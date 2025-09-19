Пентагон завершил разработку предварительного проекта ПРО космического базирования

Трамп уже высказывался о необходимости создания ПРО для защиты всей территории США, но не уточнял возможность космического базирования. На съезде республиканцев 19 июля 2024 г. Трамп заявил, что «Рональд Рейган хотел это много лет назад, но тогда у нас не было технологий. Помните, это называли звездным кораблем, космическим кораблем – чем угодно, чтобы высмеять его [Рейгана] <...> но теперь у нас есть технологии». В октябре 2023 г., на одном из своих ралли, он также сказал, что «Америка заслуживает «Железный купол» (первоначальное название системы ПРО, используемое Трампом). Республиканская партия тоже сделала это частью своей официальной программы.