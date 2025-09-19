Разрыв в голосовании за глав регионов в их столицах и на периферии сократился

Разрыв в голосовании за глав регионов в их столицах и на периферии сократилсяНо «Единая Россия» набирает в административных центрах значительно меньше, чем за их пределами
За последние 10 лет сократился разрыв в голосовании за действующих глав регионов в административных центрах субъектов и остальных муниципалитетах, выяснили «Ведомости». Результаты губернаторов в среднем выравнялись, а в ряде субъектов городских голосов, отданных в поддержку высших должностных лиц, и вовсе оказалось в процентном отношении больше, чем условно сельских. Исключением из этого правила стала Чувашия, где разница между столичным и периферийным результатами в поддержку главы республики Олега Николаева (член «Справедливой России» был единственным губернатором-самовыдвиженцем на прошедших 14 сентября выборах) составила порядка 30%. Разрыв между городскими и сельскими голосами более 10% среди других субъектов, где прошли губернаторские выборы, «Ведомостям» удалось зафиксировать только в Свердловской и Тамбовской областях (14,01 и 10,21% соответственно).
В 2015 г. разница свыше 10% между отданными за губернаторов голосами в столицах субъектов и прочих муниципалитетах встречалась гораздо чаще. К примеру, в Архангельской и Тамбовской областях этот разрыв составлял около 20%, в Калужской, Костромской и Ростовской – около 11%. В 2020 г. шедший на первый губернаторский срок в Калужской области Владислав Шапша получил в муниципалитетах примерно на 13% голосов больше, чем в административном центре – Калуге. В Архангельской области в 2020 г. удалось купировать столь существенную разницу между городским и сельским голосованием за действующего главу, которая была зафиксирована пять лет назад. Врио губернатора Александр Цыбульский получил в Архангельске в процентном отношении даже чуть больше голосов (разница порядка 1%), чем в остальных муниципалитетах.
На прошедших 14 сентября региональных выборах разницу в пользу городских голосов за действующих губернаторов «Ведомости» обнаружили в Брянской и Ростовской областях, а также в Республике Коми и на Камчатке. Впрочем, ни в одном из этих случаев разрыв не превышал 10%.
На выборах депутатов региональных парламентов условно городское и сельское голосование оказалось гораздо более контрастными. Из 11 регионов, жители которых выбирали депутатов заксобраний, существенный разрыв (более 10%) в голосах за «Единую Россию» в административных центрах и прочих муниципалитетах «Ведомости» зафиксировали в шести. Это Белгородская, Воронежская, Калужская, Курганская, Магаданская и Рязанская области. Наибольшая разница в городском и сельском голосовании в Воронежской области – более 26%.
Привычная парадигма «село за власть, город за оппозицию» существенно изменилась, а во многих регионах диаметрально поменялась, говорит политюрист Олег Захаров. «Например, в Архангельске агломерация областного центра впервые на минувшем ЕДГ рассматривалась как главный донор лояльных голосов. Раньше эта роль всегда презюмировалась у сельских территорий», – сказал он «Ведомостям». По мнению эксперта, этому во многом способствует смена настроений горожан: после начала спецоперации они стали намного лояльнее властям, чем раньше.
«Но главный фактор эффективной мобилизации лоялистов – технологический, а не социологический. «Информ УИК» (проект адресного информирования избирателей о выборах. – «Ведомости»), впервые повсеместно запущенный на президентских выборах, открыл двери в квартиры большинства горожан, по крайней мере тех, кто готов был их открывать членам УИК. В результате в большинстве регионов начали формировать базы лояльных избирателей или «надежных» участков, для которых стимулирование явки на выборы ведет к увеличению поддержки провластных кандидатов», – сообщил Захаров.
Партия довольна
Достичь результата позволили два фактора, пояснил единоросс: это консолидация вокруг президента и флага, а также улучшение партийной инфраструктуры (в том числе избавление региональных исполкомов от несвойственных функций). Ранжировать регионы и их вклад в успех в зависимости от технологий, которые применялись на выборах (к примеру, дистанционное электронное голосование), не будут.
Партийное голосование на выборах в заксобрания сильнее учитывает ценностные и идеологические установки и проявляются разные предпочтения и интересы у городского и периферийного электората, говорит ведущий аналитик «Минченко консалтинга» Юлиан Баландин. «На губернаторских выборах нередко представлены не все партии плюс кандидаты от оппозиции имеют низкую узнаваемость, из-за чего дифференциация голосования в географическом разрезе проявляется слабее», – сказал он «Ведомостям».
Кроме того, по словам Баландина, парламентские выборы кажутся избирателям более безопасными с точки зрения протестного голосования, потому что их итоги не воспринимаются как судьбоносные. «А вот мажоритарные выборы высшего должностного лица – это большая ставка, поэтому избиратели склонны сильнее рационализировать выбор, быть прагматичнее, поддерживая более узнаваемое лицо с понятным профессиональным бэкграундом и лоббистским ресурсом», – заключил эксперт.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов