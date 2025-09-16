ЛДПР опередила КПРФ по количеству вторых мест на выборах в заксобрания«Единая Россия» отчиталась о росте поддержки партийных списков на 13%
«Единая Россия» (ЕР) заняла первое место по итогам выборов в региональные парламенты, ЛДПР получила по партийным спискам вторые места в семи заксобраниях из 11, КПРФ – в трех, «Справедливая Россия» (СР) – в одном. Средний процент ЕР в единый день голосования (ЕДГ) 2020 г. по партийным спискам составлял 47,6% и тогда партия получила 73,9% от общего количества мандатов, сообщил секретарь генсовета Владимир Якушев. В этом году партсписок набирает 60,6% и ЕР получает почти 82% мандатов, которые замещались – 380 из 464.
Больше всего в процентах ЕР получила по спискам в Воронежской области (74,97%), меньше всего – в Коми (44,5%), но в 2020 г. результат партии в этом регионе составлял 28,61%. Также ЕР значительно увеличила показатели в Рязанской (с 47,65 до 72,85%) и Новосибирской (с 38,13 до 51,91%) областях. В Новосибирской области, где ЕР никогда не переходила за 50% по поддержке партии, партия выиграла 67,1% мандатов, т. е. 51 из 76, сказал Якушев. «Это очень хороший результат, говорящий, что партийная структура работает очень эффективно», – подчеркнул он.
Более высокие результаты ЕР, чем пять лет назад, ожидались, отмечает политолог Виталий Иванов. «В 2020 г. был ковид, остаточный эффект от пенсионной реформы, не было «новой нормальности», которая повышает уровень лояльности и снижает уровень конкурентности. Все в сумме и должно было дать тот эффект, который мы сейчас наблюдаем», – сказал он «Ведомостям».
ЛДПР получила второе место на выборах в заксобрания в Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Рязанской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В последнем партия добилась лучшего результата на выборах региональных парламентов – 16,12%. Пять лет назад партия занимала вторые позиции только в трех регионах – Магаданской и Рязанской областях, а также ЯНАО, отметил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Семь из 11 вторых мест на парламентских выборах – это «не повод бить в барабаны», но очень много и гипотеза о возможности получения ЛДПР второго места на выборах «приобретает плоть», считает Иванов.
У КПРФ самый высокий результат в Коми – 14,87%, также вторые места – в заксы Новосибирской (11,21%) и Воронежской (9,05%) областей. СР получила самый высокий процент (13,43%) в Челябинской области, где отделение возглавляет депутат Госдумы Валерий Гартунг.
По предварительным данным, по числу мандатов в региональных заксобраниях КПРФ на втором месте, заявил 15 сентября первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. На результатах в региональные парламенты коммунисты больше не концентрировались. При этом по числу полученных депутатских мандатов в думах столиц субъектов КПРФ уверенно заняла второе место, почти в полтора раза опередив ЛДПР, отметил Афонин.
Результаты выборов по партспискам, в принципе, укладываются в тенденции последних лет – почти везде всегда растет ЕР, говорит политолог Александр Кынев. В условиях неспособности оппозиции вести открытую публичную дискуссию, мобилизовать протестный электорат тяжело, считает он. У гражданских активистов, которые часто голосовали за коммунистов как за наиболее сильную альтернативу, есть разочарование от компартии, отметил эксперт.