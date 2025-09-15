Ограничения в выдаче шенгенских виз россиянам: что это значит

При этом рекордсменом по выданным визам тогда стала Италия – она обеспечила россиянам 153 000 виз. Также в число стран, чаще всего одобрявших россиянам визы в 2024 г., вошли Франция (124 000) и Греция (59 700). По данным Еврокомиссии (ЕК), в 2024 г. более полумиллиона россиян получили шенгенские визы, что значительно больше, чем в 2023 г., хотя и по-прежнему намного ниже уровня, который наблюдался до пандемии и начала боевых действий на Украине, – например, в 2019 г. было выдано более 4 млн виз.