Почему российско-белорусские учения «Запад-2025» вызвали опасения в Европе

Почему российско-белорусские учения «Запад-2025» вызвали опасения в ЕвропеПеренос маневров подальше от границ со странами ЕС не помог их успокоить
Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2025», которые продлятся с 12 по 16 сентября, носят плановый характер, заявил 11 сентября на пресс-брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками», – заметил он. Целью учений станет проверка возможностей по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии, говорили в минобороны Белоруссии.
Руководство учением будет осуществлять генштаб вооруженных сил этой страны. Как сказал в августе руководитель белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин, на учениях будет отрабатываться планирование применения ядерного оружия и системы «Орешник». 1 июля 2025 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о размещении в Белоруссии этого ракетного комплекса, поставить который должны до конца года.
Еще в мае 2025 г. Хренин объявил о переносе нынешних учений от западных границ вглубь этой страны для снижения напряженности в регионе. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович тогда пояснял «Ведомостям», что решение о переносе учений было совместным с Россией и оно означает, что страны не рассматривают Польшу и Прибалтику как объект «захвата». Кроме того, было урезано почти вдвое число военнослужащих, которые примут участие в учениях, – до 13 000. В учениях также примут участие представители двух десятков стран.
Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад» проводятся с 2009 г. с регулярностью раз в четыре года. Так, они проводились в 2009, 2013, 2017 и 2021 гг. А вот в 2023 г. учения были отменены. «В этом году у нас учения на Украине» – так комментировал «РИА Новости» причины этого тогдашний министр обороны Сергей Шойгу.
Как отреагировали соседи
Польские власти решили пойти на закрытие границы с Белоруссией начиная с 11 сентября. Сначала премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на телеканале TVP Info, напрямую связывал это с российско-белорусскими маневрами. Сами учения он назвал «тренировкой» нападения на Польшу.
Уже 11 сентября стало известно, что срок закрытия границы Польши с Белоруссией пока не определен, как сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский в эфире радиостанции TokFM. Он также добавил, что Варшава будет постоянно анализировать ситуацию у восточных соседей. По словам польского министра, Польша опасается «провокаций в широком понятии», в том числе усиления миграционного давления.
В МИД Белоруссии в ответ был вызван польский временный поверенный Кшиштоф Ожанна. Ему было сообщено, что решение о закрытии границ во время учений «Запад-2025» безосновательно и что подобные действия Варшавы приводят к трудностям в движении грузов и людей.
Ранее на границе Белоруссии и Польши действовало два КПП: «Брест» для пассажирского транспорта и «Козловичи» – для грузового. После закрытия границы осталось всего три КПП, связывающих Белоруссию со странами Евросоюза: два на границе с Литвой и один – с Латвией.
При этом замминистра обороны Литвы Томас Годляускас заявил, что его страна усилит охрану границы с Россией и Белоруссией. Для этого кроме непосредственно литовских пограничников будут привлечены службы госбезопасности и ополчение.
Польша также ограничила полеты авиации вдоль границы с Белоруссией и Украиной, сообщило RMF FM. В регионе с 10 сентября по 9 декабря полностью запрещены полеты в ночное время для всех воздушных судов, кроме военных. Полеты гражданских БПЛА будут запрещены круглосуточно. Латвия же временно с вечера 11 сентября до 18 сентября закрыла воздушное пространство в районе своей восточной границы на высоте до 6 км – с возможностью продления.
Связаны эти решения и с инцидентом 10 сентября: Туск заявил о нарушении польского воздушного пространства якобы российскими БПЛА. Кроме этого президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о том, что правительство вело консультации о применении ст. 4 устава НАТО.
Что говорят эксперты
Учения действительно проводятся планово, они позволяют России и Белоруссии укреплять слаженность совместной региональной группировки войск и повышать обороноспособность Союзного государства, говорит доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД России Вячеслав Сутырин. Страны НАТО регулярно проводят учения вблизи границ Союзного государства и в последние 10 лет их интенсивность и масштаб значительно возросли, отметил эксперт. А вокруг каждых учений на Западе разворачивается пропагандистская кампания, у которой две цели: оказать информационное давление, а также укрепить внутриблоковую дисциплину НАТО, считает Сутырин.
Говорить, что для соседей России и Белоруссии «Запад-2025» какой-то сюрприз или угроза, нельзя, соглашается руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Но страны Европы резко отреагировали на маневры в связи с тем, что в мифической российской угрозе они ищут повод для оправдания собственной милитаризации, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По мнению стран ЕС, маневры, в которых задействованы военнослужащие и военная техника, в более близкой к Западной Европе Белоруссии якобы доказывают агрессивность России.
При этом свои военные учения показателем агрессивных намерений они почему-то не считают, подчеркивает Жарихин. 10 сентября Варшава начала перебрасывать армейские подразделения на границу с Белоруссией, сообщало ее телевидение. Минобороны Польши при этом 1 сентября объявило об официальном начале учений Iron Defender («Железный защитник») с участием союзников по НАТО. Маневры проходят на суше, море и в воздухе с участием 30 000 военных Польши и союзников и около 600 единиц техники.