«Альтернатива для Германии» в 3 раза улучшила свой результат на западе страны

«Альтернатива для Германии» в 3 раза улучшила свой результат на западе страныЭтот тренд говорит о растущих шансах на ее крупный успех и на национальном уровне
Правопопулистская немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в 3 раза улучшила свой результат по итогам местных (коммунальных) выборов в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия (СРВ), которые состоялись 14 сентября. По данным ее официального портала, она получила 14,5% голосов (на последних выборах в 2020 г. ее результат был лишь 5,1%).
При этом победителем на выборах в СРВ стал правящий в стране консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), канцлер от которого Фридрих Мерц сейчас возглавляет правительство. ХДС заручился поддержкой 33,3% избирателей. На 2-м месте оказалась входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), за которую проголосовали 22,1% жителей СРВ. Этим социал-демократы недовольны: министр труда от СДПГ Бербель Бас заявила, что такие результаты «не делают ее счастливой». И ХДС, и СДПГ показали свои худшие результаты с момента основания этого немецкого субъекта в 1946 г. 4-е место заняла партия «Зеленые» с результатом 13,5%, а еще 5,6% получила партия «Левая».
Как сообщает телерадиокомпания WDR, выборы в СРВ стали первым крупным голосованием в Германии после прихода к власти нового правительства во главе с Мерцем. Это произошло после победы в феврале 2025 г. ХДС с результатом 28,5%. Но и на них АдГ проявила себя хорошо, взяв общенациональное 2-е место и заручившись поддержкой 20,8% избирателей. Несмотря на это, в правительство АдГ войти не смогла: партия остается нерукопожатной, другие политические силы ФРГ отказываются от сотрудничества с правой силой.
WDR сообщает, что выборы в СРВ стали своеобразной «проверкой политических настроений», это и обеспечило повышенное внимание к ним. Телерадиокомпания уточняет, что в СРВ приезжали как сам Мерц, так и другие заметные политики в рамках предвыборной кампании.
Население СРВ составляет около 18 млн человек, что делает эту землю самой густонаселенной в ФРГ. Для сравнения: в ней проживает больше граждан, чем во всех землях Восточной Германии, вместе взятых. На территории СРВ находятся такие города, как Кельн и Бонн, который до 1990 г. был столицей Западной Германии. Кроме того, СРВ – родина нынешнего канцлера Мерца: он родился в небольшом городе Брилон на территории земли.
Помимо этого по итогам нынешних выборов политики от АдГ впервые в истории смогли пройти во второй тур на выборах обер-бургомистров в городах Гельзенкирхен, Дуйсбург и Хаген.
По итогам выборов в СРВ можно говорить об усилении позиций АдГ в западной части Германии, подчеркивает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Сейчас АдГ активно работает над тем, чтобы избавиться от наиболее одиозных политиков в своих рядах и сохранить репутацию здравой правоконсервативной силы. При этом рост ее популярности вовсе не случаен: партия поддерживает такие вещи, как стабильность, создание новых рабочих мест и сокращение числа преступлений, которые совершают беженцы. Успех на выборах в СРВ доказывает, что АдГ живет не только протестами жителей бывшей ГДР, как пишут немецкие источники, партия становится «весси» (так называют жителей запада ФРГ в отличие от немцев из бывшей ГДР, которых зовут «осси». – «Ведомости»), т. е. приобретает популярность и на западе Германии, говорит Белов.
Тактические успехи АдГ и рост ее влияния на политику в СРВ не так велики, возражает научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО Мария Хорольская. Качественным изменением для АдГ стало бы присутствие в муниципальном правительстве западных земель, что все еще маловероятно. В большинстве крупных городов на выборах бургомистра во второй тур вышли представители СДПГ, ХДС и «Зеленых», а в трех – и от АдГ, но победить им будет весьма сложно, считает Хорольская.
При этом важнее то, что высокий результат на этих коммунальных выборах может стать хорошим заделом на будущее, полагает эксперт. Традиционно немецкие обозреватели ранее обращали больше внимания на высокие результаты АдГ на востоке ФРГ, несмотря на то что эта партия появилась именно на западе страны и ранее проходила там 5%-ный барьер. Но во всех восточных землях вместе с Берлином проживает меньше людей, чем в одном СРВ, соответственно, для высокого результата на выборах в бундестаг необходима стабильная поддержка в западной части Германии, подчеркивает Хорольская. И хотя невозможно использовать результаты нынешних коммунальных выборов для прогнозирования выборов в парламент через четыре года, нынешний успех АдГ уже вызывает беспокойство мейнстримных партий.