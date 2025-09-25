Почему Иран планирует строить с «Росатомом» новые АЭС малой мощности

По данным Международного энергетического агентства, доля ядерной энергетики в выработке электроэнергии в стране составляет до 1%, газа – 86%, 8% – нефти и нефтепродуктов и около 5% – ГЭС. При этом в Иране регулярно случаются крупные отключения электроэнергии, вызывающие протесты. Даже в столице каждый день на несколько часов отключают электричество, что болезненно в летнюю жару и злит население, говорит старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Энергокризис связан с низким качеством управления, изменениями климата и низкими ценами на энергию как частью социальной политики, сказал младший научный сотрудник НИУ ВШЭ Илья Васькин: «Малые АЭС могут быстро заткнуть дыру и снизить напряженность».