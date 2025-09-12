ВЦИОМ: Путину доверяют 80,8% россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 80,8% россиянПоказатель стал выше на 1,4 п. п. в сравнении с предыдущей неделей
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,8% опрошенных россиян, что на 1,4 п. п. выше результатов предыдущей недели, следует из исследования Аналитического центра ВЦИОМ. В нем учитывались данные, полученные с 1 по 7 сентября.
Показатель одобрения деятельности президента также вырос на 1,4 п. п. – до 77,8%. Недоверие Путину среди россиян снизилось до уровня в 14,4% (-1,6 п. п. к показателю предыдущей недели).
Стало выше доверие и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Показатель вырос на 0,6 п. п. – до 60,6%. Всего 17,8% (-1,2 п. п.) россиян выразили недоверие ему. Однако одобряют его деятельность всего 51,4% (-0,4 п. п.) опрошенных.
К деятельности правительства в целом респонденты стали относиться лучше на 0,9 п. п. Ее одобряют 51,0% опрошенных.
Аналитический центр ВЦИОМ ежедневно опрашивает 1600 респондентов старше 18 лет при помощи телефонного интервью по одноосновной случайной выборке. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Фонд общественного мнения (ФОМ) также проводит опрос населения по оценке работы президента. По данным на 7 сентября, 82% респондентов положительно относятся к деятельности Путина и 80% доверяют ему.