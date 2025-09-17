Как губернатор избрался на четвертый срок в Костроме

По данным собеседника «Ведомостей», близкого к органам власти Костромской области, в случае выдвижения Ижицкого в губернаторы в третий раз подряд ему бы не помогли пройти муниципальный фильтр (у КПРФ нет необходимого количества депутатов и глав на местах в регионе). Лидер региональных коммунистов непрерывно избирался в костромскую областную думу с 1994 г., но в седьмой созыв, сформированный в 2020 г., не попал вследствие изменения параметров списка.