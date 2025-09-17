Как губернатор избрался на четвертый срок в Костроме

Как губернатор избрался на четвертый срок в КостромеОдин из его оппонентов предпочел уехать копать картошку во время голосования
В самом центре Костромы, на ул. Дзержинского, напротив здания администрации области установлен бюст убитого в 2024 г. начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Мемориал открыли за неделю до старта трехдневного голосования с участием вдовы офицера Светланы, которая победила на выборах депутатов костромской областной думы, и губернатора-единоросса Сергея Ситникова.
Уроженка Костромы, эксперт отдела управления начальника войск РХБЗ Кириллова после победы на выборах – претендент в сенаторы от заксобрания. Действующий представитель облдумы в верхней палате парламента Сергей Калашник в выборах не участвовал. Кириллова встретиться с корреспондентом «Ведомостей» не смогла, но из ее письменного ответа следует: депутат комментировать назначение в сенат пока считает преждевременным. Ведь решение будет приниматься депутатами заксобрания коллегиально, пояснила она.
Со спецоперацией связана не только вдова генерала. В округе № 29 на выборах думы Костромы свой мандат сохранил ветеран боевых действий Иван Пророков («Единая Россия»). Впервые он был избран в гордуму в 2024 г. на довыборах, назначенных в связи с лишением мандата независимого депутата Николая Сорокина из-за недостоверных сведений в декларациях о доходах.
При въезде в Кострому в Заволжском районе висит билборд с фото Пророкова, гласящий: «Сохраняя традиции, строим будущее!» На кандидате гражданский пиджак с медалями (год назад его изображали в форме).
Страховка от поражения
За три дня в Костроме корреспондент «Ведомостей» не заметил билбордов с оппозиционными кандидатами в депутаты городской и областной дум. Минимизация информации о выборах наблюдалась практически во всех выборных регионах, сказал «Ведомостям» политолог Александр Кынев. «Не было никакой агитации. Только новостная хроника в телевизоре», – отметил он. Политолог Ростислав Туровский объясняет выбор в пользу «более тихой кампании» рисками протестных настроений.
Мнения экспертов о совмещении кампаний (губернатора, заксобрания и представительных органов на местном уровне) разделились. Кынев считает, что «многослойные выборы» мобилизуют протестное голосование: в ряде округов на выборах в костромскую областную думу победили кандидаты не от «Единой России». По мнению Туровского, совмещение выборов различных уровней выгодно властям, к нему давно стремились, в том числе вместе с идеей единых дней голосования: «Совмещение позволяет оптимизировать организацию кампании, провести ее в единой логике и со схожим результатом».
Губернатор Ситников без особых проблем переизбрался на четвертый срок, при явке 39,8% получив 67,63% голосов – его лучший результат с 2015 г.
На выборах в областную думу 2-е место заняла ЛДПР с результатом 12,12% голосов (у лидера, «Единой России», 50,26%). КПРФ стала третьей с результатом 11,26% голосов. Также в заксобрание прошли Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС, 7,25%), «Новые люди» (6,83%) и «Справедливая Россия» (6,13%).
В Костромской области некогда сильная организация КПРФ пережила серию внутренних конфликтов, что было на руку власти, говорит Туровский. По его мнению, сыграло свою роль и появление в бюллетене «Коммунистов России» (они набрали 3,56% голосов на выборах в заксобрание). «В результате КПРФ в Костроме уже не может добиваться прежних результатов, в чем во многом виновата она сама», – заметил эксперт.
ЛДПР не выросла, а практически повторила результат 2020 г., обращает внимание Кынев: пять лет назад за партию проголосовали 12,11% избирателей Костромской области. «А вот результат КПРФ упал с 17,2% в 2020 г., но это произошло по общеимиджевым, общефедеральным причинам, когда возникло табу на критику власти в условиях спецоперации», – говорит он.
Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов предложил переадресовать администрации Костромской области вопрос, почему партия заняла 3-е место на выборах в региональный парламент. При этом обком, по словам Обухова, «работал на износ» и «по тем ресурсам, какие у них были, они получили результат очень высокий».
Четыре срока за рулем
Билбордов Ситникова в регионе корреспондент «Ведомостей» не заметил.
Ситников – один из двух глав регионов, назначенных в 2012 г. при президенте Дмитрии Медведеве (второй – победитель очередных выборов губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко), которые пошли на выборы. Ранее были назначены только четверо: глава Чечни Рамзан Кадыров (2007), мэр Москвы Сергей Собянин и раис Татарстана Рустам Минниханов (2010) и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (2011).
Ситников 13 лет назад пришел на замену непопулярному в регионе губернатору Игорю Слюняеву (последний после отставки был назначен министром регионального развития, а после упразднения ведомства переехал в Санкт-Петербург, где устроился заместителем губернатора). На последней должности Слюняев работал до 2018 г. с фамилией Албин. Отставку Слюняева с поста губернатора Костромской области жители административного центра отметили запуском фейерверка на главной площади.
Преподаватель и картошка
Секретарь по организационно-партийной работе обкома КПРФ Сергей Шпотин заявил, что узнал о собственном участии в выборах в мае этого года. После возвращения прямого голосования КПРФ выдвигала в Костромской области бессменного первого секретаря обкома Валерия Ижицкого, который дружен с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым и является вузовским преподавателем сразу двух кандидатов в главы региона: Ситникова и представителя РППС Юрия Кудрявцева.
По данным собеседника «Ведомостей», близкого к органам власти Костромской области, в случае выдвижения Ижицкого в губернаторы в третий раз подряд ему бы не помогли пройти муниципальный фильтр (у КПРФ нет необходимого количества депутатов и глав на местах в регионе). Лидер региональных коммунистов непрерывно избирался в костромскую областную думу с 1994 г., но в седьмой созыв, сформированный в 2020 г., не попал вследствие изменения параметров списка.
На одной из агитационных листовок Шпотина размещены два изображения: его самого и некоего «Не Шпотина», напоминающего по силуэту Ситникова. Коммунист противопоставляет себя оппоненту, в частности, тем, что «30 лет работал на производстве» (согласно официальной биографии Шпотина, он занимал руководящие должности в строительных и энергетических организациях; одновременно был дворником, крупье в казино, электромехаником, токарем, столяром и автослесарем).
Кандидат в губернаторы Костромской области от «Справедливой России» депутат заксобрания Николай Цвиль на выборы уехал в родной Парфеньевский район (220 км от Костромы) копать картошку. «Политика политикой, а картошку надо копать сейчас, пока погода хорошая. Если хотите копать со мной, приезжайте», – ответил он на просьбу «Ведомостей» о встрече.
ЛДПР удалось эффективно донести свои идеи до избирателя, уверен координатор костромского регионального отделения партии Руслан Федоров. «Плюс на протяжении последних пяти лет мы тоже помогали, защищали наших костромичей от разных бед и различных проблем», – сообщил он «Ведомостям». С кандидатом в губернаторы Юрием Миндолиным связаться не удалось.
«Коль, нас исключили»
Цвиль из «Справедливой России» – единственный кандидат в губернаторы с мандатом депутата, обращает внимание депутат костромской областной думы, лидер Партии социальной защиты Владимир Михайлов (в губернаторы не выдвигался). Его партия – рекордсмен прошедшей избирательной кампании по количеству судебных тяжб: она пережила 22 процесса по снятию кандидатов и лишилась шансов на прохождение в заксобрание, в котором Михайлов заседал с 2004 г.
Лидер Партии социальной защиты Михайлов – эксцентричный предприниматель, занимающийся производством медицинского оборудования, и известный в Костроме политик. В конце 1990-х гг. федеральные телеканалы заполонила реклама выпускаемых его компанией автомобильных аптечек с участием известных актеров, ставшая, как сказали бы четверть века спустя, вирусной. В 2018 г. Михайлов пытался принять участие в выборах президента, но не смог собрать необходимое количество подписей для выдвижения. Спустя год он написал книгу «Как я не стал президентом».
Во время интервью лидеру партии звонит бывший коллега по думе, Михайлов ставит телефон на громкую связь: «По выборам я хотел узнать – под каким ты номером и за кого голосовать?» «Так нету нас, Коль, нас исключили», – отвечает депутат.
8 сентября Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Костромского областного суда, обязавшего региональный избирком зарегистрировать список Партии социальной защиты на выборах в заксобрание. 9 сентября уже Костромской областной суд удовлетворил иск РППС о снятии списка партии Михайлова с выборов.
Избирательные бюллетени к тому времени уже были напечатаны, поэтому Партию соцзащиты сотрудникам избиркомов пришлось вычеркивать ручкой.
Снятие Партии социальной защиты с выборов в костромскую областную думу лишает ее возможности получить льготу на выборах депутатов Госдумы в 2026 г. Преодоление 5%-ного барьера на выборах в заксобрание освободило бы политическую силу Михайлова от необходимости собирать подписи в поддержку своего выдвижения через год. «С другой стороны, региональный парламент лишился единственного критиковавшего губернатора депутата», – уточняет источник «Ведомостей», близкий к органам власти.