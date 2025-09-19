ФОМ: Путину доверяют 80% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% жителей страны, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), который проводился с 12 по 14 сентября. Вместе с тем, согласно данным опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия главе государства в стране с 8 по 14 сентября составил 79,4% (-1,4 п. п. за неделю).