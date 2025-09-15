Ограничения в выдаче шенгенских виз россиянам: что это значит

Ограничения в выдаче шенгенских виз россиянам: что это значитИспания временно прекратила их выдачу, Германия призывает к строгим правилам
Генконсульство Испании в российской столице временно приостановило выдачу виз россиянам, о чем стало известно 13 сентября из сообщения на сайте визового центра BLS: «Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления».
Испания входит в число стран, выдававших россиянам значительное число шенгенских виз после начала военной операции на Украине. Например, в 2024 г. испанские власти выдали гражданам России примерно 111 000 виз (отказали 13% заявителей). Доля Испании в общем числе выданных шенгенских виз россиянам в 2024 г. составила 20,7%.
При этом рекордсменом по выданным визам тогда стала Италия – она обеспечила россиянам 153 000 виз. Также в число стран, чаще всего одобрявших россиянам визы в 2024 г., вошли Франция (124 000) и Греция (59 700). По данным Еврокомиссии (ЕК), в 2024 г. более полумиллиона россиян получили шенгенские визы, что значительно больше, чем в 2023 г., хотя и по-прежнему намного ниже уровня, который наблюдался до пандемии и начала боевых действий на Украине, – например, в 2019 г. было выдано более 4 млн виз.
Пакетные ограничения
Вопрос выдачи туристических виз россиянам затрагивается и при обсуждении 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, который должен быть представлен 15 сентября. Об этом сообщало итальянское агентство ANSA 9 сентября. Представитель ЕК подтвердил Politico, что новые руководящие принципы ЕС, которые могут появиться в конце 2025 г., будут рекомендовать более жесткие ограничения на выдачу виз россиянам и гражданам «других враждебных стран».
Правительство ФРГ намерено добиться таких ограничений, сообщает DPA. В подготовленных Берлином предложениях к ЕК есть пункт о полной реализации рекомендаций 2022 г., которые могут сократить турпоток из России. При этом, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, целью могут стать россияне, которые «защищают интересы российского правительства». Кроме того, более жесткий подход к российским туристам объясняется тем, что оценить обоснованность турпоездки сложнее, чем при визите, например, по деловому поводу или к родственникам.
Одновременно об ужесточении выдачи виз россиянам – как шенгенских, так и национальных (со стороны Германии) – сообщил 14 сентября телеканал RTVI со ссылкой на посольство ФРГ в России. «Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», – подчеркнули там. Позже представители посольства заявили ТАСС, что Германия ужесточила критерии выдачи виз россиянам еще в 2022 г. Согласно сообщению на сайте посольства, заявки на визы продолжают приниматься в сервисно-визовом центре на пр-те Мира.
Возможные ограничения ЕС могут привести к увеличению сроков рассмотрения заявлений на визы, а также к увеличению подаваемого пакета документов, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Общее число поездок в Европу в год составляет около 600 000 (для сравнения: в Турцию путешествует около 7 млн россиян в год).
Горин также напоминает, что рекомендации Брюсселя по ужесточению въезда для россиян действуют еще с 2022 г., но каждая страна ЕС принимает решение в этом контексте самостоятельно. В сентябре 2022 г. ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией: сбор вырос с 35 до 80 евро (в 2024 г. увеличился до 90 евро), срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней.
Чаще всего сейчас отказывают в визах стран ЕС из-за несоответствия целей поездки и искаженной информации в документах, говорит Горин: «Основная же проблема с европейскими визами сейчас – ограниченность слотов на подачу документов в визовых центрах и посольствах, что связано с взаимным ограничением числа сотрудников». Страны Балтии в том же году запретили въезд на свою территорию через внешние границы даже для россиян с шенгенской визой.
Удар по прозрачным границам
По мнению юриста Сергея Гландина, решение об ограничении выдачи шенгена на уровне ЕС в рамках общей внешней политики и безопасности может войти в противоречие с национальной визовой политикой. «Допуск иностранных граждан на территорию – компетенция национальных государств. И даже при наличии соответствующей директивы ее могут имплементировать годами: часть стран ЕС будут действовать в ее рамках, а часть нет. Де-факто мера может или не заработать или заработать с запозданием», – говорит Гландин.
Кроме того, некоторые страны Евросоюза выступают против свободных поездок для российских дипломатов внутри шенгенской зоны. В таком ключе, например, высказываются власти Чехии: министр иностранных дел страны Ян Липавский продвигает инициативу запретить российским дипломатам выезжать за пределы страны, где они работают. «Это ненужное преимущество, которое мы даем российскому режиму, и им злоупотребляют для содействия диверсионным операциям», – говорил он в августе (цитата по Politico).
Вводить новые рестрикции в сфере экономики так, чтобы не задеть других игроков, ЕС уже не может, поэтому в Брюсселе решили переключиться на вектор межобщественных связей, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Как отмечает эксперт, налицо европоцентричное понимание процессов – по замыслу их политиков невозможность попасть в «цветущий сад», т. е. в ЕС, должна вызвать недовольную реакцию в отношении властей в России. При этом новые ограничения скорее лишь создадут неудобства для сотрудников консульств и визовых центров европейских стран на территории России, а считать, что подобные меры возымеют эффект в 2025 г., не стоит, резюмирует эксперт.
Европа в своем санкционном давлении стремится не только воздействовать на крупный российский бизнес, но делает ставку и на увеличение протестной активности внутри России, считает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. В европейских столицах надеются усилить недовольство среди россиян из крупных городов, которые путешествуют по странам шенгенского соглашения.
«Ведомости» направили запрос в ЕК.