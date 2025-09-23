Главное из речи Трампа на 80-й Генассамблее ООН

Главное из речи Трампа на 80-й Генассамблее ООНТрамп рассказал о том, как без помощи ООН остановил семь войн, и об усилиях по разрешению украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что без помощи ООН за несколько месяцев своего президентства остановил семь конфликтов, а также поделился своим видением о разрешении конфликта на Украине, призвав страны Европы присоединиться к рестрикциям США против России. Об этом он заявил в своей речи на юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Всего за семь месяцев я завершил семь бесконечных войн. Говорили, что их невозможно закончить», – сказал он, обвинив ООН в бездействии.
«Жаль, что мне пришлось делать это вместо Организации Объединенных Наций, и, к сожалению, в каждом случае ООН даже не пыталась помочь, – сказал он. – Я завершил семь войн, вел переговоры с лидерами всех этих стран и ни разу не получил звонка от ООН с предложением помочь завершить сделки».
Трамп пошутил, что единственное, что он получил от ООН, – это «эскалатор, который на подъеме остановился посередине». Это случилось, когда он направлялся в зал для выступления. Он также отметил, что телесуфлер не работал в начале его выступления. «Вот все, что я получил от ООН: сломанный эскалатор и сломанный телесуфлер», – сказал он.
Речи Трампа длилась без малого час.
Об украинском конфликте и рестрикциях против РФ
Трамп заявил, что неустанно работал над прекращением конфликта на Украине, полагая, что это будет самый простой из семи конфликтов, которые ему удалось остановить, благодаря его долгим хорошим отношениям с президентом Путиным, но быть уверенным в том, что произойдет, по его словам, невозможно. «Всегда много сюрпризов – как хороших, так и плохих», – сказал он.
В очередной раз он отметил, что конфликта бы не было, если бы он на тот момент занимал пост президента. «Единственный вопрос сейчас – сколько еще жизней будет без необходимости потеряно с обеих сторон», – сказал он.
Трамп обвинил Китай и Индию в финансировании конфликта, так как они продолжают покупать российскую нефть. «Но, что недопустимо, даже страны НАТО не сократили значимо поставки российской энергии и энергопродуктов, о чем я узнал всего две недели назад, и мне это не понравилось. Подумайте только – они финансируют войну против самих себя. Кто вообще о таком слышал?» – сказал он.
Трамп пригрозил, что если Россия не будет готова заключить мирную сделку, то США полностью готовы ввести «очень серьезный и мощный раунд тарифов», который, по его мнению, сможет очень быстро остановить конфликт.
Он также призвал все европейские страны присоединиться к США и принять точно такие же меры. «Я имею в виду, что вы находитесь гораздо ближе к конфликту. У нас между нами океан, а вы там рядом. Европа должна активизироваться. Нельзя продолжать то, что они делают: покупать нефть и газ у России, пока ведут с ней борьбу. Это позорно для них, и когда я узнал об этом, мне было очень стыдно за них. Могу сказать, что они должны немедленно прекратить все закупки энергии у России. В противном случае мы все теряем много времени», – сказал он.
Трамп сообщил, что собирается сегодня обсудить этот вопрос с европейскими странами на полях Ассамблеи ООН.
О биологическом оружии
Во время своего выступления Трамп призвал все страны присоединиться к США в полном прекращении разработки биологического оружия.
«Биологическое оружие ужасно, а ядерное – еще опаснее, и мы включаем ядерное оружие в этот призыв, стремясь к прекращению его разработки. Мы знаем, и я знаю, и я вижу это все время – оружие настолько мощное, что его просто нельзя использовать. Если мы когда-либо его применим, мир буквально может прекратить существование. Не останется ни ООН, ни чего-либо еще», – сказал он.
Трамп отметил, что несколько лет назад безрассудные эксперименты за границей вызвали глобальную пандемию, а многие страны продолжают опасные исследования биологического оружия и искусственных патогенов. «Чтобы предотвратить возможные катастрофы, я объявляю, что моя администрация возглавит международные усилия по обеспечению соблюдения Конвенции о биологическом оружии, создав новаторскую систему верификации с использованием ИИ, которой можно доверять», – сообщил он.
Трамп выразил надежду, что ООН сыграет в этом конструктивную роль, а проект с ИИ станет примером безопасного и полезного применения технологий.