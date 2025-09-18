Администрация Дональда Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических отношений с Россией.

Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам, в том числе на высшем уровне.

Тот факт, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске стал выступать за долгосрочное перемирие на Украине, а не просто перемирие, это большой шаг.

Разочарование Трампа темпами урегулирования на Украине частично объясняется его желанием быстрых решений, но это не везде получается.

Трамп понимает необходимость обратиться к первопричинам украинского конфликта.

ЕС не хочет урегулирования на Украине, желая возродить европейскую военную машину и поддерживать угрозу для РФ.

Запад не собирается менять режим в Киеве, а хочет оккупировать часть Украины.

США понимают, что на Украине реалии на земле определяются не желанием «оттяпать» какую-то территорию.

Референдумы в Крыму и на других территориях проигнорировать нельзя.

Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что ее законные интересы в сфере безопасности будут обеспечены.