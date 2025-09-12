Почти половина избираемых губернаторов проголосовала в первый день выборов

Почти половина избираемых губернаторов проголосовала в первый день выборовЭто привлекает внимание и к главам регионов, и к процедуре голосования
В первый день единого дня голосования (ЕДГ-2025) на региональных выборах проголосовала почти половина губернаторов, участвующих в прямых выборах, подсчитали «Ведомости». Голосовали 12 сентября как действующие главы регионов, так и временно исполняющие их обязанности. Свои голоса, в частности, отдали Владимир Солодов (Камчатский край), Мария Костюк (Еврейская автономная область, врио), Игорь Кобзев (Иркутская область), Сергей Ситников (Костромская область), Денис Паслер (Свердловская область, врио), Евгений Солнцев (Оренбургская область, врио), Александр Дронов (Новгородская область, врио), Ростислав Гольдштейн (Республика Коми, врио), Олег Николаев (Чувашия). Последний поучаствовал в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), тогда как остальные главы субъектов пришли на избирательные участки. Всего в ходе ЕДГ-2025 будут избраны 20 губернаторов, еще одного – главу Ненецкого автономного округа (НАО) – изберут депутаты заксобрания.
Многие губернаторы приехали голосовать спозаранку: Ситников, к примеру, прибыл в центр образования «Волжский» к восьми утра – в это время открываются избирательные участки. «Я, конечно, обращаюсь ко всем, кому небезразлична судьба малой родины. Ко всем, кто нацелен на то, что работа органов власти принесет хорошие результаты и люди будут жить лучше. Вот именно к этим людям обращаюсь: надо прийти и принять участие в голосовании», — заявил он в своем Telegram-канале. Николаев потратил на онлайн-голосование всего несколько минут, заявил он в своем Telegram-канале.
Часть губернаторов, не участвующих в этом году в выборах, проголосовала на выборах депутатов заксобраний (в ходе ЕДГ-2025 формируются 11 легислатур). В выборах региональных парламентов поучаствовали, в частности, Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Алексей Текслер (Челябинская область).
Многие губернаторы стремятся подчеркнуть важность трехдневного голосования и в том числе личным примером, говорит политолог Ростислав Туровский. По его мнению, это позволяет привлечь внимание электората и к самим губернаторам, поскольку они участвуют в выборах, и к процедуре голосования. «Также действует расчет на то, что подобные сигналы воспримут и тоже будут голосовать в первый день лояльные слои избирателей», — сказал он «Ведомостям».
Появление губернатора на участке — это большое медийное событие, которое лучше «разгонять» в пятницу, а не в воскресенье, сказал «Ведомостям» политолог Константин Калачев. Решение Николаева проголосовать дистанционно связано с желанием привлечь внимание к ДЭГ, считает эксперт.