Разрыв в голосовании за глав регионов в их столицах и на периферии сократился

Но «Единая Россия» набирает в административных центрах значительно меньше, чем за их пределами
Александр Тихонов
Камила Давлетбаева
Парламентские выборы кажутся избирателям более безопасными для протестного голосования, так как не считаются судьбоносными
Парламентские выборы кажутся избирателям более безопасными для протестного голосования, так как не считаются судьбоносными / Алексей Орлов / Ведомости

За последние 10 лет сократился разрыв в голосовании за действующих глав регионов в административных центрах субъектов и остальных муниципалитетах, выяснили «Ведомости». Результаты губернаторов в среднем выравнялись, а в ряде субъектов городских голосов, отданных в поддержку высших должностных лиц, и вовсе оказалось в процентном отношении больше, чем условно сельских. Исключением из этого правила стала Чувашия, где разница между столичным и периферийным результатами в поддержку главы республики Олега Николаева (член «Справедливой России» был единственным губернатором-самовыдвиженцем на прошедших 14 сентября выборах) составила порядка 30%. Разрыв между городскими и сельскими голосами более 10% среди других субъектов, где прошли губернаторские выборы, «Ведомостям» удалось зафиксировать только в Свердловской и Тамбовской областях (14,01 и 10,21% соответственно).

В 2015 г. разница свыше 10% между отданными за губернаторов голосами в столицах субъектов и прочих муниципалитетах встречалась гораздо чаще. К примеру, в Архангельской и Тамбовской областях этот разрыв составлял около 20%, в Калужской, Костромской и Ростовской – около 11%. В 2020 г. шедший на первый губернаторский срок в Калужской области Владислав Шапша получил в муниципалитетах примерно на 13% голосов больше, чем в административном центре – Калуге. В Архангельской области в 2020 г. удалось купировать столь существенную разницу между городским и сельским голосованием за действующего главу, которая была зафиксирована пять лет назад. Врио губернатора Александр Цыбульский получил в Архангельске в процентном отношении даже чуть больше голосов (разница порядка 1%), чем в остальных муниципалитетах.

На прошедших 14 сентября региональных выборах разницу в пользу городских голосов за действующих губернаторов «Ведомости» обнаружили в Брянской и Ростовской областях, а также в Республике Коми и на Камчатке. Впрочем, ни в одном из этих случаев разрыв не превышал 10%.

На выборах депутатов региональных парламентов условно городское и сельское голосование оказалось гораздо более контрастными. Из 11 регионов, жители которых выбирали депутатов заксобраний, существенный разрыв (более 10%) в голосах за «Единую Россию» в административных центрах и прочих муниципалитетах «Ведомости» зафиксировали в шести. Это Белгородская, Воронежская, Калужская, Курганская, Магаданская и Рязанская области. Наибольшая разница в городском и сельском голосовании в Воронежской области – более 26%.

Парламентские выборы кажутся избирателям более безопасными для протестного голосования, так как не считаются судьбоносными

Привычная парадигма «село за власть, город за оппозицию» существенно изменилась, а во многих регионах диаметрально поменялась, говорит политюрист Олег Захаров. «Например, в Архангельске агломерация областного центра впервые на минувшем ЕДГ рассматривалась как главный донор лояльных голосов. Раньше эта роль всегда презюмировалась у сельских территорий», – сказал он «Ведомостям». По мнению эксперта, этому во многом способствует смена настроений горожан: после начала спецоперации они стали намного лояльнее властям, чем раньше.

«Но главный фактор эффективной мобилизации лоялистов – технологический, а не социологический. «Информ УИК» (проект адресного информирования избирателей о выборах. – «Ведомости»), впервые повсеместно запущенный на президентских выборах, открыл двери в квартиры большинства горожан, по крайней мере тех, кто готов был их открывать членам УИК. В результате в большинстве регионов начали формировать базы лояльных избирателей или «надежных» участков, для которых стимулирование явки на выборы ведет к увеличению поддержки провластных кандидатов», – сообщил Захаров.

Партия довольна

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сказал журналистам, что доволен результатами выборов. Они были улучшены там, «где в 2020 г. были проблемы» и партия получила мало мандатов, к примеру в Тамбове и Томске. После проигрыша пятилетней давности «статус-кво восстановили» в отдельных регионах. Довольны единороссы результатом в Челябинской области, где «никогда партия не набирала больше 50% по списку», а также итогами голосования в «красной» Курганской области. Вдвое улучшила результаты «Единая Россия» в Коми, где партия в прошлый раз набрала 26% голосов. При этом, по словам Якушева, спокойно, вопреки ожиданиям, прошла кампания в Новосибирске и Иркутской области (в обоих регионах сильны коммунисты).

Достичь результата позволили два фактора, пояснил единоросс: это консолидация вокруг президента и флага, а также улучшение партийной инфраструктуры (в том числе избавление региональных исполкомов от несвойственных функций). Ранжировать регионы и их вклад в успех в зависимости от технологий, которые применялись на выборах (к примеру, дистанционное электронное голосование), не будут.

Партийное голосование на выборах в заксобрания сильнее учитывает ценностные и идеологические установки и проявляются разные предпочтения и интересы у городского и периферийного электората, говорит ведущий аналитик «Минченко консалтинга» Юлиан Баландин. «На губернаторских выборах нередко представлены не все партии плюс кандидаты от оппозиции имеют низкую узнаваемость, из-за чего дифференциация голосования в географическом разрезе проявляется слабее», – сказал он «Ведомостям».

Кроме того, по словам Баландина, парламентские выборы кажутся избирателям более безопасными с точки зрения протестного голосования, потому что их итоги не воспринимаются как судьбоносные. «А вот мажоритарные выборы высшего должностного лица – это большая ставка, поэтому избиратели склонны сильнее рационализировать выбор, быть прагматичнее, поддерживая более узнаваемое лицо с понятным профессиональным бэкграундом и лоббистским ресурсом», – заключил эксперт.

В подготовке материала участвовал Максим Иванов

