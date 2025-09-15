До 150 000 человек вышли на антимигрантский митинг в Лондоне

До 150 000 человек вышли на антимигрантский митинг в ЛондонеНе обошлось без участия Илона Маска и потасовок с полицейскими
В марше «Объединим королевство», прошедшем в столице Великобритании Лондоне 13 сентября, приняло участие почти 150 000 человек. Об этом сообщил британский телеканал Sky News. Другие СМИ, например газета The Guardian, американское агентство Associated Press (AP), телеканалы Al Jazeera и CNN, сообщают о диапазоне от 110 000 до 150 000 протестующих. Одним из организаторов шествия был ультраправый активист Томми Робинсон. Британский премьер-министр лейборист Кир Стармер подчеркнул 14 сентября, что у людей есть право на мирный протест, но он не допустит нарушения закона и применения насилия в отношении полицейских.
По данным AP, на протестных мероприятиях было задействовано больше 1000 полицейских, в том числе из близлежащих графств. Правоохранители должны были гарантировать отсутствие беспорядков и минимизировать возможность столкновений представителей правых сил с 5000 членов антирасистского движения Stand Up To Racism («Дай отпор расизму»), которые проводили контрмитинг в тот же день. Больше всего это касалось правительственной улицы Уайтхолл и Трафальгарской площади, где представители двух групп были замечены в столкновениях. В результате, по подсчетам Sky News, до 26 полицейских пострадали, а 25 митингующих были задержаны. 14 сентября полиция предупредила о возможности новых арестов.
Сторонники Робинсона протестовали против иммиграционной политики властей. По словам самого активиста, британские суды ставят права нелегальных мигрантов выше прав местного населения. Организаторы указывали, что митинг проводится в поддержку свободы слова. К протестующим по онлайн-связи присоединился и американский миллиардер и экс-советник президента США Дональда Трампа Илон Маск. По его словам, левые силы хотят «импортировать избирателей» из других стран, чтобы те голосовали за них. «Это стратегия, которая будет успешной, если ее не остановить <...>», – сказал Маск. Он также призвал к проведению досрочных выборов в Великобритании.
По данным агрегатора опросов Politico от 5 сентября, наибольший относительный рейтинг среди британских избирателей имеет правая партия «Реформировать Соединенное Королевство» Найджела Фараджа – 31%. Лейбористы сейчас находятся на втором месте с 21%, а консерваторы – на третьем с 17%. При этом, по данным рейтингового агентства YouGov от 8 сентября, поддержка правительства Стармера составляет всего 12%.
Ранее Маск уже был замечен в попытках донести свой взгляд до европейцев. Например, он неоднократно критиковал правительство Германии за попытки запретить правую партию «Альтернатива для Германии» и дистанционно выступал на одном из мероприятий партии в январе 2025 г.
Робинсон (настоящее имя – Стивен Яксли-Леннон) – член политической крайне правой партии Advance UK, созданной в июне 2025 г. бизнесменом Беном Хабибом. В 2000-х и 2010-х гг. Робинсон был членом нескольких партий, считающихся националистическими, исламофобскими или фашистскими. В период с 2005 по 2025 г. он пять раз сидел в тюрьме по разным обвинениям. В последний раз его арестовывали в октябре 2024 г. за нарушение судебного постановления. Робинсон был выпущен в мае 2025 г.
В августе 2025 г. также проходили протесты по всей стране в местах размещения беженцев. Те акции, в частности, были вызваны реализацией с 5 августа договоренности между Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По ней Великобритания возвращает во Францию нелегальных мигрантов, пересекших пролив Ла-Манш, а взамен принимает такое же количество мигрантов из Франции, которые не нарушали миграционные правила.
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, в 2024 г. было зарегистрировано 36 816 случаев нелегального пересечения границы страны (мигранты чаще всего прибывают на маленьких лодках) – на 25% больше, чем в 2023 г. (29 437), но на 19% меньше, чем в 2022 г. (45 755).
Антимигрантские бунты продолжают накрывать Британию, говорит политолог Малек Дудаков. По его словам, они накладываются на общее недовольство политикой Стармера. Дудаков подчеркивает, что из-за этого существует вероятность отставки Стармера до муниципальных выборов, которые должны состояться в мае 2026 г. Претендентом на место Стармера эксперт называет нынешнего мэра Манчестера Эндрю Бернема. «Таким непопулярным не было еще ни одно британское правительство», – констатирует Дудаков. Перспективы лейбористов на самих муниципальных выборах эксперт оценивает как крайне низкие: «Они, скорее всего, разгромно проиграют».
Политическая карьера Стармера может закончиться гораздо раньше парламентских выборов 2029 г. и быть предвестником провала лейбористов в будущем, соглашается научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Эксперт допускает сценарий внутрипартийного бунта с целью стабилизации шансов партии сохранить власть, но подчеркивает, что там пока нет очевидных лидеров, которые могли бы способствовать смещению Стармера.
Основным бенефициаром нынешних протестов Шеин называет партию Фараджа. Она достаточно успешно дистанцирует себя от Робинсона и ультраправых и при этом привлекает значительную часть недовольных иммиграционной политикой.