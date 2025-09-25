«Справедливая Россия» запланировала съезд на 25 октября

«Справедливая Россия» на текущий момент точно не на подъеме, поскольку в значительном количестве регионов их теснят «Новые люди», считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «В свое время они были, по сути, партией второго выбора для лоялистского электората. У них были сильные региональные отделения за счет ярких политиков. Потом партия стала объединением левых сил, кроме коммунистов. Кто они сейчас – не очень понятно: их политическое позиционирование достаточно аморфно. От той структуры, с которой они шли на выборы в 2021 г., ничего, по сути, не осталось». К выборам в Госдуму 2026 г. «Справедливой России» нужно сформировать внятную конструкцию с понятной идеологией и лидерами, которая позволила бы консолидировать базовый электорат и побороться за ситуативный, полагает Костин.