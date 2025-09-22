К чему приведет возвращение странами «евротройки» санкций ООН против Ирана

МИД России в своем заявлении после голосования в Совбезе сначала подробно описал, в чем там видят процедурные нарушения, которые были допущены при попустительстве председателя СБ ООН – Южной Кореи. Более того, Россия не считает само поступившее уведомление в ООН от стран «евротройки» о запуске механизма snapback таковым с фактической точки зрения. «Результаты голосования по южнокорейской резолюции говорят лишь о том, что этот документ не нашел поддержки и снят с повестки дня. Данный факт не накладывает на другие государства никаких обязательств по реанимированию былых ограничений в отношении Ирана. Пресловутый «снэпбэк» не может считаться состоявшимся», – уверены в МИДе. Утверждения стран Запада об обратном, с точки зрения Москвы, говорят об их стремлении «узаконить допущенные ими ранее грубые нарушения резолюции 2231 (в поддержку СВПД. – «Ведомости») и подчинить весь остальной мир своей конфронтационной и в корне ошибочной политике». Россия считает, что по иранской теме для США и европейских стран теперь наступил момент истины: стремятся ли они к политико-дипломатическому урегулированию или же «готовятся к «грязной работе», собираясь ввергнуть Ближневосточный регион в пучину новой трагедии, подобной той, что имела место в июне», когда Израиль и США нанесли несколько ударов по ядерным объектам Ирана. Москва напомнила и о продвигаемой ею вместе с Пекином резолюции СБ ООН о продлении договоренностей по СВПД и заморозке любых других действий на полгода.