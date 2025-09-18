Газета
Главная / Политика /

«Москва готова искать компромиссы». Главные заявления Лаврова о Трампе и Украине

Глава МИДа рассказал, чем президент США отличается от других лидеров Запада
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в программе «Большая игра», что Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам, в том числе на высшем уровне, и видит ответное желание Вашингтона. По словам министра, у РФ будут дополнительные контакты с США по Украине. Что еще сказал Лавров об отношениях с США и украинском кризисе – в подборке «Ведомостей»

  • Администрация  Дональда Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических отношений с Россией.

  • Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам, в том числе на высшем уровне.

  • Тот факт, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске стал выступать за долгосрочное перемирие на Украине, а не просто перемирие, это большой шаг.

  • Разочарование Трампа темпами урегулирования на Украине частично объясняется его желанием быстрых решений, но это не везде получается.

  • Трамп понимает необходимость обратиться к первопричинам украинского конфликта

  • ЕС не хочет урегулирования на Украине, желая возродить европейскую военную машину и поддерживать угрозу для РФ.

  • Запад не собирается менять режим в Киеве, а хочет оккупировать часть Украины.

  • США понимают, что на Украине реалии на земле определяются не желанием «оттяпать» какую-то территорию.

  • Референдумы в Крыму и на других территориях проигнорировать нельзя.

  • Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что ее законные интересы в сфере безопасности будут обеспечены.

  • Трамп никогда не юлит, не скрывает свои мысли. Ему создают помехи в заключении выгодных сделок «глубинное государство» и демократы.

