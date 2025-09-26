Дональд Трамп еще раз придумал, как завершить войну в Газе

Дональд Трамп еще раз придумал, как завершить войну в ГазеНовый план должен успокоить арабские страны
План по завершению войны в Газе, разработанный спецпосланником президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию Стивом Уиткоффом, был одобрен семью лидерами арабских и исламских государств (Катар, Иордания, Турция, Индонезия, Пакистан, ОАЭ, Саудовская Аравия). В совместном заявлении, опубликованном 24 сентября по итогам саммита с США на сайте МИД Египта, они высказали готовность сотрудничать с Трампом для разрешения конфликта в Газе и подчеркнули важность его инициативы. Отдельное заявление опубликовал президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.
«Надеюсь, даже скажу, уверен, что в ближайшие дни смогу объявить какой-то прорыв», – сказал Уиткофф (цитата по Axios). По данным источников, американское предложение содержит инициативы, которые в разное время обсуждались в ходе переговорного процесса на протяжении последних нескольких месяцев. Подчеркивается, что при формулировании условий возможной сделки учитывались предложения зятя Трампа Джареда Кушнера (имеет близкие связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом) и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
Среди основных условий освобождение всех оставшихся заложников, прекращение огня, постепенное выведение Израилем своих военных из сектора Газа, разработка плана управления Газой без движения «Хамас» новой администрацией, создание сил безопасности, укомплектованных палестинцами, а также представителями арабских и мусульманских стран. Кроме того, условия предусматривают финансирование такими странами новой администрации и «некоторое участие» в этом процессе существующей Палестинской национальной администрации (ПНА).
На встрече, в ходе которой был впервые презентован новый план, присутствовали лидеры и представители руководства этих семи арабских и мусульманских стран. Но они, по данным журналистов, выдвинули несколько условий, от выполнения которых зависит их готовность поддержать план Трампа: Израиль не должен аннексировать части Западного берега или Газы, оккупировать части Газы, строить там поселения, претендовать на изменение статуса мечети Аль-Акса. Помимо этого они требуют немедленного увеличения гуманитарной помощи для Газы.
Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, Трамп заверил лидеров арабских стран и стран, «где большинство населения составляют мусульмане», что он не позволит Израилю аннексировать оккупированные части Западного берега. Это произошло на фоне активизировавшихся призывов крайне правых представителей правительства Нетаньяху аннексировать Западный берег.
Аннексия даже части палестинских территорий – крайне рискованный шаг, который мог бы в том числе подорвать Соглашения Авраама 2020 г., на это Нетаньяху едва ли пошел бы, несмотря на давление своих крайне правых партнеров, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По мнению эксперта, в данном случае поддержка Трампом позиции арабских стран дает Нетаньяху возможность использовать именно этот аргумент в дискуссиях внутри коалиции.
В целом Самарская считает, что Израиль готов как минимум декларативно поддержать любой план, предложенный Трампом, поскольку рассматривает его как своего ключевого союзника. К тому же интересы Израиля в данном плане, судя по всему, в значительной степени учтены. Освобождение заложников, безусловно, является крайне важным элементом, однако полное окончание войны будет рассматриваться лишь при наличии гарантий отсутствия «Хамас» в Газе – пока остается открытым вопрос об инструментах, которые могут принудить организацию на это согласиться. Против участия арабских государств в послевоенном устройстве Газы у Израиля также нет возражений – он это поддерживает, однако в данном случае вновь встает вопрос о механизмах обеспечения этого управления.
Пока что рано говорить о перспективах плана, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Вряд ли просто согласятся поддержать план. Нет условий, которые готовы принять и израильтяне, и арабы. Палестинцы не хотят, чтобы другие страны участвовали в управлении Газой (одна или несколько арабских стран). «Хамас» остается отдельной проблемой. Но и выбирать особо не из чего.
Доступные слухи о плане Трампа пока говорят о малой вероятности его реализации, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. По словам эксперта, пока только формируется набор условий, по которым сторонам придется долго сближать позиции. Например, палестинцы не хотят участия арабских государств в управлении Газой. «Пока все выглядит сыро и малореализуемо», – резюмировал Бочаров.