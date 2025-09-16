Выборы 2025 года устроили почти все думские партии

Выборы 2025 года устроили почти все думские партииНо Геннадий Зюганов возмутился, что КПРФ пытаются «унасекомить»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов – единственный из глав оппозиционных парламентских партий, которого не устроили итоги единого дня голосования (ЕДГ-2025). В Госдуме на первом пленарном заседании осенней сессии он заявил, что прошедшие региональные выборы «к сожалению, не стали ареной публичного обсуждения всех накопившихся проблем». «Он [Владимир Путин] подтвердил, что в ближайшие дни будет встреча, и, надеюсь, мы вместе с лидерами обсудим все эти проблемы», – заявил Зюганов.
Впоследствии глава фракции «Единой России» (ЕР) в Госдуме Владимир Васильев уточнил: «Вопрос решен, и эта встреча будет в четверг [18 сентября]». «У нас у всех много что наболело, у нас есть что сказать», – уточнил Васильев, поблагодарив Зюганова за инициативу.
Глава государства обозначает политические приоритеты и задачи в работе нижней палаты парламента, говорит президент ФоРГО Константин Костин. «Впереди утверждение бюджета, что в условиях предвыборного года приобретает особое значение. Для представителей партии важно получить положительную оценку работы и взаимодействия. Это важно как для позиционирования в системе власти, так и для выстраивания предвыборной конфигурации на 2026 г.», – сказал эксперт «Ведомостям».
«Каждая партия будет интерпретировать встречу как поддержку Путина перед думскими выборами [2026 г.]», – сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Примечательно, что в более узком кругу, на закрытом заседании думской фракции перед пленарным заседанием, председатель КПРФ высказывался о выборах жестче. «С одной стороны – воюем вместе, с другой – награждают, благодарят, с третьей – улыбаются и хвалят. А с точки зрения политики – делают всё, чтобы ее [КПРФ] унасекомить», – приводит слова Зюганова источник «Ведомостей», близкий к партии.
Зюганов упомянул, что никогда не думал, что из ЛДПР будут «надувать» главных врагов КПРФ. Кроме того, по его мнению, «достали из нафталина» Партию пенсионеров, которая, в частности, «отняла» у КПРФ 7% в Новосибирской области, отметил Зюганов. Там на выборах в заксобрание компартия получила 11,33% голосов, а Партия пенсионеров – 6,57%. Также снова «появились» «Коммунисты России», «на которых ничего коммунистического», сказал он. Впрочем, эти партии существуют не первый год и в регионах их кандидаты периодически выступают спойлерами кандидатов КПРФ.
Говоря о выборах региональных, большинство лидеров фракций, кроме Зюганова, заявили об успехах своих политических сил.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий с трибуны Госдумы назвал свою партию «второй политической силой страны». «Опять, наверное, коллеги не согласятся, но цифры свидетельствуют», – сказал он. По словам Слуцкого, ЛДПР «уверенно усилила позиции» в заксобраниях, заняв вторые места по спискам в 7 из 11 региональных парламентов (об этом писали «Ведомости» 16 сентября). Также представители этой политической силы впервые вошли в думы Казани и Махачкалы, получили мандаты в представительных органах Владимира, Липецка и Ульяновска, где их не было в прошлом созыве. «Мы становимся партией больших городов, административных центров регионов», – заявил лидер ЛДПР.
Глава «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов поздравил с переизбранием на пост главы Чувашии однопартийца Олега Николаева, который, впрочем, баллотировался как самовыдвиженец. Также Миронов отметил вторые места на выборах глав Республики Коми и Калужской области кандидатов от СР Татьяны Саладиной и Надежды Ефремовой соответственно.
«Мы очень хорошо выступили в Челябинской области, Новосибирской, Воронежской. По выборам в городские думы мы уверенно на третьем месте», – добавил Миронов. Кроме того, он похвалил главу Татарстана Рустама Минниханова, показавшего лучший результат на губернаторских выборах (88,09%), за то, что тот сохранил в регионе двухуровневую систему местного самоуправления (МСУ). СР не участвовала в выборах главы Татарстана, поддержав раиса. «Там не три дня голосования, а один день голосования. Он понимает нужды людей, и люди – лучший результат в стране – реагируют соответствующим образом», – сказал лидер «Справедливой России».
Глава фракции «Единой России» (ЕР) Владимир Васильев на реплику Миронова о количестве дней голосования ответил, что те, «кто в сложных условиях живет и работает, говорят, что надо голосовать не один день». «Тем, кто живет в прифронтовых территориях, где атаки идут», – добавил Васильев. По его словам, ЕР получила 380 из 464 мандатов в заксобраниях (82%), победу одержали 837 участников спецоперации из 1002, выдвинутых партией власти.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин (ЕР) напомнил, что депутатам «еще работать год». «И это очень много. Поэтому тот, кто собирается на выборы за год, уже думает о том, как себя сохранить, а не как работать, поверьте, коллеги, это неправильный путь. Мы должны, наоборот, ценить время и постараться сделать за этот год как можно больше. Занимаясь больше всего думами и переживаниями о своей судьбе, а надо жить страной, проблемами людей», – подчеркнул он. Сам Володин, по его словам, встретился с Путиным 15 сентября.
В подготовке статьи участвовал Евгений Мездриков