Мандат соратника Сергея Миронова отдадут кандидату из Санкт-Петербурга

Мандат соратника Сергея Миронова отдадут кандидату из Санкт-ПетербургаПереход депутата Олега Нилова в аудиторы позволит Надежде Тихоновой получить проходное место и на следующих выборах, считает эксперт
Мандат депутата Госдумы, освободившийся в связи с назначением первого замглавы фракции «Справедливой России» (СР) Олега Нилова аудитором Счетной палаты (СП), может получить председатель совета петербургского регионального отделения партии и племянница главы СР Сергея Миронова Надежда Тихонова, сообщил «Ведомостям» источник в СР. Член президиума центрального совета партии, замглавы фракции СР в Госдуме Елена Драпеко в разговоре с «Ведомостями» выразила надежду, что именно Тихонова станет новым депутатом Госдумы.
Сама руководительница петербургского отделения СР не ответила на звонки «Ведомостей».
Решение о передаче мандата будет принято в октябре после региональной недели депутатов нижней палаты, сказал «Ведомостям» секретарь президиума центрального совета СР по политическим вопросам, первый замглавы фракции в Госдуме Дмитрий Гусев.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу СР.
Тихонова шла третьей в региональной группе № 27 (Санкт-Петербург) от СР на выборах 2021 г. вслед за Ниловым (возглавлял список) и Драпеко. В соответствии с законом «О выборах депутатов Госдумы» в случае досрочного прекращения полномочий члена нижней палаты, избранного в составе федерального списка кандидатов, партия вправе предложить Центризбиркому кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из того же федерального списка кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата.
Новые аудиторы Счетной палаты
«При этом указанная кандидатура предлагается из числа зарегистрированных кандидатов, включенных в ту же региональную группу кандидатов (общефедеральную часть) федерального списка кандидатов, в которую был включен депутат Государственной думы, чьи полномочия прекращены досрочно», – подчеркивается в законе.
Впрочем, та же СР в 2024 г. уже передавала вакантное кресло депутата представителю другой региональной группы. Речь идет о мандате Вадима Белоусова, досрочно лишенного полномочий в 2023 г. за прогулы, который получила телеведущая Марина Ким. На выборах 2021 г. они баллотировались соответственно в региональных группах № 16 (Удмуртия, Кировская область) и № 4 (Якутия, Камчатский, Приморский и Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, а также Еврейская автономная область). Впоследствии Верховный суд признал передачу мандата Ким законной.
Переход Нилова в СП предоставляет Тихоновой возможность получить проходное место на выборах депутатов Госдумы в 2026 г., считает политтехнолог Петр Быстров. «Если бы Нилов не ушел, то, конечно, по совокупности заслуг на проходном месте был бы он. А шансов зайти в Думу по одномандатному округу у Тихоновой было бы крайне мало», – сказал эксперт «Ведомостям». В 2021 г. Тихонова баллотировалась в Госдуму в округе № 212, где уступила единороссу Александру Тетердинко.