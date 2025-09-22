К чему приведет возвращение странами «евротройки» санкций ООН против Ирана

К чему приведет возвращение странами «евротройки» санкций ООН против ИранаРоссия не признает их право наказывать Тегеран и предлагает дать дипломатии еще полгода
Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в том числе по вопросу инспекций на его ядерные объекты, что было одобрено властями лишь 14 сентября. Как передает агентство Tasnim, поводом для такого решения стало то, что Совбез ООН 19 сентября не заблокировал запущенный механизм восстановления санкций (snapback) против Тегерана, отмененных после заключения в 2015 г. Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Инициатором этого шага стали страны «евротройки», участвовавшие в заключении СВПД, – Великобритания, Франция и Германия, которые обвиняют Иран в несоблюдении своих обязательств по сделке, из которой США вышли еще в 2018 г.
Во время голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая подразумевала продление отказа от санкций против Ирана, «за» высказались Россия, Китай, Алжир и Пакистан (вместо необходимых девяти голосов), а «против» – Дания, Франция, Греция, Великобритания, Словения, США, Панама, Сьерра-Леоне и Сомали. Таким образом, с 28 сентября, спустя месяц после запуска европейцами механизма snapback, автоматически должны быть возобновлены международные санкции (для механизма достаточно их уведомления. – «Ведомости»), в частности по заморозке активов Ирана, в области запрета на производство атомных технологий и эмбарго на поставки оружия.
МИД России в своем заявлении после голосования в Совбезе сначала подробно описал, в чем там видят процедурные нарушения, которые были допущены при попустительстве председателя СБ ООН – Южной Кореи. Более того, Россия не считает само поступившее уведомление в ООН от стран «евротройки» о запуске механизма snapback таковым с фактической точки зрения. «Результаты голосования по южнокорейской резолюции говорят лишь о том, что этот документ не нашел поддержки и снят с повестки дня. Данный факт не накладывает на другие государства никаких обязательств по реанимированию былых ограничений в отношении Ирана. Пресловутый «снэпбэк» не может считаться состоявшимся», – уверены в МИДе. Утверждения стран Запада об обратном, с точки зрения Москвы, говорят об их стремлении «узаконить допущенные ими ранее грубые нарушения резолюции 2231 (в поддержку СВПД. – «Ведомости») и подчинить весь остальной мир своей конфронтационной и в корне ошибочной политике». Россия считает, что по иранской теме для США и европейских стран теперь наступил момент истины: стремятся ли они к политико-дипломатическому урегулированию или же «готовятся к «грязной работе», собираясь ввергнуть Ближневосточный регион в пучину новой трагедии, подобной той, что имела место в июне», когда Израиль и США нанесли несколько ударов по ядерным объектам Ирана. Москва напомнила и о продвигаемой ею вместе с Пекином резолюции СБ ООН о продлении договоренностей по СВПД и заморозке любых других действий на полгода.
Издание Axios в августе 2025 г. сообщало, что европейцы согласовали свои действия по возвращению санкций с США, если Иран не пойдет на два их условия: не вывезет из страны около 400 кг урана, обогащенного до 60%, и не даст согласия на мониторинг со стороны МАГАТЭ. И МИД Ирана как раз указал, что главным предлогом для активации механизма snapback они называли именно отсутствие сотрудничества с МАГАТЭ, несмотря даже на его возобновление в сентябре. А в день голосования в Совбезе ООН портал Amwaj сообщил, что Иран стремится к возобновлению переговоров: сначала – для заключения временного соглашения, которое будет включать пункты о разбавлении запасов высокообогащенного урана, а затем – для выработки финального соглашения, по которому Тегеран начнет изымать обогащенный уран при получении гарантий безопасности от США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг эту информацию, но лишь в той части, что предложение было передано им на прямых переговорах со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
В оставшееся до 27 сентября время нельзя полностью исключать новые переговоры между Ираном и «евротройкой», говорит старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. После этого международные санкции против Ирана будут введены в силу автоматически, говорит он, так как об этом говорится в одном из параграфов резолюции 2231, которую в свое время поддержали и Россия с Китаем. При этом сейчас Москва утверждает, что европейцы не могут пользоваться этим механизмом, так как и они сами нарушали договоренности. В ответ Иран приостановил соглашение с МАГАТЭ, которое, впрочем, было лишь рамочным, продолжает Сажин.
Весьма вероятный исход в этой ситуации будет заключаться в том, что Россия и Китай не станут соблюдать санкции против Ирана в отличие от европейцев и США, говорит эксперт. Довольно жесткие международные санкции станут тяжелым дополнением для Тегерана к национальным ограничениям. Сажин говорит о том, что внутренняя ситуация в самом Иране и без того очень сложная – экономическая, финансовая и политическая. И с учетом наличия большого числа недовольных режимом предсказать дальнейшее развитие там довольно сложно. При этом, как отмечает Сажин, июньская израильско-американская агрессия хоть и сплотила иранское общество, но не на основе хомейнизма, а, скорее, на основе национализма, чего не приемлют власти страны.
Тегеран в ответ на активацию snapback уже официально обещал рассмотреть возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорит старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Но это лишь одна из опций и, как замечает Лямин, если Россия, Китай и еще ряд стран не будут признавать санкции, то это сильно уменьшит их негативный эффект. Но все равно Иран столкнется с выбором, воспользоваться ли весомым поводом для выхода из ДНЯО, что юридически развяжет ему руки и усилит переговорные позиции. С другой стороны, этот же шаг грозит эскалацией. Впрочем, и соблазн ограничиться заморозкой связей с МАГАТЭ вовсе не исключает ее впоследствии, резюмирует Лямин.