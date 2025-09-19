Разрыв в голосовании за глав регионов в их столицах и на периферии сократился

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сказал журналистам, что доволен результатами выборов. Они были улучшены там, «где в 2020 г. были проблемы» и партия получила мало мандатов, к примеру в Тамбове и Томске. После проигрыша пятилетней давности «статус-кво восстановили» в отдельных регионах. Довольны единороссы результатом в Челябинской области, где «никогда партия не набирала больше 50% по списку», а также итогами голосования в «красной» Курганской области. Вдвое улучшила результаты «Единая Россия» в Коми, где партия в прошлый раз набрала 26% голосов. При этом, по словам Якушева, спокойно, вопреки ожиданиям, прошла кампания в Новосибирске и Иркутской области (в обоих регионах сильны коммунисты).

Достичь результата позволили два фактора, пояснил единоросс: это консолидация вокруг президента и флага, а также улучшение партийной инфраструктуры (в том числе избавление региональных исполкомов от несвойственных функций). Ранжировать регионы и их вклад в успех в зависимости от технологий, которые применялись на выборах (к примеру, дистанционное электронное голосование), не будут.