«Москва готова искать компромиссы». Главные заявления Лаврова о Трампе и УкраинеГлава МИДа рассказал, чем президент США отличается от других лидеров Запада
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в программе «Большая игра», что Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам, в том числе на высшем уровне, и видит ответное желание Вашингтона. По словам министра, у РФ будут дополнительные контакты с США по Украине. Что еще сказал Лавров об отношениях с США и украинском кризисе – в подборке «Ведомостей»
Администрация Дональда Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических отношений с Россией.
Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам, в том числе на высшем уровне.
Тот факт, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске стал выступать за долгосрочное перемирие на Украине, а не просто перемирие, это большой шаг.
Разочарование Трампа темпами урегулирования на Украине частично объясняется его желанием быстрых решений, но это не везде получается.
Трамп понимает необходимость обратиться к первопричинам украинского конфликта.
ЕС не хочет урегулирования на Украине, желая возродить европейскую военную машину и поддерживать угрозу для РФ.
Запад не собирается менять режим в Киеве, а хочет оккупировать часть Украины.
США понимают, что на Украине реалии на земле определяются не желанием «оттяпать» какую-то территорию.
Референдумы в Крыму и на других территориях проигнорировать нельзя.
Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что ее законные интересы в сфере безопасности будут обеспечены.
Трамп никогда не юлит, не скрывает свои мысли. Ему создают помехи в заключении выгодных сделок «глубинное государство» и демократы.