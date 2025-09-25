Что говорил Владимир Путин на Глобальном атомном форуме

Что говорил Владимир Путин на Глобальном атомном форумеРоссия к 2030 году запустит первую в мире ядерную систему с замкнутым топливным циклом
Россия в Томской области к 2030 г. планирует запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Глобального атомного форума, который проходит в Москве.
По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут исчерпаны к 2090 г., но фактически это может произойти в 2060-е годы, отметил президент России. «С учётом того, что четверть запасов приходится на месторождения, где уран является попутным компонентом, уже в 2030 г. – сейчас перехожу к главному, чем мы, считаю, Россия может гордиться, – мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, – сказал Путин. – Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров. Что это значит? Это значит, практически весь объём – 95% отработавшего топлива – будет вновь неоднократно использоваться в реакторах».
По его словам, такой механизм в перспективе позволит решить проблему накопления радиоактивных отходов и «снять по сути вопрос обеспеченности ураном».
Испытания передовых материалов для замкнутого цикла планируются на базе Международного центра исследований, который будет создан в Ульяновской области, сказал Путин: «И мы приглашаем учёных из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения новую эпоху в атомной энергетике».
В своем выступлении президент сказал, что в мире все больше стран видят в мирном атоме важнейший энергетический ресурс для долгосрочного ускоренного развития, это и экологически чистая технология. «Важно и другое – наступает принципиально новый технологический уклад, повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так, только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. Отмечу в этой связи, что Россия уже создаёт такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку атомные станции лучше всего обеспечивают равномерное постоянное электроснабжение», – сказал президент.
По прогнозу МАГАТЭ к середине XXI века совокупная мощность всех АЭС мира может увеличиться более чем в 2,5 раза, причем рост спроса на мирный атом в большей части обеспечат страны Глобального юга и Востока, отметил Путин: «Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы безусловно поддерживаем». Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики, а построенные «Росатомом» АЭС являются самыми востребованными в мире, подчеркнул он. Сейчас Россия развивает проекты и малых как наземных, так и плавучих АЭС, и в частности, что касается плавучих АЭС, то скоро их начнут производить серийно, сказал президент.
Путин подчеркнул, что Россия в сфере мирного атома выполняет все свои контрактные обязательства, отвергает технологический колониализм, помогая создавать странам суверенные атомные отрасли, а также помогает в создании других передовых отраслей – ядерной медицины, цифровых систем, электротранспорта, новых материалов.
Кроме Владимира Путина и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева в пленарном заседании приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Ирана Мохаммад Эслами, вице-премьер Узбекстана Жамшид Ходжаев, а также гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.