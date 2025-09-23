Что известно о массовом налете БПЛА на Москву и регионы

Что известно о массовом налете БПЛА на Москву и регионыВ ряде аэропортов действовали ограничения на полеты
Вечером 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин начал информировать об отражении атак беспилотников, летящих на столицу. С 19:40 до полуночи 22 сентября было сбито 15 БПЛА, летящих на Москву, сообщил мэр.
С полуночи до 04:24 мск 23 сентября Собянин сообщил об уничтожении еще 11 беспилотников.
Минобороны сообщало, что с 15:00 мск до полуночи 23 сентября дежурные силы ПВО сбили 81 украинский БПЛА в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областях, Московском регионе, а также в Ростовской, Рязанской, Тульской областях, Крыму и над Черным морем.
В 20:20 мск 22 сентября пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал об ограничениях на прием воздушных судов в московском аэропорту «Шереметьево». В 00:56 мск 23 сентября он проинформировал, что мера отменена. В 02:02 Кореняко сообщил, что введены ограничения в аэропорту Саратова («Гагарин»), они были отменены в 05:53 мск. С 02:25 мск мера начала действовать в аэропорту Самары («Курумоч»).
С вечера 22 сентября ограничения на прием и выпуск самолетов также действуют в аэропортах Ярославля («Туношна») и Калуги («Грабцево»).
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Миллеровском и Каменском районе. Обошлось без последствий и пострадавших.