канале Fox News.
Его организация известна активностью на кампусах и в соцсетях, а сам Кирк проводил туры и митинги, продвигая предложения по ограничению полномочий правительства, реформе миграционной политики и другие консервативные идеи.
С момента основания в 2012 г. Turning Point USA привлекла миллионы последователей и сыграла ключевую роль в мобилизации молодых избирателей в поддержку Трампа. Кирк стал одним из самых влиятельных сторонников Трампа с момента его прихода к власти.
Кирк поддерживает позиции Трампа по широкому спектру вопросов, включая COVID-19, изменение климата и др.
На публичных выступлениях Кирк подчеркивал необходимость вовлечения молодежи в политику. Ежегодные студенческие конференции Turning Point USA собирали тысячи участников и включали выступления видных консервативных лидеров.
В мае 2021 г. Кирк женился на Эрике Фрэнцве, подкастере и бизнесвумен, победившей в конкурсе «Мисс Аризона США» в 2012 г. Они воспитывали двоих детей. Их дочь родилась в августе 2022 г., а сын — в мае 2024 г.
Кирк критиковал оказание Украине военной помощи. Он заявлял, что США несут слишком большую финансовую нагрузку по поддержке Украины, а европейские страны должны помогать больше. Кирк называл конфликт «бесконечной войной», истощающей американские ресурсы без явной пользы. Также он говорил, что продолжение боевых действий выгодно украинской элите.