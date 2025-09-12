ЦИК готовится проводить выборы в «пещерных» условиях

Центризбирком решил проблему с нестабильным интернетом – всем избирательным комиссиям было предложено оборудовать помещения для голосования компьютерами с устойчивым доступом к интернету. Со списком таких участков избиратели могут ознакомиться заранее, обратила внимание Памфилова. Такие же меры приняты в территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, в регионах оборудовали «массу участков» и общественных мест точками доступа к WiFi, добавила она. Это позволяет быть уверенным в том, что голосование с помощью ДЭГ пройдет нормально, заключила глава комиссии. Но при этом Памфилова не исключила, что недоброжелатели и «нечистоплотные ребята» могут использовать сложности с интернетом для того, чтобы дискредитировать выборы. Например, перебои со связью могут спровоцировать двойное голосование, но, как подчеркнула Памфилова, ЦИК и эту ситуацию предусмотрел – будет работать цифровой сервис проверки однократности голосования на базе портала «Госуслуги» «Стоп дубль».