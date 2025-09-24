Что пишут западные СМИ о смене позиции Трампа по украинскому конфликту

«...Это заявление – первый случай, когда американский президент, похоже, преодолел свою антипатию к Украине и склонность к Владимиру Путину <...>. И, прежде всего, он признает, что эта страна, которую он всего несколько месяцев назад призывал отказаться от части своей территории, поскольку у нее «не было козырей», вместо этого продемонстрировала исключительную способность к сопротивлению за три года конфликта. Американская внешняя политика, до крайности персонализированная Трампом, с момента его возвращения к власти склонялась к сближению с Москвой. Отказ Путина принять предложение Трампа о переговорном решении, возможно, заставил американского президента изменить свое мнение. Будущие решения покажут, приведет ли это изменение к возобновлению американской поддержки Украины».