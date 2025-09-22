Чем ответит Израиль на волну признаний Палестины на Западе

Чем ответит Израиль на волну признаний Палестины на ЗападеЭто за два дня сделали пять стран, включая Британию и Францию
Франция 22 сентября стала пятой за два дня страной, присоединившейся к признанию независимости государства Палестина на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее заявление сделал французский президент Эмманюэль Макрон.
«Это признание — способ заявить, что палестинский народ — не какой-то лишний народ. Напротив, это тот народ, который никогда ни с чем не прощается. Признание законных прав палестинского народа ничуть не умаляет прав израильского народа, который Франция поддерживала с первого дня. Именно потому мы убеждены: это признание — единственное решение, которое позволит достичь мира для Израиля»,- сказал Макрон.
По мнению специального советника президента Франции по Ближнему Востоку Офера Бронштейна, подобное признание должно вызвать «небольшое дипломатическое цунами», что приведет к такому же признанию Палестины другими государствами (ранее Палестину уже признали 150 государств). В интервью изданию Euractiv от 22 сентября Бронштейн назвал войну в секторе Газа бессмысленной и заявил, что нападения группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. на Израиль не случилось бы, если бы существовало международно признанное палестинское государство.
Как пишет издание Politico, задумка Макрона действительно заключается в том, чтобы мотивировать другие западные страны признать Палестину. В основе французского демарша позиция самого Макрона, считает завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО Павел Тимофеев. По его словам, в условиях, когда израильская армия ведет в секторе Газа военную операцию, создающую гуманитарную катастрофу, президент Франции понял, что традиционная позиция Парижа «дождемся взаимного признания Израилем и Палестиной друг друга, а потом признаем их» не работает.
Ранее, 21 сентября, о признании Палестины также объявили Великобритания, Канада и Австралия. По сообщениям Associated Press, такой шаг был предпринят, несмотря на возражения США. Признала Палестину и Португалия – соответствующее заявление на полях ООН сделал премьер-министр страны Паулу Ранжел.
Еще в воскресенье, 21 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил «ответом» странам, признавшим независимость Палестины, а ее саму объявил «экзистенциальной угрозой» еврейскому государству. Как сообщил в своем Telegram-канале советник израильского премьера Дмитрий Гендельман, Нетаньяху заявил, что признавшие Палестину государства «дарят терроризму огромную награду». «Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», – повторил израильский премьер-министр. По его словам, израильское строительство в Иудее и Самарии будет удвоено.
Угрозы Нетаньяху поддержали и в его правительстве. Министры финансов и национальной безопасности Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир призвали к полной оккупации Западного берега реки Иордан. Кнессет (парламент Израиля) еще 23 июля 2025 г. проголосовал за декларацию о распространении израильского суверенитета на территорию Западного берега реки Иордан, хотя действий после принятия декларации не последовало.
В ответ на действия Израиля на палестинских территориях последовала реакция европейских органов. Как заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, Брюссель намерен приостановить соглашение об ассоциации с Израилем и пересмотреть двустороннее сотрудничество. 17 сентября ЕК предложила Совету Евросоюза приостановить торговые льготы для Израиля, а 15,5 млн евро помощи были заморожены. При этом санкции против Израиля ЕС, скорее всего, объявить не может, так как внутри сообщества по Палестине наблюдается сильный раскол, указывает Тимофеев: из 27 стран ее сегодня признают 10, не признают 17.
По данным Еврокомиссии, в 2024 г. товарооборот между ЕС и Израилем составил 42,6 млрд евро, на долю Брюсселя приходилось 32% от общего объема торговли Израиля товарами.
Признание со стороны Лондона, Парижа, Оттавы, Канберры и Лиссабона в значительной степени символический шаг, который хотя и может несколько поднять авторитет Палестинской национальной администрации (ПНА) на международном уровне, однако едва ли приведет к значимым изменениям «на земле», считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Формальное признание вряд ли будет иметь существенные практические последствия для ПНА, поскольку полного контроля над территорией у нее нет, признанных государственных границ не существует, реальным суверенитетом она не обладает.
Тимофеев согласен с Самарской, что признание носит скорее символический характер. «По плану Франции, если на выборах в Газе победят умеренные силы, а «Хамас» будет маргинализирован, это позволит западным странам оказать «демократической Газе» финансовую и другую поддержку, подтолкнув ее к диалогу с Израилем в сторону формулы «двух государств», – отмечает эксперт. Но, замечает Тимофеев, непонятно, почему Израиль должен согласиться на уступки по этому плану, особенно если его политическое и тем более военное руководство мало обращает внимания на международное сообщество, международное право и позицию стран в вопросах, которые израильтяне трактуют как вопросы своей безопасности.
По словам Самарской, «новая волна признаний также свидетельствует об ухудшении внешнеполитических позиций Израиля, в том числе перед лицом европейских стран. Персональные санкции серьезного значения не имеют, но любые экономические санкции ЕС против Израиля были бы достаточно чувствительны для страны: объединение является одним из ведущих торговых партнеров Иерусалима. Однако едва ли такие санкции будут значительными. Психологические эффекты были бы куда сильнее».
С другой стороны, признает Самарская, нынешняя волна признаний Палестины осложняет возможности создания реального палестинского государства, давая повод для утверждения одобренного кнессетом решения об аннексии Западного берега реки Иордан. При этом если распространение израильского суверенитета на весь Западный берег или его часть все же выглядит слишком рискованным в контексте Соглашений Авраама с арабскими странами, то расширение поселений в качестве ответа вполне может быть выбрано, полагает востоковед. На деле последнее мало что изменит: поселения на Западном берегу в любом случае активно строятся и разрастаются, особенно при текущем правительстве, в состав которого входят активные сторонники поселенческого движения, констатирует Самарская.