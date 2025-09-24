Эксперты оценили вероятность отставок губернаторов

Активная и очень авторская позиция губернатора Вологодской области (работает с 31 октября 2023 г. – сначала в качестве врио, на пост губернатора избран 8 сентября 2024 г.) вместе с определенной бескомпромиссностью привели к тому, что у него возникло сразу несколько конфликтов как на федеральном, так и на региональном уровне, говорится в исследовании. «Но при этом очевидно, что у самого Филимонова есть глубокая убежденность в правильности и необходимости тех решений, которые он продвигает в публичном поле», – отмечают политологи.