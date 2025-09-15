До 150 000 человек вышли на антимигрантский митинг в Лондоне

По данным AP, на протестных мероприятиях было задействовано больше 1000 полицейских, в том числе из близлежащих графств. Правоохранители должны были гарантировать отсутствие беспорядков и минимизировать возможность столкновений представителей правых сил с 5000 членов антирасистского движения Stand Up To Racism («Дай отпор расизму»), которые проводили контрмитинг в тот же день. Больше всего это касалось правительственной улицы Уайтхолл и Трафальгарской площади, где представители двух групп были замечены в столкновениях. В результате, по подсчетам Sky News, до 26 полицейских пострадали, а 25 митингующих были задержаны. 14 сентября полиция предупредила о возможности новых арестов.