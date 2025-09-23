Число мандатов в заксобрании Кировской области увеличат перед выборами

Количество депутатов заксобрания Кировской области будет увеличено с 40 до 43 перед выборами в новый созыв, которые состоятся в сентябре 2026 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель регионального парламента в Совете Федерации (СФ), глава комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. По его словам, увеличение произойдет за счет одномандатников. Сейчас заксобрание Кировской области состоит из 40 депутатов, 13 из которых избираются по партийным спискам и 27 – по одномандатным округам. Это количество было установлено в 2020 г., в заксобрании предыдущего созыва заседали 54 депутата: половина избиралась по спискам, другая половина – по округам. Пять лет назад заксобрание более чем вдвое уменьшило количество депутатов-списочников.