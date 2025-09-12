Судебные тяжбы о снятии кандидатов с выборов стали более непредсказуемыми

Судебные тяжбы о снятии кандидатов с выборов стали более непредсказуемымиЭксперты прогнозируют иски «всех против всех» в ходе думской кампании через год
Кого снимали с ЕДГ-2025 через суд
Электоральная кампания – 2025 показала снижение юридической предсказуемости судебных разбирательств о снятии кандидатов с выборов, сообщил «Ведомостям» политический юрист Олег Захаров. По его словам, на этом фоне происходит увеличение политической целесообразности подобных кейсов: можно пробовать любые способы снять конкурента и каждая попытка может увенчаться успехом. Подобный сценарий эксперт прогнозирует на выборах депутатов Госдумы в 2026 г. Менее вероятным сценарием, по мнению Захарова, может стать судебная апатия: в суды никто не пойдет, потому что нет перспектив снять оппонента даже за очевидные нарушения, как выяснилось в ходе нынешней региональной кампании.
По словам эксперта, в кейсе с использованием шрифтов из недружественных стран в агитации было «крепкое» юридическое обоснование, но суд не снял список Партии пенсионеров в Новосибирской области по иску «Справедливой России». В случае с Партией соцзащиты, список кандидатов которой был снят с выборов в Костромскую областную думу, Верховный суд использовал ранее не фигурировавшее в судебных решениях требование об избрании всех делегатов партийной конференции, а не большинства из них, как это повсеместно практикуют почти все партии, уточнил он. «Эта тенденция к размыванию правовых позиций, ранее выработанных в судебной практике, приводит к повышению судебной турбулентности: одни и те же нарушения могут как привести к снятию, так и нет», – рассуждает Захаров.
Политюрист Гарегин Митин в текущем электоральном сезоне не увидел тренда на увеличение судебных тяжб по снятию кандидатов. По его оценке, попыток отмен регистрации списков партий на выборах в легислатуры «было очень мало». «Ряд политических партий прекратили существование, а значит, количество непредсказуемых акторов на выборах снизилось», – добавил он.
Номинально в списке партий, имеющих право участвовать в выборах, 23 организации, но в реальности 20, говорится в докладе политолога Александра Кынева «Департизация на паузе (но не везде), самих партий все меньше» («Ведомости» подробно писали о нем 11 августа): Партия роста формально числится, но объединилась с партией «Новые люди»; в отношении партий «Гражданская инициатива» и «Российский общенародный союз» Верховным судом принято решение о ликвидации за неучастие в выборах.
Департизация на данный момент приостановлена, поскольку рейтинг «Единой России» перестал падать, напоминает Кынев. По его мнению, судебных процессов о снятии кандидатов стало мало, поскольку много где выборы «сжались» до участия в них парламентских партий. «На нарушения с их стороны скорее закрывают глаза, а остальные игроки не нужны», – сказал Кынев «Ведомостям». По словам политолога, чаще всего скандалы с отменой регистрации кандидатов или списков связаны с личными конфликтами в регионах.
Лидер Партии соцзащиты Владимир Михайлов после снятия списка кандидатов с выборов в Костромскую областную думу призвал избирателей прийти на выборы и «проголосовать за любую партию». «Можно, выиграв, проиграть, а можно, проиграв, выиграть», – заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале партии.