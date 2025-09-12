ВЦИОМ: Путину доверяют 80,8% россиян

Аналитический центр ВЦИОМ ежедневно опрашивает 1600 респондентов старше 18 лет при помощи телефонного интервью по одноосновной случайной выборке. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.