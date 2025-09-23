Что известно о массовом налете БПЛА на Москву и регионы

В 20:20 мск 22 сентября пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал об ограничениях на прием воздушных судов в московском аэропорту «Шереметьево». В 00:56 мск 23 сентября он проинформировал, что мера отменена. В 02:02 Кореняко сообщил, что введены ограничения в аэропорту Саратова («Гагарин»), они были отменены в 05:53 мск. С 02:25 мск мера начала действовать в аэропорту Самары («Курумоч»).