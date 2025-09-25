Как планируют обеспечить уровень наблюдения на выборах в Госдуму

Что касается выборов 2025 г., то, по словам Брода, наблюдателям удалось обеспечить контроль за голосованием в приграничных регионах (в ЕДГ прошли в том числе губернаторские выборы в Курской, Брянской, Ростовской и Краснодарской областях, в Севастополе, а также кампании по выборам депутатов в Белгородскую и Воронежскую облдумы), за досрочным голосованием и за голосованием на экстерриториальных участках. При этом ситуация в регионах с особым режимом безопасности была непростой: например, Белгородскую область атаковали беспилотники – «каждый день прилеты, раненые и погибшие», говорил председатель регионального избиркома Игорь Лазарев 12 сентября. А в Брянской области, в частности, при возвращении с досрочного голосования машину с членами участковой комиссии атаковали дронами.