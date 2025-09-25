Мандат соратника Сергея Миронова отдадут кандидату из Санкт-Петербурга

Переход Нилова в СП предоставляет Тихоновой возможность получить проходное место на выборах депутатов Госдумы в 2026 г., считает политтехнолог Петр Быстров. «Если бы Нилов не ушел, то, конечно, по совокупности заслуг на проходном месте был бы он. А шансов зайти в Думу по одномандатному округу у Тихоновой было бы крайне мало», – сказал эксперт «Ведомостям». В 2021 г. Тихонова баллотировалась в Госдуму в округе № 212, где уступила единороссу Александру Тетердинко.