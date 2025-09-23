Газета
Политика

Число мандатов в заксобрании Кировской области увеличат перед выборами

Тренд на сокращение парламентов накануне масштабной кампании 2026 года меняется на обратный
Александр Тихонов
Рост числа округов позволит расширить представительство местной элиты, идущей от «Единой России»
Рост числа округов позволит расширить представительство местной элиты, идущей от «Единой России»

Количество депутатов заксобрания Кировской области будет увеличено с 40 до 43 перед выборами в новый созыв, которые состоятся в сентябре 2026 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель регионального парламента в Совете Федерации (СФ), глава комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. По его словам, увеличение произойдет за счет одномандатников. Сейчас заксобрание Кировской области состоит из 40 депутатов, 13 из которых избираются по партийным спискам и 27 – по одномандатным округам. Это количество было установлено в 2020 г., в заксобрании предыдущего созыва заседали 54 депутата: половина избиралась по спискам, другая половина – по округам. Пять лет назад заксобрание более чем вдвое уменьшило количество депутатов-списочников.

Увеличение количества депутатов в заксобрании Кировской области обсуждается кулуарно в рамках фракции «Единой России», сказал «Ведомостям» глава фракции КПРФ Сергей Мамаев. «Они не спрашивают никого, просто урезают списки, а по округам у нас возможностей нет [конкурировать]. Идут там в основном денежные мешки», – заявил коммунист. Он напомнил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече глав думских фракций с президентом Владимиром Путиным 18 сентября поднял вопрос удаленности власти от людей. «Ведомости» сообщали 22 сентября, что Зюганов высказал недовольство новым законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с которым большинство регионов ликвидировали поселенческий уровень.

В ходе реализации реформы местного самоуправления возникает потребность в компенсации людям, занимавшим публичные должности в ликвидированных муниципалитетах, говорит политолог Александр Кынев. «Ранее должности в поселениях были элементами внутриэлитного размена, это позволяло представителям различных групп элит иметь какую-то формализованную власть», – отмечает он. По оценке эксперта, в последнее время в регионах обозначился тренд на увеличение численности легислатур. В частности, в новые созывы городских дум Нижнего Новгорода и Ставрополя в прошедший 14 сентября единый день голосования (ЕДГ-2025) было избрано больше депутатов, чем в предыдущие.

При этом еще несколько лет назад наблюдался тренд на сокращение депутатского представительства. Помимо вышеупомянутой Кировской области, в 2022 г. с 50 до 46 депутатов была сокращена численность Ярославской областной думы (новый созыв был избран годом спустя), тогда же начали уменьшать численность депутатских советов в муниципальных округах Москвы. В 2021 г. с 41 до 39 было сокращено количество мандатов в Саратовской городской думе, а спустя три года состав легислатуры увеличили до 37 депутатов.

Сколько депутатов должно быть в региональном парламенте

Численность депутатов заксобрания устанавливается конституцией (уставом) субъекта Федерации и определяется в зависимости от численности избирателей. От 15 до 50 депутатов может заседать в заксобрании субъекта, где проживает менее 500 000 избирателей, от 25 до 70 депутатов – при численности от 500 000 до 1 млн избирателей, от 35 до 90 – при численности от 1 млн до 2 млн избирателей, от 45 до 110 – при численности более 2 млн избирателей. Самый большой региональный парламент – госсобрание Башкирии (110 депутатов), самый маленький – дума Чукотки (15 депутатов).

Увеличение числа депутатов (в рамках установленных федеральным законом ограничений для регионов) может происходить за счет наращивания количества одномандатных округов, прогнозирует политолог Ростислав Туровский. В 2026 г. планируются выборы депутатов заксобраний в 39 субъектах Федерации (в ходе ЕДГ-2025 были избраны новые созывы 11 региональных парламентов). «И, напротив, вряд ли это будет делаться за счет пропорциональной части, которую в последнее время целенаправленно сокращают», – считает он.

По мнению Кынева, рост числа округов позволит расширить представительство местной элиты. «При этом очевидно, что элита будет баллотироваться от «Единой России» с целью занять практически все округа», – сказал эксперт «Ведомостям». Численный состав большинства легислатур неоправданно занижен, говорит Кынев. По его словам, законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» установлены пороги численности заксобраний в зависимости от количества избирателей, но регионы «идут по нижней планке».

«Самый вопиющий случай – это Москва (Мосгордума состоит из 45 депутатов при численности избирателей в столице в 7,8 млн человек. – «Ведомости»). [Высокая] численность [депутатов] – это в том числе условие для представленности разных групп интересов. Чем численность больше, чем больше групп населения вы можете представить в парламенте. В основном история про уменьшение представительства – это управляемость любой ценой. Но чем парламент меньше, тем он примитивнее», – сказал Кынев «Ведомостям».

