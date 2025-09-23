Дональд Трамп готовит мобилизацию молодых республиканцев к будущим выборам

Стремление администрации сохранить поддержку молодежи подтвердилось присутствием ее наиболее авторитетных представителей – от самого Трампа и Вэнса до госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета – на прощальной церемонии памяти Кирка на стадионе в Аризоне, где собралось предположительно до 90 000 человек. В ходе мероприятия вдова Кирка Эрика пообещала продолжить дело супруга. Она также объявила, что прощает его убийцу, 22-летнего Тайлера Робинсона. «Ненависть не может быть ответом на ненависть. Из Писания мы знаем, ответ – это любовь, всегда любовь», – сказала она. Трамп не полностью поддержал такую риторику. «Он [Кирк] не испытывал ненависти к своим оппонентам. Он хотел для них самого лучшего. В этом я не согласен с Чарли. Я ненавижу своего противника и не желаю ему самого лучшего <...> Но теперь Эрика может поговорить со мной и со всей группой, и, возможно, они смогут убедить меня, что это неправильно. Но я терпеть не могу своих оппонентов», – сказал президент.