Эксперты оценили вероятность отставок губернаторов

Эксперты оценили вероятность отставок губернаторовВ зоне «низкой устойчивости» в том числе Федорищев и Филимонов, утверждают политологи
Губернаторы Вологодской и Самарской областей Георгий Филимонов и Вячеслав Федорищев (оба – «Единая Россия») якобы оказались под угрозой отставки, следует из 21-го рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», подготовленного «Минченко консалтингом». Нахождение в красной группе риска означает вероятность отставки, следует из методики создания рейтинга устойчивости.
Активная и очень авторская позиция губернатора Вологодской области (работает с 31 октября 2023 г. – сначала в качестве врио, на пост губернатора избран 8 сентября 2024 г.) вместе с определенной бескомпромиссностью привели к тому, что у него возникло сразу несколько конфликтов как на федеральном, так и на региональном уровне, говорится в исследовании. «Но при этом очевидно, что у самого Филимонова есть глубокая убежденность в правильности и необходимости тех решений, которые он продвигает в публичном поле», – отмечают политологи.
Федорищеву (самый молодой губернатор – ему 36 лет, работал с 31 мая 2024 г. как врио, губернатором избран 8 сентября 2024 г.) оппонируют местные группы влияния, обладающие федеральным патронатом, говорится в рейтинге. «Более того, устойчивость Федорищева снижается из-за неоднозначных решений в сфере публичной коммуникации», – отмечается в докладе.
Губернатор Самарской области 10 сентября удалил свой Telegram-канал, в котором было свыше 100 000 подписчиков. Этому предшествовал конфликт певца Егора Крида с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, за которую заступился Федорищев.
Последний записал несколько видеообращений к артисту с предложением приехать в Самару «поговорить». Вскоре после этого в канале губернатора появилось несколько репостов, в частности с критикой его работы, и ему даже пришлось опровергать информацию о взломе.
Перед удалением Telegram-канала Федорищев записал кружок, в котором заявил об уходе в Max. 19 сентября представитель пресс-службы Федорищева опровергал «Ведомостям» информацию из медиа о том, что тот якобы прекратил работать. Он продолжает работать и находится в командировке, говорил собеседник «Ведомостей».
Положение Филимонова и Федорищева выглядит непростым, учитывая, что они вовлечены во внутриэлитные конфликты в своих регионах, говорит политолог Ростислав Туровский: «На мой взгляд, положение Филимонова стабилизируется, а у Федорищева остается сложным». При этом вряд ли стоит ждать скорых отставок, говорит он: «Да и отставка в их случае означала бы переход на другую должность».
Губернаторы-лидеры
Политолог Александр Кынев говорит о кадровой проблеме в регионах. «У Филимонова ситуация с кадрами дополняется политической экстравагантностью: он ведет борьбу с потреблением алкоголя, увековечивает память Сталина и т. д. У Федорищева этой второй части нет, а в остальном они очень похожи», – сказал он.
Самарская область знаменита информационными войнами. «А в Вологодской области есть обиженная бизнес-группа (губернатор публично критикует «Северсталь» и ее владельца Алексея Мордашова. – «Ведомости»). Подобные истории вызывают массу обид», – заявил Кынев «Ведомостям».
Также в красную зону (низкая политическая устойчивость) попали главы Ульяновской области и Хакасии Алексей Русских и Валентин Коновалов (оба представляют КПРФ), Дагестана и Северной Осетии Сергей Меликов и Сергей Меняйло и Запорожской области Евгений Балицкий (все – «Единая Россия»).
Главными проблемами Меликова и Меняйло политологи «Минченко консалтинга» называют наличие уголовных дел в отношении республиканских чиновников. «Срок полномочий обоих глав подходит к концу в 2026 г.», – говорится в докладе.
Процесс элитного торга за влияние на региональную политику в связи с предстоящей отставкой высшего должностного лица начат и в Ульяновской области, где через год истекает срок полномочий губернатора-коммуниста Русских, напоминают эксперты. Балицкий переместился в зону низкой политической устойчивости по причине высокого уровня конфликтности как на федеральном, так и на региональном уровне, Коновалов – из-за нарастания противоречий с региональным отделением «Единой России», фиксируется в исследовании.