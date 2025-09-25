«Справедливая Россия» запланировала съезд на 25 октября

«Справедливая Россия» запланировала съезд на 25 октябряПартия обсудит итоги региональных выборов и даст старт подготовке к думской кампании
Партия «Справедливая Россия» планирует провести съезд 25 октября. Не нем она подведет итоги региональных выборов и даст старт подготовке к думской кампании 2026 г. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в партии. Никаких кардинальных решений на нынешнем съезде не планируется, говорят источники. По словам одного из них, мероприятие в октябре с большой вероятностью станет первой частью съезда – оставшиеся части пройдут уже в преддверии выборов в Госдуму и, возможно, по их окончании.
Крупных кадровых решений на предстоящем съезде не планируется, говорит один из источников, могут быть приняты некоторые поправки в устав партии. Два собеседника говорят, что какое-то время в партии обсуждали возможность назначения еще одного сопредседателя в дополнение к писателю Захару Прилепину.
В октябре 2024 г. на съезде лидер партии Сергей Миронов сообщил, что еще один сопредседатель – Геннадий Семигин написал заявление о сложении своих полномочий. На пост возможного сопредседателя обсуждался руководитель аппарата фракции в Госдуме Руслан Татаринов, давний сподвижник лидера «Справедливой России», который успел принять участие в спецоперации.
Но в итоге решено пока никаких кадровых изменений не проводить, говорят два источника. Один из собеседников не исключает, что съезд может посетить первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко, учитывая, что он был на последних съездах ЛДПР, «Новых людей» и КПРФ.
Согласно данным социологических служб, сейчас рейтинг «Справедливой России» меньше 5%. По данным ВЦИОМа, он составляет 4,1% и они на пятом месте из пяти парламентских партий, по данным ФОМа – 3% и они делят четвертое место с «Новыми людьми». По итогам прошедших выборов справороссы не смогли преодолеть пятипроцентный барьер в трех из 11 регионов на выборах заксобраний – в Рязанской, Воронежской и Белгородской областях.
На встрече Владимира Путина с лидерами думских фракций 18 сентября Миронов рассказывал президенту о прошедшем едином дне голосования. По его словам, партия выдвинула на разных уровнях выборов более 8000 кандидатов, из них 102 человека – участники спецоперации (восемь из них стали депутатами). Член партии Олег Николаев переизбрался главой Чувашии (был самовыдвиженцем, единоросс против него не выставлялся), напомнил Миронов: «Неплохие результаты мы получили в Челябинской, Новгородской, Орловской областях. Хорошо выступили на думских, я имею в виду городские думы и советы, уверенно заняли третье место, 38 мандатов».
На встрече Миронов высказал замечание, что на выборах гордум сейчас сильный перевес у «Единой России», поскольку многие парламенты избираются только по мажоритарной системе, за партийные списки избиратели не голосуют. Политик предложил изменить такую систему.
Начало съездов
В АП пока нет окончательной конфигурации, какой должен быть парламент в 2026 г. по итогам выборов, но, вероятно, нынешнее пятипартийное думское статус-кво может сохраниться, полагают несколько собеседников, близких к АП. Один из источников, в свою очередь, отмечает, что справороссам нужно делать что-то со своим позиционированием, чтобы привлечь электорат к выборам.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу партии.
Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Дмитрий Гусев подтвердил «Ведомостям», что на съезде планируют обсудить результаты региональных выборов, а также идеологию и программу партии на ближайший год. По его словам, на съезде будет программное выступление Миронова.
Перед выборами в Госдуму 2021 г. «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» Прилепина и «Патриоты России» Семигина. По итогам выборов в Госдуму партия заняла третье место – после «Единой России» и КПРФ. По спискам получили 7,46%, кандидаты партии победили в восьми округах. Всего по итогам выборов у партии оказалось 27 мандатов.
«Справедливая Россия» на текущий момент точно не на подъеме, поскольку в значительном количестве регионов их теснят «Новые люди», считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «В свое время они были, по сути, партией второго выбора для лоялистского электората. У них были сильные региональные отделения за счет ярких политиков. Потом партия стала объединением левых сил, кроме коммунистов. Кто они сейчас – не очень понятно: их политическое позиционирование достаточно аморфно. От той структуры, с которой они шли на выборы в 2021 г., ничего, по сути, не осталось». К выборам в Госдуму 2026 г. «Справедливой России» нужно сформировать внятную конструкцию с понятной идеологией и лидерами, которая позволила бы консолидировать базовый электорат и побороться за ситуативный, полагает Костин.
Партия делает ставку на ультрарадикальную повестку, конкурируя в этой нише с ЛДПР, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Не факт, что это приносит голоса и дополнительную поддержку, – но в условиях запроса власти на эту повестку «Справедливая Россия» считает, что это становится для них гарантией прохождения в Госдуму. Твердой уверенности партии в прохождении в новый созыв нет – но и громких скандалов вокруг не возникает». Пока партия остается в первой пятерке, борясь за четвертое место с «Новыми людьми», но рискует уступить им, поскольку собственного лица и образа партии сохранить не удалось, считает Виноградов.