Зачем госсекретарь Рубио прибыл в Израиль после атаки на Катар

Зачем госсекретарь Рубио прибыл в Израиль после атаки на КатарСША могут поддержать аннексию Израилем Западного берега реки Иордан
Госсекретарь США Марко Рубио 14 сентября прибыл с официальным визитом в Израиль спустя пять дней после того, как его военно-воздушные силы нанесли удар по территории Катара – другого союзника Вашингтона на Ближнем Востоке. В Иерусалиме Рубио приняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие члены правительства. Госсекретарь США в течение двух суток планирует обсуждать с ними ситуацию в регионе и ход боевых действий в секторе Газа. Помимо этого стороны могут обсудить возможную аннексию Израилем территории оккупированного Западного берега реки Иордан – в ответ на анонсированное признание государства Палестина некоторыми странами Запада на сессии Генассамблеи ООН в конце сентября 2025 г., пишет Axios со ссылкой на источники.
Накануне своего вылета в Израиль Рубио сообщил журналистам, что глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему недоволен израильской военной операцией в Дохе, которая проводилась с целью ликвидации ключевых руководителей палестинского движения «Хамас». Но это, по словам Рубио, не пошатнет решимость США и дальше поддерживать Израиль. Он добавил, что на переговорах в Иерусалиме стороны обсудят, как события в Катаре отразятся на перспективах освобождения 48 израильских заложников, удерживаемых палестинскими радикалами.
Кроме того, на своей странице в соцсети Х Рубио написал, что на переговорах в Израиле он затронет способы доставки гуманитарных грузов жителям сектора Газа, а также нейтрализации угроз, исходящих от «Хамас». «Движение не может продолжать дальше существовать, если целью является мир в регионе», – добавил госсекретарь.
На переговорах в Иерусалиме стороны в первую очередь могут обсуждать способы снижения давления арабских государств на Израиль после его воздушного налета на Катар, уверен эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его мнению, сама атака израильских ВВС стала полной неожиданностью для Вашингтона и теперь он вынужден действовать, чтобы совместно с Израилем ликвидировать ее последствия.
«Рубио известен своими симпатиями к Израилю. Наверняка в ходе диалога он возложит всю ответственность за недавний инцидент на «Хамас», – добавил эксперт.
Визит американского госсекретаря имеет и символическое значение для Израиля в контексте резолюции Генассамблеи ООН в поддержку создания государства Палестина от 12 сентября, говорит президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. За этот документ проголосовали 142 из 193 государств, включая Россию, Китай и большинство европейских стран. Израиль, США и еще восемь государств проголосовали против.
Быть или не быть аннексии
На встрече с американским госсекретарем израильские власти, вероятно, попытаются также выяснить точку зрения Вашингтона относительно планов Израиля аннексировать большую часть Западного берега реки Иордан, которая, согласно резолюциям ООН, предназначена для формирования будущего независимого палестинского государства. Этот вопрос стал одним из главных в повестке израильского кабинета министров после того, как Франция, Великобритания, Австралия, Канада и Мальта пообещали признать Палестину на сессии Генассамблеи ООН. Пока нет полной ясности, планирует ли еврейское государство присоединить всю территорию Западного берега или его часть.
Два источника Axios в правительстве Нетаньяху сообщили, что Рубио в частных беседах с израильской стороной дал понять, что администрация Трампа не возражает против планов Израиля по аннексии. При этом источники издания в Белом доме и госдепартаменте опасаются, что этот шаг может привести к краху «соглашений Авраама» (серия договоров о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко, подписанных при посредничестве Трампа в 2020–2021 гг.) и «запятнает наследие Трампа».
Аннексия Израилем Западного берега и признание этого шага со стороны США приведут к концу «соглашений Авраама», считает Семенов. Это будет означать, что Вашингтон однозначно делает ставку в регионе на еврейское государство и де-факто разрывает договоренности с арабскими государствами. Одним из ключевых условий «соглашений Авраама» был отказ от планов израильтян по аннексии палестинских территорий, напомнил эксперт.
При этом в израильском обществе существует серьезная оппозиция планам правительства аннексировать палестинские территории. И окончательное решение главным образом будет зависеть от того, насколько Нетаньяху сможет противостоять давлению со стороны радикальных членов его правительства, полагает Семенов.
Администрация Белого дома теоретически готова признать аннексию некоторых еврейских поселенческих блоков на Западном берегу, но не всю его территорию, полагает Садыгзаде. В ходе американо-израильского диалога стороны, возможно, затронут план строительства 3400 единиц жилья в районе E1, между Иерусалимом и поселением Маале-Адумим, что впоследствии рассечет Западный берег на две части.
Постепенный отход Дохи
Визит Рубио в Израиль состоялся в преддверии внеочередного совместного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Дохе, где тоже будут обсуждать израильские действия на территории Катара. При этом 13 сентября Рубио успел провести переговоры в Вашингтоне с премьер-министром и одновременно министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани, после чего он поужинал с Трампом. Аль Тани ранее назвал израильскую агрессию «государственным терроризмом» и обещал ответные меры.
В израильском обществе операция военных в Катаре 9 сентября вызвала неоднозначную реакцию. Например, организаторы антиправительственных демонстраций в Иерусалиме 13 сентября назвали Нетаньяху «единственным препятствием» на пути прекращения огня в Газе.
После израильской агрессии Доха запустила процесс постепенного пересмотра своих союзнических отношений с Вашингтоном, полагает Семенов. В сфере ВТС Доха рассчитывает закупать у США передовые системы вооружений, но, вероятно, в будущем Катар откажется от присутствия американской военной базы на своей территории, так как она, как выяснилось, не обеспечивает безопасность.
Власти Катара, вероятно, пересмотрят доктрину безопасности в пользу диверсификации своих внешнеполитических связей, соглашается Садыгзаде: «Думаю, со временем Доха еще больше будет ориентироваться на Турцию».-
Менее чем через неделю после израильской военной операции в Катаре госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль, чтобы обсудить там дальнейшие шаги в регионе. Кроме того, в повестке переговоров вопрос возможной аннексии Западного берега реки Иордан еврейским государством
Госсекретарь США Марко Рубио 14 сентября прибыл с официальным визитом в Израиль спустя пять дней после того, как его военно-воздушные силы нанесли удар по территории Катара – другого союзника Вашингтона на Ближнем Востоке. В Иерусалиме Рубио приняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие члены правительства. Госсекретарь США в течение двух суток планирует обсуждать с ними ситуацию в регионе и ход боевых действий в секторе Газа. Помимо этого стороны могут обсудить возможную аннексию Израилем территории оккупированного Западного берега реки Иордан – в ответ на анонсированное признание государства Палестина некоторыми странами Запада на сессии Генассамблеи ООН в конце сентября 2025 г., пишет Axios со ссылкой на источники.
Накануне своего вылета в Израиль Рубио сообщил журналистам, что глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему недоволен израильской военной операцией в Дохе, которая проводилась с целью ликвидации ключевых руководителей палестинского движения «Хамас». Но это, по словам Рубио, не пошатнет решимость США и дальше поддерживать Израиль. Он добавил, что на переговорах в Иерусалиме стороны обсудят, как события в Катаре отразятся на перспективах освобождения 48 израильских заложников, удерживаемых палестинскими радикалами.
Кроме того, на своей странице в соцсети Х Рубио написал, что на переговорах в Израиле он затронет способы доставки гуманитарных грузов жителям сектора Газа, а также нейтрализации угроз, исходящих от «Хамас». «Движение не может продолжать дальше существовать, если целью является мир в регионе», – добавил госсекретарь.
На переговорах в Иерусалиме стороны в первую очередь могут обсуждать способы снижения давления арабских государств на Израиль после его воздушного налета на Катар, уверен эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его мнению, сама атака израильских ВВС стала полной неожиданностью для Вашингтона и теперь он вынужден действовать, чтобы совместно с Израилем ликвидировать ее последствия.
«Рубио известен своими симпатиями к Израилю. Наверняка в ходе диалога он возложит всю ответственность за недавний инцидент на «Хамас», чтобы хотя бы частично восполнить имиджевые потери еврейского государства», – добавил эксперт.