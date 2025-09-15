Зачем госсекретарь Рубио прибыл в Израиль после атаки на Катар

Госсекретарь США Марко Рубио 14 сентября прибыл с официальным визитом в Израиль спустя пять дней после того, как его военно-воздушные силы нанесли удар по территории Катара – другого союзника Вашингтона на Ближнем Востоке. В Иерусалиме Рубио приняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие члены правительства. Госсекретарь США в течение двух суток планирует обсуждать с ними ситуацию в регионе и ход боевых действий в секторе Газа. Помимо этого стороны могут обсудить возможную аннексию Израилем территории оккупированного Западного берега реки Иордан – в ответ на анонсированное признание государства Палестина некоторыми странами Запада на сессии Генассамблеи ООН в конце сентября 2025 г., пишет Axios со ссылкой на источники.