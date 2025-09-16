По итогам выборов в СРВ можно говорить об усилении позиций АдГ в западной части Германии, подчеркивает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Сейчас АдГ активно работает над тем, чтобы избавиться от наиболее одиозных политиков в своих рядах и сохранить репутацию здравой правоконсервативной силы. При этом рост ее популярности вовсе не случаен: партия поддерживает такие вещи, как стабильность, создание новых рабочих мест и сокращение числа преступлений, которые совершают беженцы. Успех на выборах в СРВ доказывает, что АдГ живет не только протестами жителей бывшей ГДР, как пишут немецкие источники, партия становится «весси» (так называют жителей запада ФРГ в отличие от немцев из бывшей ГДР, которых зовут «осси». – «Ведомости»), т. е. приобретает популярность и на западе Германии, говорит Белов.