Лидеры мусульманских стран съехались в Катар после атаки Израиля

Лидеры мусульманских стран съехались в Катар после атаки ИзраиляИран, Египет и «Хамас» призывают к объединению усилий
В Катаре 15 сентября прошел внеочередной совместный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), созванный в ответ на неожиданный удар Израиля по резиденции палестинского движения «Хамас» в Дохе. В мероприятии приняли участие лидеры большинства арабских и мусульманских государств. Еще накануне заседания министры иностранных дел участников упомянутых организаций приняли совместный проект резолюции, где осудили политику израильского правительства на Ближнем Востоке и выразили солидарность с властями Катара.
В своем выступлении президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, чья страна наряду с Катаром выступает посредником в палестино-израильском конфликте, обвинил власти Израиля в попытке срыва мирного процесса на Ближнем Востоке. Ради укрепления региональной безопасности он призвал арабские и мусульманские страны создать единый механизм реагирования на вызовы, которые стоят перед ними. В таком случае, по его словам, Израиль осознает, что мусульманские страны «от Атлантического океана до Персидского залива» находятся под защитой. При этом ас-Сиси не стал уточнять параметры этих механизмов.
Аналогичные предложения на саммите выдвигал и президент Ирана Масуд Пезешкиан – его страна также подверглась израильским бомбардировкам в период войны с 13 по 24 июня. Он говорил о необходимости выработки всеми мусульманскими государствами скоординированных действий против Израиля, так как если «мусульмане будут едины, то израильтяне не смогут безнаказанно нападать на другие страны и нарушать законы мира». Еще ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети Х написал, что Тегеран поддержит Катар и «всех мусульманских братьев и сестер, которые ведут борьбу с бедствием, угрожающим всему региону».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал собравшихся усилить и экономические меры давления на Израиль, приведя в пример полное прекращение торговли с ним со стороны Анкары.
А незадолго до начала заседания лидеров мусульманских государств в Дохе «Хамас» в своем заявлении выразил надежду, что по итогам саммита будет принято решение о формировании международной коалиции для давления на Израиль с целью заставить его прекратить боевые действия в Газе.
В свою очередь, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который во время саммита вел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме, расценил критику со стороны мусульманских государств как «вопиющее лицемерие». Он напомнил о резолюции ООН о запрете государств укрывать террористов, принятой после терактов 11 сентября 2001 г. в США. Нетаньяху вновь заявил, что израильские спецслужбы продолжат уничтожать представителей «Хамас» в любой точке земного шара.
Востоковед Руслан Сулейманов исключает вероятность формирования региональной коалиции против Израиля по итогам саммита ЛАГ – ОИС. По его словам, региональные державы уже неоднократно предпринимали попытки создать аналог военного блока НАТО, но они неизменно оканчивались провалом, в том числе из-за существующих между странами противоречий в подходах и целях, которые на сегодня не исчезли.
Политика большинства арабских государств нацелена на предотвращение конфликтов или на невовлечение в них, продолжает программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров: «Они предпочитают в случае возникновения большой ссоры переждать неспокойные времена. Поэтому создание региональных союзов хоть в теории и возможно, но они наверняка не примут желаемый для «Хамас» характер».
Фиксация итогов
В принятой по итогам саммита резолюции говорится, что «безрассудным и трусливым нападением на Катар» Израиль пополнил «список своих преступных действий». Эта политика, утверждается в документе, угрожает безопасности как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. Подписанты решительно осудили израильтян за угрозу вновь нанести удары по Катару или любой другой арабской стране, если те предоставят убежище представителям «Хамас». Израильский удар – это посягательство не только на суверенитет Катара, но и на нейтралитет международных посредников, подчеркнули участники саммита. Кроме того, они обещали поддержать любые действия Дохи для защиты своей безопасности, суверенитета и безопасности своих граждан и жителей, как это гарантировано уставом ООН. Они также выразили поддержку посредническим усилиям Катара, Египта и США по прекращению войны в секторе Газа.
Кто в ОИС
Резолюции саммитов ЛАГ и ОИС имеют символическое значение, а вся деятельность этих организаций ограничивается лишь выражением несогласия с политикой того или иного государства, говорит Сулейманов. Эти международные структуры, продолжает эксперт, не обладают военными и экономическими ресурсами для давления на какие-то страны, а между участниками не существует никаких обязательств друг перед другом. «Несомненно, «Хамас» может записать себе в политический актив итоги внеочередного саммита: движение в очередной раз предстало перед мусульманским миром в качестве жертвы и мученика за благое дело», – отметил эксперт.
Помимо этого Сулейманов обратил внимание на постепенную смену позиций арабских государств Персидского залива относительно их связей с США – они теперь не уверены в реальной способности американцев обеспечить их безопасность. Очевидно, со временем арабские монархии начнут ужесточать свои подходы в переговорах с представителями Белого дома, особенно в части потенциального расширения «соглашений Авраама» (серия договоров о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. – «Ведомости»), уверен эксперт.
Арабские и мусульманские страны не станут кардинально менять свою политику по отношению к Израилю, соглашается Бочаров. По его словам, прошедший саммит по большей части носил декларативный характер, чтобы продемонстрировать миру единство взглядов мусульманского мира относительно политики Израиля в регионе. «Но повторение истории нефтяного эмбарго 1970-х против Израиля и его союзников крайне маловероятно. За весь период войны в Газе ни один участник «соглашений Авраама» не разорвал отношения с Израилем. А случай с Катаром не стоит того, чтобы идти на радикальные меры», – объяснил эксперт.
По мнению Бочарова, Доха в ответ на израильскую провокацию на своей территории теоретически может лишь ужесточить свою риторику в отношении Израиля, а также активизировать пропаганду против него через медиаресурсы.