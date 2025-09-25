Что говорил Владимир Путин на Глобальном атомном форуме

По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут исчерпаны к 2090 г., но фактически это может произойти в 2060-е годы, отметил президент России. «С учётом того, что четверть запасов приходится на месторождения, где уран является попутным компонентом, уже в 2030 г. – сейчас перехожу к главному, чем мы, считаю, Россия может гордиться, – мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, – сказал Путин. – Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров. Что это значит? Это значит, практически весь объём – 95% отработавшего топлива – будет вновь неоднократно использоваться в реакторах».