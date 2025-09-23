Последний шанс сохранения контроля над вооружениями предложен Москвой Трампу

Но одновременно еще со своего первого срока Трамп часто говорит о желании привлечь Китай к разработке новых документов в сфере стратегической стабильности. В августе Трамп говорил о том, что обсуждал тему с Путиным во время его визита на Аляску. «Это был [также] очень успешный день для других вопросов. Потому что мы говорим и о ракетах, ядерном [оружии], о многих других вещах. Мы говорим об ограничении [числа] ядерных вооружений, мы подключим к этому Китай. У нас больше всех [ядерных вооружений]. Россия на втором месте, а на третьем – Китай», – заверил он тогда, передавал ТАСС.