ЦИК готовится проводить выборы в «пещерных» условиях

ЦИК готовится проводить выборы в «пещерных» условияхОбстрелы российских регионов могут усложнить проведение ДЭГ из-за перебоев со связью
Один из новых вызовов, с которым сегодня сталкивается избирательная система, – это перебои интернета из-за обстрелов российских приграничных регионов, усложняющие проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова 11 сентября в ходе доклада о готовности к Единому дню голосования (ЕДГ), который пройдет 12–14 сентября.
Прилеты беспилотников – это один из элементов запугивания избирателей, говорит глава ЦИК. Такие инциденты приводят к тому, что в ряде субъектов, где будет применяться ДЭГ, при угрозе атак беспилотников мобильная и сотовая связь отсутствует или работает с перебоями, посетовала Памфилова. «У нас случился парадокс: с одной стороны такая ситуация с перебоями, а с другой – беспрецедентное количество поданных заявок на ДЭГ», – поделилась она. По данным главы ЦИК, всего на голосование в таком формате подало заявку более 1,7 млн избирателей, ДЭГ будет применяться в 24 регионах (см. врез).
«Небывалый ажиотаж», – заявила Памфилова.
Центризбирком решил проблему с нестабильным интернетом – всем избирательным комиссиям было предложено оборудовать помещения для голосования компьютерами с устойчивым доступом к интернету. Со списком таких участков избиратели могут ознакомиться заранее, обратила внимание Памфилова. Такие же меры приняты в территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, в регионах оборудовали «массу участков» и общественных мест точками доступа к WiFi, добавила она. Это позволяет быть уверенным в том, что голосование с помощью ДЭГ пройдет нормально, заключила глава комиссии. Но при этом Памфилова не исключила, что недоброжелатели и «нечистоплотные ребята» могут использовать сложности с интернетом для того, чтобы дискредитировать выборы. Например, перебои со связью могут спровоцировать двойное голосование, но, как подчеркнула Памфилова, ЦИК и эту ситуацию предусмотрел – будет работать цифровой сервис проверки однократности голосования на базе портала «Госуслуги» «Стоп дубль».
Вместе с тем ЦИК ожидает повышения интенсивности попыток вмешательства со стороны «недругов» и роста числа кибератак (в ЕДГ-2024 число DDoS-атак на информационные ресурсы ЦИК за три дня голосования достигло 200 000, говорил тогда член ЦИК Игорь Борисов). «Мы это тоже все учитываем. Мы ввели в этом году ГАС «Выборы» 2.0, у которой сохранено главное достоинство – полная автономия от глобальной сети, она абсолютно неуязвима и сделана исключительно на отечественном программном обеспечении», – акцентировала внимание Памфилова.
Для обеспечения безопасности граждан ЦИК открыл 6589 резервных помещений для голосования на случай возникновения нештатных ситуаций в восьми граничащих с Украиной регионах: Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе, сказала Памфилова. В остальных 73 субъектах, где пройдут выборы, предусмотрено открытие 29 152 резервных помещения для голосования.
В каких регионах будет ДЭГ
«Я не устану повторять, что наши комиссии будут готовы реализовать все свои функции вне зависимости от воздействия внешних факторов и условий, даже если эти условия будут «пещерными». Независимо от того, есть ли интернет, есть ли электропитание, мы рассчитываем на свои силы, чтобы провести все процедуры в соответствии с законом», – заявила глава ЦИК.
Нельзя забывать, что сейчас активное противостояние идет не только «за ленточкой», но и на «электоральном фронте», напомнила Памфилова. Но в целом российская избирательная система научилась работать в экстремальных условиях: «В последние годы развязанная Западом разнузданная кампания против России ставит нас в непростые условия. Но мы научились проводить выборы даже в самых экстремальных ситуациях. Никто не может нас запугать, ни у кого мы не идем на поводу», – подчеркнула она.
Риск проблем с подключением к интернету все еще сохраняется, но совсем ДЭГ «не упадет» – такого ЦИК точно не позволит, говорит электоральный эксперт Гарегин Митин. Случающиеся «отключения» интернета частичны, временны и касаются только сотовой связи, не затрагивая стационарную, добавил электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. «К тому же голосование длится несколько дней, так что у абсолютного большинства реальных избирателей будет возможность проголосовать посредством ДЭГ», – обратил он внимание.
Политолог Константин Калачев также отмечает, что преувеличивать риски серьезных перебоев с ДЭГ из-за сложностей с интернетом не стоит. «Решение проблемы есть. В приграничных регионах, где мобильный интернет может не работать, альтернативой является голосование с использованием домашнего интернета, который обычно работает стабильно», – обратил внимание он. По его оценке, ЦИК принял «адекватные меры» по снижению рисков, но сейчас круг регионов, где перебои с мобильным интернетом могут помешать голосованию со смартфона, расширяется.