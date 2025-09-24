Германия заключит контракты на перевооружение на 83 млрд евро

Германия заключит контракты на перевооружение на 83 млрд евроНа долю американского оружия придется лишь 8%
Германия в своей программе перевооружения ориентируется на европейский ВПК, и только 8% оружия будет закупаться у США вопреки желанию президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico, ознакомившееся с планом военных закупок Берлина. По его данным, минобороны ФРГ готовится заключить контракты на закупку и разработку вооружений на сумму около 83 млрд евро до конца 2026 г.
В списке, составленном для бюджетного комитета бундестага, подробно описаны 154 крупные оборонные закупки в период с сентября 2025 г. по декабрь 2026 г. У США планируется закупить торпеды, устанавливаемые на патрульные самолеты Boeing P-8A, за 150 млн евро и зенитные ракеты и пусковые установки Raytheon MIM-104 Patriot на сумму в 5,1 млрд евро. Принимая во внимание другие закупки в США, включающие в себя ракеты «воздух – воздух» AMRAAM и «корабль – воздух» ESSM, а также радиоаппаратуру, их общая сумма составит около 6,8 млрд евро.
Ранее европейские страны закупали оружие в основном в США. По данным Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI), с 2020 по 2024 г. государства НАТО закупили 64% своих вооружений именно у Вашингтона. Трамп хочет, чтобы этот тренд поддерживался и далее – после заключения торговой сделки с Европейским союзом в июле он объявил, что ЕС закупит «огромное количество» американского оружия на «сотни миллиардов».
Эти намерения США встречают сопротивление в ЕС. В июле 2025 г. президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы должны развивать собственную оборонную индустрию за счет внутренних закупок.
Самой дорогой программой станет серия многоцелевых фрегатов типа F-127, разработанных немецким концерном TKMS. Стоимость разработки и закупки этих кораблей составит 26 млрд евро. Второй по стоимости программой станет закупка и модернизация уже поставленных истребителей Eurofighter Tranche 5 разработки Airbus, BAE Systems и Leonardo, на что в октябре 2025 г. будет выделено 5,9 млрд евро.
Кроме того, Берлин намерен ускорить потенциально самую дорогостоящую, но завязшую в согласованиях программу разработки нового франко-испано-немецкого истребителя Future Combat Air System (FCAS). На то, что этот проект не продвигается так быстро, как хотелось бы, пожаловался канцлер Германии Фридрих Мерц, заметив, что решение проблемы следует найти до декабря 2025 г. Причина задержки, как пишет немецкое издание Handelsblatt, связана с требованиями французской фирмы Dassault Aviation, которая претендует на 80% работ по созданию истребителя. Изначально в проекте предполагалось равное участие Испании, Франции и Германии, т. е. по 33%.
Действительно, ФРГ совместно с рядом других стран ЕС взяли курс на сокращение доли закупаемых американских вооружений и увеличение доли европейских, в том числе немецких, констатирует директор Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохор Тебин. По его словам, для ФРГ это один из важных элементов оживления собственной промышленности и экономики в целом. При этом в последние годы Германия закупила значительное число американского вооружения, так что снижение его тоже вполне естественно, тем более что назрела необходимость интенсифицировать ряд собственных программ вроде нового фрегата F-127, занимающего значительную долю средств в перечне, считает эксперт.
Франко-испано-немецкий проект истребителя FCAS переживает действительно непростые времена, замечает Тебин. Связано это с вопросом разделения долей в проекте по мере того, как он переходит к более практическим стадиям опытно-конструкторских работ, указывает эксперт. «Альтернативы – или американские истребители, или присоединяться к аналогичному англо-итало-японскому проекту GCAP. Но для Франции это политически и практически неприемлемо», – поясняет Тебин.
Амбициозные планы немецкого руководства по комплексному переоснащению бундесвера являются частью политики Берлина по оживлению производства и выходу из кризиса, соглашается старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. За счет новых оборонных закупок Германия намерена сделать ВПК драйвером экономического развития и создать новые рабочие места. Делается это для того, чтобы дать понять Трампу – без перезапуска немецкого ВПК ФРГ не сможет эффективно играть роль союзника США, отмечает эксперт.
Для того чтобы делать окончательные выводы о сокращении закупок американских вооружений Германией, нужно анализировать данные о закупках на протяжении нескольких лет, а не одного года, отмечает научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН Мария Хорольская. Это связано с особенностью оборонных заказов – долгим планированием, длительными поставками, долговременным сроком службы изделий. Соответственно, нет причин утверждать, что Германия покупает или будет покупать меньше вооружений и военной техники у США. Напротив, зависимость Германии от американских поставок выше, чем у некоторых других стран, например Франции.
Что же касается FCAS, Германия действительно заинтересована в проекте и на политическом уровне, и по соображениям безопасности, продолжает Хорольская. Представляется, что пока все сообщения с немецкой стороны о том, что ФРГ рассматривает и альтернативные возможности, вызваны в первую очередь желанием надавить на французов. Именно французская сторона – Dassault Aviation – сейчас инициирует сложности, требуя большей доли. Германия хотела бы решить проблему на политическом уровне. И даже если стороны разрешат противоречия на этом уровне, то на уровне компаний процесс будет тянуться еще долго, резюмирует эксперт.