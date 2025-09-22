Чем ответит Израиль на волну признаний Палестины на Западе

Тимофеев согласен с Самарской, что признание носит скорее символический характер. «По плану Франции, если на выборах в Газе победят умеренные силы, а «Хамас» будет маргинализирован, это позволит западным странам оказать «демократической Газе» финансовую и другую поддержку, подтолкнув ее к диалогу с Израилем в сторону формулы «двух государств», – отмечает эксперт. Но, замечает Тимофеев, непонятно, почему Израиль должен согласиться на уступки по этому плану, особенно если его политическое и тем более военное руководство мало обращает внимания на международное сообщество, международное право и позицию стран в вопросах, которые израильтяне трактуют как вопросы своей безопасности.