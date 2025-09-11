Путин обсудил с главой АСИ меры для улучшения инвестиционного климата

Путин обсудил с главой АСИ меры для улучшения инвестиционного климатаСветлана Чупшева представила президенту пакет из 250 мероприятий
Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Она доложила о мерах по улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства.
В начале встречи Чупшева отметила, что в работе АСИ используется опыт Всемирного банка, в том числе новый рейтинг B-Ready. По расчетам организации, Россия могла бы занять четвертое место среди 51 страны. Это позволило определить как точки роста, так и сильные стороны инвестиционного климата относительно других стран, включая запуск бизнеса, его сопровождение и возможную реструктуризацию.
«На федеральном уровне мы сегодня организовали работу вместе со всеми деловыми объединениями, с представителями бизнеса, инвесторами, вместе с правительством Российской Федерации по 11 направлениям», – рассказала Чупшева.
Это вопросы, которые касаются финансовой устойчивости, финансовых услуг для бизнеса, вопросы, связанные с трудовыми ресурсами, с судебными спорами, коммерческими спорами между бизнесом, регистрации собственности, вопросы, опять же, инфраструктуры электросети, газ, вода, все необходимые подключения.
По словам главы АСИ, вместе с бизнесом и правительством подготовлен первый пакет из 250 мероприятий. Он направлен на повышение финансовой устойчивости, совершенствование судебных процедур, упрощение подключения к инфраструктуре и другие ключевые вопросы. Пакет уже направлен в правительство, его прорабатывают федеральные ведомства.
Чупшева подчеркнула, что важна не только инвестиционная привлекательность, но и условия жизни. По ее словам, сейчас многие иностранцы, которые приезжают в РФ, отмечают, что они даже не думали, как комфортно и какая среда сегодня в наших городах.
По ее словам, в этой сфере региональные методики синхронизированы с международными метриками и национальными целями. Создан центр лучших региональных практик, где команды субъектов обмениваются опытом по развитию инфраструктуры и повышению качества жизни населения.
Путин обратил внимание на данные рейтинга B-Ready: нормативно-правовая база и цифровые сервисы в России оцениваются высоко, однако эффективность их реализации находится лишь на 22-м месте.
Чупшева ответила, что иногда законы приняты, услуги работают, но по каким-то мероприятиям бизнес сталкивается с административными барьерами. По ее словам, есть сложности с правоприменительной практикой, но над этим сейчас работают.
«Это очень важно, я просил бы вас продолжить эту работу, потому что одно дело – принять нормы, мы во многих сферах, к сожалению, с этим сталкиваемся, а другое дело – их исполнение реальное. Нам же нужна реальная отдача от того, как они работают», – подчеркнул президент.