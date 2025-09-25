Почему Иран планирует строить с «Росатомом» новые АЭС малой мощности

Почему Иран планирует строить с «Росатомом» новые АЭС малой мощностиЭто дешевле, быстрее и безопаснее при атаке Израиля
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности в этой стране. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба российской госкомпании по итогам встречи в Москве гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева и руководителя ОАЭИ Мохаммада Эслами.
«Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране», – говорится в заявлении «Росатома». Других деталей в пресс-релизе не приводится. Россия уже заключила ряд соглашений о сотрудничестве по возведению АЭС малой мощности в 2024–2025 гг. с Узбекистаном, Киргизией и Мьянмой.
Главред отраслевого портала AtomInfo Александр Уваров считает, что иранцам, скорее всего, предложат реакторы РИТМ-200 мощностью 50–60 МВт: «Это современная технология малых реакторов, она уже есть «в железе», например, на ледоколах «Арктика», «Урал» и «Якутия». Всего изготовлено 10 таких реакторов в морском варианте».
Сейчас у Ирана действует и расширяется при участии «Росатома» лишь одна АЭС – «Бушер». Блок № 1 с реактором ВВЭР-1000 мощностью 1 ГВт строился россиянами с 1992 по 2010 г. и работает с 2011 г. С 2019 г., по данным инфосистемы МАГАТЭ PRIS, «Росатом» возводит блок № 2 с реактором ВВЭР-1000. Предполагается строительство и блока № 3.
В интервью «Ведомостям» на полях ПМЭФа в 2024 г. посол Ирана в России Казем Джалали допустил участие россиян в постройке новых АЭС. В 2022 г. Тегеран анонсировал строительство АЭС «Карун» на 300 МВт в провинции Хузестан. В 2024 г. иранские власти объявили о завершении первого этапа работ на «Каруне». Глава ОАЭИ Эслами подчеркивал, что эта АЭС строится только иранцами. В 2024 г. погибший позднее в авиакатастрофе президент Ирана Эбрахим Раиси объявил о строительстве АЭС «Сирик» из четырех блоков в Хормозгане мощностью уже в 5 ГВт.
По данным Международного энергетического агентства, доля ядерной энергетики в выработке электроэнергии в стране составляет до 1%, газа – 86%, 8% – нефти и нефтепродуктов и около 5% – ГЭС. При этом в Иране регулярно случаются крупные отключения электроэнергии, вызывающие протесты. Даже в столице каждый день на несколько часов отключают электричество, что болезненно в летнюю жару и злит население, говорит старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Энергокризис связан с низким качеством управления, изменениями климата и низкими ценами на энергию как частью социальной политики, сказал младший научный сотрудник НИУ ВШЭ Илья Васькин: «Малые АЭС могут быстро заткнуть дыру и снизить напряженность».
Для Ирана диверсификация генерации критически важна, особенно для замещения газовой, считает руководитель группы по аналитике в энергетике консалтинговой компании Kept Сергей Роженко. Учитывая низкую эффективность тепловых электростанций в Иране, запуск крупного блока АЭС сэкономит до 2,5 млрд куб. м газа в год, считает Роженко: «Развитие атомной энергетики для Ирана – стратегический шаг. При масштабе энергосистемы в 95 ГВт установленной мощности нужны скорее крупные АЭС. Но и малые найдут нишу, особенно для промышленных объектов, включая режим когенерации».
По словам источника «Ведомостей», близкого к атомной отрасли, выбор Тегераном малой, а не большой АЭС, возможно, обусловлен опытом атак ВВС Израиля на ядерные объекты в июне 2025 г.: «Израильтяне при принятии решений о новых бомбежках не будут расценивать малую АЭС как объект двойного назначения. Поэтому такой стройке вряд ли грозит атака». Кроме того, добавил источник, АЭС малой мощности быстровозводимы и дешевле типовой большой с реакторами ВВЭР-1200, которые строятся в Индии, Египте, Турции и Бангладеш: «Финансовый вопрос для иранцев, по опыту с «Бушером», чувствителен, а при желании мощность можно увеличить, быстро построив рядом дополнительные блоки».
При строительстве малых АЭС важны отношения Ирана с МАГАТЭ, а они пока непростые после налетов ВВС Израиля – иранские власти обвиняют агентство в передаче информации Тель-Авиву, отмечает Сажин: «Монтаж малых реакторов в Иране Россией может столкнуться с реакцией МАГАТЭ, если Тегеран не восстановит отношения с ним. При этом сотрудничество Москвы с Тегераном в атомной отрасли прописано в договоре о стратегическом партнерстве».