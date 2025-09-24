В России сменились глава Верховного суда и генпрокурор

Председатель СФ Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что Краснов зарекомендовал себя как профессионал и решительный руководитель, способный работать на самых ответственных направлениях. По ее словам, его опыт в Следственном комитете (Краснов расследовал ряд резонансных уголовных дел, с 2016 г. по 2020 г. был заместителем председателя ведомства) и на посту генерального прокурора будет полезен на новой должности.