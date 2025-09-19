ФОМ: Путину доверяют 80% россиян

ФОМ: Путину доверяют 80% россиянПоложительно работу президента оценивают 81% граждан
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% жителей страны, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), который проводился с 12 по 14 сентября. Вместе с тем, согласно данным опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия главе государства в стране с 8 по 14 сентября составил 79,4% (-1,4 п. п. за неделю).
По данным ФОМ, 81% респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту. Еще 7% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Показатель одобрения работы главы государства по данным ВЦИОМ составил 75,9% (-1,9 п. п. за неделю).
Положительно работу правительства России оценили 55% респондентов ФОМ, еще 25% считают деятельность кабмина неудовлетворительной. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина высоко оценил 61% опрошенных, еще 12% склонились к противоположному значению. По данным ВЦИОМ, уровни положительной оценки работы Мишустина и правительства РФ за неделю составили 50% (-1,4 п. п. и 50,3% (-0,7 п. п.) соответственно.
По информации ФОМ, свою поддержку партии «Единая Россия» высказали 41% респондентов, КПРФ – 8%, ЛДПР – 10%, «Справедливая Россия» – 3%, «Новые люди» – 3%. По данным ВЦИОМ, уровень поддержки «Единой России» составил 33% (-1,6 п. п. за неделю), ЛДПР – 10,5% (-0,4 п. п.), КПРФ – 10,2% (+0,4 п. п), «Новые люди» – 8,3% (+1,2 п. п.) ,«Справедливая Россия» – 4,1% (+0,3 п. п.).
ВЦИОМ также сообщил, что на вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 59% респондентов (-1,6 п. п. за неделю), руководителю председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову – 33,9% (-2,5 п. п. за неделю), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 28,4% (-0,7 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,1% (-1,4 п. п.), руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,4% (-0,2 п. п.).
ВЦИОМ ежедневно опрашивает 1600 совершеннолетних респондентов при помощи телефонного интервью по одноосновной случайной выборке. ФОМ проводит репрезентативный еженедельный опрос населения от 18 лет методом интервью по месту жительства. Выборка составляет 1500 респондентов (жители 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъекте РФ).