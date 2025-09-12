Судебные тяжбы о снятии кандидатов с выборов стали более непредсказуемыми

По словам эксперта, в кейсе с использованием шрифтов из недружественных стран в агитации было «крепкое» юридическое обоснование, но суд не снял список Партии пенсионеров в Новосибирской области по иску «Справедливой России». В случае с Партией соцзащиты, список кандидатов которой был снят с выборов в Костромскую областную думу, Верховный суд использовал ранее не фигурировавшее в судебных решениях требование об избрании всех делегатов партийной конференции, а не большинства из них, как это повсеместно практикуют почти все партии, уточнил он. «Эта тенденция к размыванию правовых позиций, ранее выработанных в судебной практике, приводит к повышению судебной турбулентности: одни и те же нарушения могут как привести к снятию, так и нет», – рассуждает Захаров.