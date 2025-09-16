ЛДПР опередила КПРФ по количеству вторых мест на выборах в заксобрания

Больше всего в процентах ЕР получила по спискам в Воронежской области (74,97%), меньше всего – в Коми (44,5%), но в 2020 г. результат партии в этом регионе составлял 28,61%. Также ЕР значительно увеличила показатели в Рязанской (с 47,65 до 72,85%) и Новосибирской (с 38,13 до 51,91%) областях. В Новосибирской области, где ЕР никогда не переходила за 50% по поддержке партии, партия выиграла 67,1% мандатов, т. е. 51 из 76, сказал Якушев. «Это очень хороший результат, говорящий, что партийная структура работает очень эффективно», – подчеркнул он.