Германия заключит контракты на перевооружение на 83 млрд евро

Что же касается FCAS, Германия действительно заинтересована в проекте и на политическом уровне, и по соображениям безопасности, продолжает Хорольская. Представляется, что пока все сообщения с немецкой стороны о том, что ФРГ рассматривает и альтернативные возможности, вызваны в первую очередь желанием надавить на французов. Именно французская сторона – Dassault Aviation – сейчас инициирует сложности, требуя большей доли. Германия хотела бы решить проблему на политическом уровне. И даже если стороны разрешат противоречия на этом уровне, то на уровне компаний процесс будет тянуться еще долго, резюмирует эксперт.