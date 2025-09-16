Лидеры мусульманских стран съехались в Катар после атаки Израиля

В принятой по итогам саммита резолюции говорится, что «безрассудным и трусливым нападением на Катар» Израиль пополнил «список своих преступных действий». Эта политика, утверждается в документе, угрожает безопасности как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. Подписанты решительно осудили израильтян за угрозу вновь нанести удары по Катару или любой другой арабской стране, если те предоставят убежище представителям «Хамас». Израильский удар – это посягательство не только на суверенитет Катара, но и на нейтралитет международных посредников, подчеркнули участники саммита. Кроме того, они обещали поддержать любые действия Дохи для защиты своей безопасности, суверенитета и безопасности своих граждан и жителей, как это гарантировано уставом ООН. Они также выразили поддержку посредническим усилиям Катара, Египта и США по прекращению войны в секторе Газа.