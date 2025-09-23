Главное из речи Трампа на 80-й Генассамблее ООН

Он также призвал все европейские страны присоединиться к США и принять точно такие же меры. «Я имею в виду, что вы находитесь гораздо ближе к конфликту. У нас между нами океан, а вы там рядом. Европа должна активизироваться. Нельзя продолжать то, что они делают: покупать нефть и газ у России, пока ведут с ней борьбу. Это позорно для них, и когда я узнал об этом, мне было очень стыдно за них. Могу сказать, что они должны немедленно прекратить все закупки энергии у России. В противном случае мы все теряем много времени», – сказал он.