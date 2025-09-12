Почему российско-белорусские учения «Запад-2025» вызвали опасения в Европе

Еще в мае 2025 г. Хренин объявил о переносе нынешних учений от западных границ вглубь этой страны для снижения напряженности в регионе. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович тогда пояснял «Ведомостям», что решение о переносе учений было совместным с Россией и оно означает, что страны не рассматривают Польшу и Прибалтику как объект «захвата». Кроме того, было урезано почти вдвое число военнослужащих, которые примут участие в учениях, – до 13 000. В учениях также примут участие представители двух десятков стран.