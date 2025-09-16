Выборы 2025 года устроили почти все думские партии

Зюганов упомянул, что никогда не думал, что из ЛДПР будут «надувать» главных врагов КПРФ. Кроме того, по его мнению, «достали из нафталина» Партию пенсионеров, которая, в частности, «отняла» у КПРФ 7% в Новосибирской области, отметил Зюганов. Там на выборах в заксобрание компартия получила 11,33% голосов, а Партия пенсионеров – 6,57%. Также снова «появились» «Коммунисты России», «на которых ничего коммунистического», сказал он. Впрочем, эти партии существуют не первый год и в регионах их кандидаты периодически выступают спойлерами кандидатов КПРФ.