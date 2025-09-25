Как планируют обеспечить уровень наблюдения на выборах в Госдуму

Как планируют обеспечить уровень наблюдения на выборах в ГосдумуВ ЦИК ожидают, что избирательная кампания 2026 г. будет непростой
Профессионализация наблюдательского корпуса, отработка процедур наблюдения за новыми технологиями голосования и создание устойчивой инфраструктуры общественного контроля сформировали необходимый задел для обеспечения высоких стандартов общественного наблюдения на выборах в Госдуму 2026 г. Об этом заявил в ходе подведения итогов по наблюдению за единым днем голосования (ЕДГ) 2025 г. член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод.
По его словам, кадровый резерв из десятков тысяч подготовленных наблюдателей и методологическая база создают основу «для масштабирования системы с целью обеспечения тотального контроля на выборах федерального уровня». Более того, российская модель общественного наблюдения демонстрирует «высокие стандарты прозрачности, профессионализма и технологической оснащенности», а потому обладает «значительным экспортным потенциалом для стран, развивающих институты электоральной демократии», убежден Брод.
Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова по итогам кампании 2025 г. говорила, что комиссия «точно не ожидает, что [выборы в Госдуму 2026 г.] будут простыми». «Но, поверьте, на основе анализов, прогнозов предпримем все предупредительные меры, направленные на то, чтобы избирательная кампания, крупная федеральная политическая кампания в следующем году прошла так, как и должно быть», – заверила она.
Общественное наблюдение – это институт, который обеспечивает доверие избирателей к выборам и их легитимность, считает электоральный юрист Гарегин Митин. «Эффективность общественных наблюдателей определяется их способностью противодействовать существующим угрозам легитимности выборов. Другое дело, что сейчас российское общество консолидировано <...> уровень рисков, связанных с активизмом и иностранным вмешательством, максимально снизился», – отметил он в беседе с «Ведомостями». При этом, прежде чем говорить о том, что на выборах 2026 г. будет обеспечен высокий уровень наблюдения, необходимо определить критерии оценки профессионализма наблюдателей, включая их правовую и организационную подготовку, указал Митин.
Ему оппонирует электоральный эксперт Станислав Андрейчук: по его мнению, общественных наблюдателей «изначально создавали для создания видимости».
Сколько наблюдателей было на ЕДГ-2025
Скепсис по отношению к общественным наблюдателям высказывали и некоторые парламентские партии: например, КПРФ и «Справедливая Россия» отказались подписывать с Общественной палатой соглашение о сотрудничестве в ходе ЕДГ для наблюдения на выборах. Коммунисты это считают «фикцией», говорил «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. «Есть хотя бы какие-то нарушения, которые все вот эти наблюдатели нашли? Ни одного», – уверен он. В «Справедливой России» тогда отметили, что будут справляться своими силами, выставляя только партийных наблюдателей.
Что касается выборов 2025 г., то, по словам Брода, наблюдателям удалось обеспечить контроль за голосованием в приграничных регионах (в ЕДГ прошли в том числе губернаторские выборы в Курской, Брянской, Ростовской и Краснодарской областях, в Севастополе, а также кампании по выборам депутатов в Белгородскую и Воронежскую облдумы), за досрочным голосованием и за голосованием на экстерриториальных участках. При этом ситуация в регионах с особым режимом безопасности была непростой: например, Белгородскую область атаковали беспилотники – «каждый день прилеты, раненые и погибшие», говорил председатель регионального избиркома Игорь Лазарев 12 сентября. А в Брянской области, в частности, при возвращении с досрочного голосования машину с членами участковой комиссии атаковали дронами.
Между тем интерес к общественному наблюдению стали активнее проявлять участники спецоперации: более чем в 10 регионах они работали в общественных штабах, рассказал Брод. О том, что ветераны боевых действий включаются в электоральную систему не только в качестве кандидатов, но и в качестве наблюдателей для обеспечения легитимности процесса голосования, «Ведомости» писали 11 августа.
Поэтому можно сказать, продолжает Брод, что опыт по проведению выборов в регионах с особым режимом безопасности подтвердил устойчивость избирательной системы и способность наблюдательского сообщества функционировать в экстремальных условиях без снижения стандартов общественного контроля.
С ним согласен научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, эксперт ассоциации НОМ Никита Тюков. «Общий тренд, который мы тоже наблюдаем несколько лет, – это удобство и безопасность. Избирателю должно быть удобно проголосовать, и вся система должна быть безопасна в самом широком смысле этого слова: начиная от физической безопасности и заканчивая безопасностью защиты результата. Все, что применялось в ходе ЕДГ 2025 г., отвечало этим требованиям. Это было удобно, безопасно и под общественным контролем», – оценил он.