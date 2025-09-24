Что известно об ударе ВСУ по центру Новороссийска

Что известно об ударе ВСУ по центру НовороссийскаБеспилотники атаковали жилые дома и офис КТК, введен режим ЧС
Днем 24 сентября центр города Новороссийск в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака велась также с применением безэкипажных катеров.
В Новороссийске введен режим ЧС. В соседних Геленджике и Туапсинском муниципальном округе объявили опасность атаки катеров. На пляжах Сочи проводится эвакуация отдыхающих, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
«Ведомости» собрали все, что известно об атаке ВСУ и ее последствиях.
Что известно о погибших и пострадавших
При ударе ВСУ погибли два человека. Пострадали шесть человек, среди них – один несовершеннолетний. Их доставили в городскую больницу. Трое находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней степени тяжести.
Несколько человек, получивших ранения, находились в здании офиса АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р». Здание было атаковано дронами. Среди пострадавших – два работника компании.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко обещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Какие объекты атакованы
Дроны атаковали центральную часть города, сообщил Кондратьев.
По данным оперативного штаб Краснодарского края, семь домов, в том числе жилых и многоквартирных, получили повреждения из-за падения обломков беспилотников. У одного из зданий началось возгорание кровли. Пожар удалось локализовать.
Дрон повредил также гостиницу «Новороссийск». Кроме того, атакован городской офис АО «КТК-Р». Он временно остановил работу, и персонал эвакуировали.
На базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения.
По словам Кравченко, после снятия угрозы рабочие группы приступят к поквартирным обходам для формирования плана восстановительных работ.
Все службы находятся в режиме функционирования ЧС и задействованы на месте. В настоящий момент продолжаются поиски возможных мест падения обломков. По словам Кравченко, все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки.