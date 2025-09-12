Почти половина избираемых губернаторов проголосовала в первый день выборов

Многие губернаторы приехали голосовать спозаранку: Ситников, к примеру, прибыл в центр образования «Волжский» к восьми утра – в это время открываются избирательные участки. «Я, конечно, обращаюсь ко всем, кому небезразлична судьба малой родины. Ко всем, кто нацелен на то, что работа органов власти принесет хорошие результаты и люди будут жить лучше. Вот именно к этим людям обращаюсь: надо прийти и принять участие в голосовании», — заявил он в своем Telegram-канале. Николаев потратил на онлайн-голосование всего несколько минут, заявил он в своем Telegram-канале.