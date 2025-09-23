Число мандатов в заксобрании Кировской области увеличат перед выборами

Число мандатов в заксобрании Кировской области увеличат перед выборамиТренд на сокращение парламентов накануне масштабной кампании 2026 года меняется на обратный
Количество депутатов заксобрания Кировской области будет увеличено с 40 до 43 перед выборами в новый созыв, которые состоятся в сентябре 2026 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель регионального парламента в Совете Федерации (СФ), глава комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. По его словам, увеличение произойдет за счет одномандатников. Сейчас заксобрание Кировской области состоит из 40 депутатов, 13 из которых избираются по партийным спискам и 27 – по одномандатным округам. Это количество было установлено в 2020 г., в заксобрании предыдущего созыва заседали 54 депутата: половина избиралась по спискам, другая половина – по округам. Пять лет назад заксобрание более чем вдвое уменьшило количество депутатов-списочников.
Увеличение количества депутатов в заксобрании Кировской области обсуждается кулуарно в рамках фракции «Единой России», сказал «Ведомостям» глава фракции КПРФ Сергей Мамаев. «Они не спрашивают никого, просто урезают списки, а по округам у нас возможностей нет [конкурировать]. Идут там в основном денежные мешки», – заявил коммунист. Он напомнил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече глав думских фракций с президентом Владимиром Путиным 18 сентября поднял вопрос удаленности власти от людей. «Ведомости» сообщали 22 сентября, что Зюганов высказал недовольство новым законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с которым большинство регионов ликвидировали поселенческий уровень.
В ходе реализации реформы местного самоуправления возникает потребность в компенсации людям, занимавшим публичные должности в ликвидированных муниципалитетах, говорит политолог Александр Кынев. «Ранее должности в поселениях были элементами внутриэлитного размена, это позволяло представителям различных групп элит иметь какую-то формализованную власть», – отмечает он. По оценке эксперта, в последнее время в регионах обозначился тренд на увеличение численности легислатур. В частности, в новые созывы городских дум Нижнего Новгорода и Ставрополя в прошедший 14 сентября единый день голосования (ЕДГ-2025) было избрано больше депутатов, чем в предыдущие.
При этом еще несколько лет назад наблюдался тренд на сокращение депутатского представительства. Помимо вышеупомянутой Кировской области, в 2022 г. с 50 до 46 депутатов была сокращена численность Ярославской областной думы (новый созыв был избран годом спустя), тогда же начали уменьшать численность депутатских советов в муниципальных округах Москвы. В 2021 г. с 41 до 39 было сокращено количество мандатов в Саратовской городской думе, а спустя три года состав легислатуры увеличили до 37 депутатов.
Сколько депутатов должно быть в региональном парламенте
Увеличение числа депутатов (в рамках установленных федеральным законом ограничений для регионов) может происходить за счет наращивания количества одномандатных округов, прогнозирует политолог Ростислав Туровский. В 2026 г. планируются выборы депутатов заксобраний в 39 субъектах Федерации (в ходе ЕДГ-2025 были избраны новые созывы 11 региональных парламентов). «И, напротив, вряд ли это будет делаться за счет пропорциональной части, которую в последнее время целенаправленно сокращают», – считает он.
По мнению Кынева, рост числа округов позволит расширить представительство местной элиты. «При этом очевидно, что элита будет баллотироваться от «Единой России» с целью занять практически все округа», – сказал эксперт «Ведомостям». Численный состав большинства легислатур неоправданно занижен, говорит Кынев. По его словам, законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» установлены пороги численности заксобраний в зависимости от количества избирателей, но регионы «идут по нижней планке».
«Самый вопиющий случай – это Москва (Мосгордума состоит из 45 депутатов при численности избирателей в столице в 7,8 млн человек. – «Ведомости»). [Высокая] численность [депутатов] – это в том числе условие для представленности разных групп интересов. Чем численность больше, чем больше групп населения вы можете представить в парламенте. В основном история про уменьшение представительства – это управляемость любой ценой. Но чем парламент меньше, тем он примитивнее», – сказал Кынев «Ведомостям».