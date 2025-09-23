Дональд Трамп готовит мобилизацию молодых республиканцев к будущим выборам

Дональд Трамп готовит мобилизацию молодых республиканцев к будущим выборамОн может попытаться снова привлечь Илона Маска
В окружении президента США Дональда Трампа пытаются решить проблему вакуума лидерства, образовавшегося в среде консервативной молодежи после убийства активиста и общественного деятеля Чарли Кирка. Один из вариантов – более активная вовлеченность в коммуникацию с молодежью вице-президента Джеймса Вэнса, которого Кирк называл своим другом и говорил о намерении помочь ему выиграть выборы в 2028 г. Такой подход должен обеспечить республиканцам сохранение поддержки этого электората на будущих выборах. Об этом источники, ознакомленные с обсуждениями в Белом доме, сообщили агентству Reuters.
Утверждается, что в действующей администрации уверены в способности Вэнса наладить коммуникацию с молодым электоратом и не растерять прогресс, достигнутый на этом направлении при непосредственном участии Кирка и его организации Turning Point USA (TPUSA). По словам руководителя исследовательской службы при Институте политических наук (входит в структуру Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарварде) Джона Делла, без Кирка и его команды Трамп не смог бы выиграть выборы. Согласно экзитполам, в 2024 г. 43% молодых избирателей (18–29 лет) проголосовали за Трампа, а 54% – за его соперницу-демократку, экс-вице-президента Камалу Харрис. При этом в 2020 г. Трамп получил только 36% голосов таких избирателей, т. е. улучшил свои показатели среди этой группы избирателей на 7 п. п.
Задача Вэнса немного отличается от организационных задач TPUSA, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Он подчеркнул, что Вэнс должен нравиться не только республиканцам, но и неопределившемуся избирателю. TPUSA, в свою очередь, должна двигать этого избирателя в сторону республиканцев. Сегодня республиканцы предлагают молодежи идеологическую альтернативу. Мужчинам – отказ от дискриминации в обществе на основе их пола. Женщинам – защиту семьи и от посягательств на их уникальность на фоне людей, меняющих пол.
Стремление администрации сохранить поддержку молодежи подтвердилось присутствием ее наиболее авторитетных представителей – от самого Трампа и Вэнса до госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета – на прощальной церемонии памяти Кирка на стадионе в Аризоне, где собралось предположительно до 90 000 человек. В ходе мероприятия вдова Кирка Эрика пообещала продолжить дело супруга. Она также объявила, что прощает его убийцу, 22-летнего Тайлера Робинсона. «Ненависть не может быть ответом на ненависть. Из Писания мы знаем, ответ – это любовь, всегда любовь», – сказала она. Трамп не полностью поддержал такую риторику. «Он [Кирк] не испытывал ненависти к своим оппонентам. Он хотел для них самого лучшего. В этом я не согласен с Чарли. Я ненавижу своего противника и не желаю ему самого лучшего <...> Но теперь Эрика может поговорить со мной и со всей группой, и, возможно, они смогут убедить меня, что это неправильно. Но я терпеть не могу своих оппонентов», – сказал президент.
В ходе мероприятия внимание прессы также привлекло общение Трампа с миллиардером и его экс-советником Илоном Маском, с которым они рассорились в начале лета. В связи с этим, например, у либерального телеканала CNN вышел материал с заголовком: «Чарли Кирк отчаянно хотел примирения Илона Маска и Дональда Трампа. Он получил, что хотел». Сам Маск опубликовал в Х (экс-Twitter) свою фотографию с президентом с подписью «для Чарли» или «за Чарли» (на английском for Charlie). У Трампа была более сдержанная реакция. Как сообщает CNN со слов президента, сцена с рукопожатием не планировалась. «У нас были очень хорошие отношения, но хорошо, что он подошел», – сказал Трамп (цитата по CNN).
Что касается Маска и Трампа, уточнил Дубравский, то, даже оставаясь в конфликте с Трампом, он все равно поддерживал бы республиканцев. «Для демократов и левых он идеологический флаг, миллиардер, богач. Предположу, что он ограничится поддержкой деньгами и личным голосом», – сказал эксперт.
TPUSA была создана Кирком и консервативным активистом Биллом Монтгомери в 2012 г. с целью вовлечь молодежь в политику, а также продвигать такую же ценностную консервативную повестку в колледжах, университетах и других образовательных учреждениях. Организация проводит лекции, мастер-классы и конференции. Среди гостей крупных политических конференций под эгидой TPUSA были и Трамп, и известный журналист Такер Карлсон. При этом площадка официально была открыта и для противников консервативного движения – например, на одном из мероприятий (AmericaFest) в декабре 2024 г. выступал леволиберальный инфлюенсер Дженк Уйгур.
Убийство Кирка не уничтожит его политическое и организационное наследие, продолжил Дубравский. Во-первых, TPUSA всегда была низовой организацией, зонтичным брендом для более маленьких организаций на территории университетов. Во-вторых, эстафету переняла вдова погибшего – Эрика Кирк. Она известна еще более консервативными взглядами, чем муж, и неоднократно принимала участие в его медийных проектах, говорит эксперт.
Трамп в долгосрочной перспективе может ставить не только на Вэнса, но и на своего младшего сына Бэррона, помогавшего ему вести соцсети во время кампании 2024 г., говорит руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Он отметил ценность стратегии ориентации на консервативную молодежь, особенно молодых мужчин, большинство из которых проголосовали за Трампа на выборах. Что касается полезности этой стратегии на промежуточных выборах (состоятся в ноябре 2026 г.), на которых партия президента традиционно лишается большинства в одной из палат конгресса (в большинстве случаев – в палате представителей), то она вряд ли сильно поможет республиканцам, так как обычно эти выборы характеризуются низкой явкой, резюмировал Минченко.