Пентагон завершил разработку предварительного проекта ПРО космического базирования

Пентагон завершил разработку предварительного проекта ПРО космического базированияТолько часть проекта обойдется США в полтриллиона долларов, но может стоить и дороже
В министерстве обороны США завершили разработку предварительного плана по развертыванию системы противоракетной обороны (ПРО) наземного и космического базирования «Золотой купол». Эту задачу курирует генерал космических сил США Майкл Гетлейн. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте ведомства, итоговый проект отправлен на согласование. Возможная стоимость ПРО космического базирования пока не раскрывается. Помимо версии президента США Дональда Трампа, согласно которой проект будет стоить $175 млрд, есть расчет Управления конгресса по бюджету, оценивший возможную стоимость развертывания и эксплуатации только космического компонента ПРО в $542 млрд в течение 20 лет.
Пока на этот проект выделено $25 млрд по линии «Большого прекрасного закона», одобренного конгрессом в начале июля (основная его задача – продление условий налоговой реформы 2017 г.). Дополнительные $45,3 млрд запрошены президентом на 2026 финансовый год, который начинается с 1 октября 2025 г. То есть выделение новых средств еще не утверждено. В то же самое время, согласно военному бюджету на 2025 г. (около $900 млрд), на приобретение и поставки всех вооружений выделено $16,24 млрд, а на их эксплуатацию и содержание – $78,02 млрд
Трамп уже высказывался о необходимости создания ПРО для защиты всей территории США, но не уточнял возможность космического базирования. На съезде республиканцев 19 июля 2024 г. Трамп заявил, что «Рональд Рейган хотел это много лет назад, но тогда у нас не было технологий. Помните, это называли звездным кораблем, космическим кораблем – чем угодно, чтобы высмеять его [Рейгана] <...> но теперь у нас есть технологии». В октябре 2023 г., на одном из своих ралли, он также сказал, что «Америка заслуживает «Железный купол» (первоначальное название системы ПРО, используемое Трампом). Республиканская партия тоже сделала это частью своей официальной программы.
Аналогии с рейгановскими «Звездными войнами» (официально проект назывался СОИ – стратегическая оборонная инициатива) сопровождаются обсуждениями перспектив и в целом перспективности инициативы Трампа. В июле аналитик наиболее влиятельного прореспубликанского центра Heritage Foundation (является одним из источников внутри- и внешнеполитических рекомендаций для администрации Трампа) Аллен Жанг подчеркнул важность «Золотого купола» как инструмента стратегического сдерживания КНР.
Если сравнивать две наиболее известные оценки потенциальной стоимости проекта – $175 млрд и $542 млрд, – то последняя является наиболее правдоподобной, считает старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. Он объяснил, что оценка Управления конгресса по бюджету учитывает не только сами ракетные установки, но и радиолокационные станции, а также вспомогательное техническое обеспечение. Кроме того, добавил эксперт, отдельной оценки потребует подготовка персонала, который должен будет поддерживать работу системы. Шкробтак полагает, что в случае полномасштабной реализации программы даже оценка бюджетного управления в полтриллиона может может оказаться меньше итоговой суммы.