В России сменились глава Верховного суда и генпрокурор

В России сменились глава Верховного суда и генпрокурорСФ проголосовал за Краснова, Путин подписал указ по Гуцану
Совет Федерации (СФ) единогласно назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда России (ВС), после чего президент Владимир Путин освободил его от должности генпрокурора. Вакантный пост займет бывший полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан, консультации по кандидатуре которого состоялись в верхней палате парламента. Кандидатуры Краснова и Гуцана на посты главы ВС и генпрокурора соответственно ранее внес в СФ президент.
Выступая в СФ, Краснов заявил, что внедрение современных технологий, включая искусственный интеллект, должно стать частью развития судебной системы. По его словам, такие решения уже используются в ряде стран для анализа судебной практики и баз данных, а также для подготовки проектов решений. Он подчеркнул, что подобные инструменты могут снизить нагрузку на судей, уменьшить вероятность ошибок и обеспечить больший доступ граждан к правосудию.
Краснов сообщил, что намерен продолжить конструктивное взаимодействие с парламентом. Он напомнил, что ВС обладает правом законодательной инициативы и играет значимую роль в нормотворческом процессе. Краснов подчеркнул, что рассматривает свое назначение как продолжение служения закону и обществу, и намерен действовать строго в рамках законодательства.
Председатель СФ Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что Краснов зарекомендовал себя как профессионал и решительный руководитель, способный работать на самых ответственных направлениях. По ее словам, его опыт в Следственном комитете (Краснов расследовал ряд резонансных уголовных дел, с 2016 г. по 2020 г. был заместителем председателя ведомства) и на посту генерального прокурора будет полезен на новой должности.
Рассмотрение кандидатуры Краснова на пост главы ВС проходило в несколько этапов. 15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала его к назначению, 23 сентября кандидатуру генпрокурора поддержал профильный комитет СФ. Должность главы высшей судебной инстанции оставалась вакантной после смерти Ирины Подносовой 22 июля.
После назначения председателя Верховного суда сенаторы рассмотрели вопрос о представлении президентом Гуцана на должность генпрокурора. Кандидат сообщил, что прокуратура усилит надзор за защитой бизнеса, в том числе для исключения случаев незаконного уголовного преследования. Он согласился с замечанием сенатора Людмилы Нарусовой о случаях возбуждения дел для устранения конкурентов в бизнесе, назвав это проявлением недобросовестной конкуренции. Гуцан заверил, что прокурорский надзор за законностью и обоснованностью подобных решений будет усилен.
СФ принял постановление о признании состоявшимися консультаций по кандидатуре Гуцана, внесенной президентом. Ранее профильные комитеты верхней палаты рекомендовали поддержать его назначение Путин также подписал соответствующий указ о назначении Гуцана на должность главы надзорного ведомства.