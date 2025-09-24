Что значат слова Дональда Трампа о возможности успеха Украины

Что значат слова Дональда Трампа о возможности успеха УкраиныЭксперты считают, что президент США дистанцируется от конфликта
Заявления президента США Дональда Трампа о способности Украины преуспеть на поле боя, слабости России и готовности продолжить поставки оружия через НАТО Киеву были сделаны под влиянием видения украинского лидера Владимира Зеленского. После разговора с ним Трамп и написал соответствующий пост в своей соцсети Truth Social, заявил 24 сентября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Говоря о поставках вооружений НАТО, Трамп имел в виду систему, согласованную 14 июля во время встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. «Мы будем производить [оружие], и они [европейцы] будут платить за это <...> Мы будем производить лучшее оружие, и оно будет отправлено НАТО. НАТО может отправить некоторую часть из этого другим странам <...> в основном это будет в форме замены», – сказал тогда Трамп.
Днем ранее, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН Трамп провел двустороннюю встречу с Зеленским, после которой и написал пост в своей соцсети Truth Social, где допустил военные успехи Киева при поддержке Евросоюза и «особенно» НАТО, предложил Украине показать на поле боя свои успехи и пожелал успеха всем сторонам. После этого Зеленский заявил, что теперь Трамп якобы верит больше ему, чем Путину, и уточнил, что Вашингтон все-таки предоставит Украине гарантии безопасности, но только после завершения конфликта.
Заявленное Трампом новое видение «контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел», сообщил Песков: «Вместе с тем мы тоже будем иметь возможность довести до американской стороны нашу позицию <...> Российская сторона в целом и президент Путин в частности высоко ценят политическую волю президента Трампа дальше способствовать поискам пути мирного урегулирования. <...> Киевский режим между тем сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию. По всей видимости, они пытаются продемонстрировать своим спонсорам в Европе и своим кураторам то, что они могут воевать».
В американских СМИ пост Трампа стали называть «удивительным поворотом» (портал Axios), «изменением риторики» (телеканал СNN), «внезапным изменением» (газета The New York Times, NYT). В то же самое время американские и международные СМИ не интерпретируют это заявление как что-то однозначно позитивное для Киева или европейцев в долгосрочной перспективе. Журналисты подчеркивают, что оно показывает желание Трампа дистанцироваться от процесса урегулирования, прогресс которого пока кажется маловероятным американской стороне.
«Трамп не привел никаких объяснений ошеломляющему изменению своей риторики, хотя несколько европейских чиновников подозревали, что, дистанцируясь от войны, президент умывает руки <...>», – говорится в материале NYT. Редактор военного отдела британской газеты The Guardian Дэн Сабба подчеркнул, что заявление Трампа «ценно для Украины», но что этих слов будет недостаточно для Киева.
С помощью своего поста Трамп вновь разыгрывал театр одного актера, где он центр не просто Вселенной, а нескольких мультивселенных, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. По словам эксперта, Трамп прикрыл ограниченность своих переговорных возможностей «сарказмом и напускным нейтралитетом». Пока рано говорить о «переломе» в позиции Трампа. Кошкин предполагает, что американская сторона серьезно рассматривает возможность приостановить свое участие в переговорном процессе в качестве посредника.
Попав в тупик и исчерпав инструменты сдвига ситуации с урегулированием с мертвой точки, Трамп перешел в ждущий режим, сохранив все установленные настройки американской политики: дистанцирование от конфликта, позиционирование себя «честным брокером», отсутствие каких-либо серьезных эскалационных действий в отношении России, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. Эксперт считает, что заявление о возможности отвоевания Украиной всех довоенных территорий не является серьезным.
«Логика проще – динамика следующих месяцев может поменять позиции сторон, которые пока демонстрировали железобетонность: либо Москва поймет, что достигнуть большего не может, либо украинцы и европейцы окажутся перед лицом ухудшения военной обстановки и окажутся более податливыми. Второе содержится в высказываниях Трампа напрямую, первое читается между строк», – сказал Новиков.
В то же самое время эксперт допустил попытки Трампа отдаляться от посредничества и в дальнейшем. «Прелесть его позиции, однако, в том, что за последние месяцы он создал вокруг конфликта комфортную архитектуру, в которой США не несут бремени конфликта и, что важно, по сути не несут ответственности за его итоги, но при этом почти неизбежно участвуют в его урегулировании дипломатическими методами. При таком раскладе можно просто ждать, когда он разрешится естественным путем, а потом собирать урожай», – резюмировал эксперт.