Что пишут западные СМИ о смене позиции Трампа по украинскому конфликту

Что пишут западные СМИ о смене позиции Трампа по украинскому конфликтуВ прессе считают «разворот» американского лидера поразительным
23 сентября президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений, свидетельствующих о смене его позиции по вопросу украинского кризиса. Так, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться установления своих изначальных границ. Кроме того, по его мнению, страны НАТО должны сбивать российские военные самолеты, если они находятся в воздушном пространстве членов объединения.
Трамп также выразил мнение, что экономика России якобы находится в «ужасном состоянии» и «рушится», а Киев очень хорошо справляется с противостоянием Вооруженным силам РФ.
«Ведомости» собрали реакцию западных СМИ на смену позиции американского президента.
«Трамп на протяжении многих лет выражал сочувствие президенту России Владимиру Путину, даже когда призывал к прекращению конфликта, а его комментарии во вторник стали самой сильной публичной поддержкой Киева за все время. Эти высказывания прозвучали <...>, когда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Они выходят за рамки того, что даже многие украинские политики в частном порядке признают как вероятность того, что они не смогут восстановить полный контроль над своей территорией в ближайшее время.
<...>
Перед встречей с Зеленским Трамп также заявил, что США рассмотрят возможность более непосредственного участия, если Россия снова нарушит воздушное пространство НАТО. «Это зависит от обстоятельств, – сказал он. – Но, знаете, мы очень серьезно относимся к НАТО». Эти комментарии свидетельствуют о растущем недовольстве Трампа Путиным. Он допустил, что конфликт, который, как он надеялся, удастся прекратить, может расшириться, если Путин не изменит курс».
«Во вторник президент Трамп изменил свою позицию по одному из ключевых внешнеполитических вопросов своего президентского срока, отказавшись от требования, чтобы Украина уступила часть своей территории для заключения мирного соглашения с Россией. Вместо этого он заявил, что Украина при поддержке Европы "в состоянии бороться и вернуть себе всю Украину в ее первоначальном виде". Его заявление в социальных сетях вскоре после встречи в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским стало неожиданностью. После трехчасовой встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске более пяти недель назад он заявил, что Зеленскому придется взглянуть в лицо реальности и заключить сделку, уступив территорию более крупному и сильному соседу.
Господин Трамп никак не объяснил свой неожиданный разворот <...>. За восемь месяцев своего президентства г-н Трамп неоднократно менял свою позицию по Украине».
«Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что, по его мнению, Украина может вернуть себе все земли, находящиеся под контролем России, и что Киеву следует действовать сейчас, пока Москва сталкивается с "большими" экономическими проблемами. Это внезапный и поразительный риторический сдвиг в пользу Украины. Но не было никаких признаков того, что слова Трампа будут подкреплены изменениями в политике США, например решением ввести новые жёсткие санкции против Москвы, чего добивался президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Нью-Йорк на этой неделе».
«Позиция Трампа в отношении конфликта стала еще более неопределенной после, казалось бы, успешной встречи с президентом Владимиром Зеленским. Он написал в Truth Social, что теперь он убежден, что Украина может выиграть в конфликте, вернуть все свои территории и даже продвинуться дальше. Эту позицию разделяют немногие эксперты.
Его длинный пост был необычайно язвительным по отношению к России: он назвал её несостоявшейся державой и «бумажным тигром». Его комментарий о том, что при «времени, терпении и финансовой поддержке Европы и, в частности, НАТО» Украина может одержать победу, кажется хорошей новостью как для Зеленского, так и для Европы, которая умоляла Трампа не выходить из конфликта полностью. То же самое можно сказать и о его обещании поставлять оружие НАТО, которое оно могло бы передать Украине.
Но Трамп, как известно, непостоянен в своих словах. Если он решит отказаться от миротворческой миссии, это тоже устроит Москву, поскольку непосредственной угрозы того, что Трамп введет жесткие экономические санкции, не предвидится. Все это выглядит как сдвиг в сторону Украины <...>. Но пост Трампа может также означать, что он полностью умывает руки».
«...Это заявление – первый случай, когда американский президент, похоже, преодолел свою антипатию к Украине и склонность к Владимиру Путину <...>. И, прежде всего, он признает, что эта страна, которую он всего несколько месяцев назад призывал отказаться от части своей территории, поскольку у нее «не было козырей», вместо этого продемонстрировала исключительную способность к сопротивлению за три года конфликта. Американская внешняя политика, до крайности персонализированная Трампом, с момента его возвращения к власти склонялась к сближению с Москвой. Отказ Путина принять предложение Трампа о переговорном решении, возможно, заставил американского президента изменить свое мнение. Будущие решения покажут, приведет ли это изменение к возобновлению американской поддержки Украины».
«Этот обмен мнениями отражает недавнюю политику Трампа, который выражает поддержку Украине, хотя и продолжает подчеркивать, что хочет, чтобы Европа играла более активную роль в оказании давления на Россию. Из-за этого союзники, у которых есть политические и экономические барьеры для введения дополнительных тарифов и санкций против Москвы и ее партнеров, не уверены в том, насколько США готовы помогать Киеву и наказывать Кремль».
«Трамп, возвращаясь к своей предвыборной кампании 2024 г., настаивал на том, что быстро положит конец конфликту, но его миротворческие усилия, похоже, зашли в тупик после дипломатического блица в прошлом месяце, когда он провел саммит с Путиным и встречу в Белом доме с Зеленским и европейскими союзниками. Трамп признал, в том числе в своем выступлении перед мировыми лидерами в ООН, что, по его мнению, урегулирование этого конфликта было бы «самым простым», потому что у него были хорошие отношения с Путиным. Трамп заявил, что готов ввести дополнительные санкции против России, и призвал Европу присоединиться».
«Этот поразительный поворот произошел вскоре после того, как Трамп призвал страны НАТО сбивать любые российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство. <...> Трамп также заявил, что Россия "воюет бесцельно" после трех лет конфликта. Это заявление стало явным проявлением смены позиции спустя чуть больше месяца после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
Президент США ранее демонстрировал сдержанную поддержку Зеленскому, с которым в феврале у него произошла громкая ссора в Овальном кабинете, во время которой он сказал украинцу, что «у вас нет шансов» на победу. Однако во вторник в своем посте в социальной сети Трамп назвал Россию «бумажным тигром», заявив, что «Путин и Россия столкнулись с серьезными экономическими проблемами, и сейчас самое время для Украины действовать».