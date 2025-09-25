Трамп заявил, что России пора завершить конфликт на Украине

Трамп заявил, что России пора завершить конфликт на УкраинеОн пообещал больше не использовать выражение «бумажный тигр» по отношению к другим странам
Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время завершить продолжающийся конфликт на Украине, и снова призвал к этому Москву. Об этом он сказал во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.
Трамп повторил то, что последнее время часто заявляет: что он урегулировал семь конфликтов, но казавшийся одним из самых простых для урегулирования украинский до сих пор не разрешен.
«Я очень разочарован [президентом РФ Владимиром] Путиным. <…> Думаю, пора остановиться», – сказал он.
Комментируя инициативу Анкары провести встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского, Трамп отметил, что оба лидера уважают Эрдогана и что тот может действительно повлиять на ситуацию.
«Я думаю, что он [Эрдоган] мог бы оказать большое влияние, если захочет. Сейчас он очень нейтрален. Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным, – сказал он. – Но если бы он включился, лучшее, что он мог бы сделать, – это перестать покупать нефть и газ у России».
Он добавил, что его огорчает тот факт, что страны НАТО продолжают покупать российскую нефть, несмотря на их заявленную позицию по Украине.
Трамп также подчеркнул, что впредь не будет называть никакие страны «бумажным тигром».
«Я никогда не назову кого-то "бумажным тигром"», – сказал он.
24 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что последние высказывания Трампа о России не означают смену позиции Вашингтона, а отражают «реальную ситуацию на местах».
23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя ранее говорил о возможных территориальных уступках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, подчеркнул, что «бумажных медведей не бывает». По его словам, изменение риторики Трампа связано с его разговором с Зеленским, представившим видение ситуации Киевом.