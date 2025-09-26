Дональд Трамп еще раз придумал, как завершить войну в Газе

В целом Самарская считает, что Израиль готов как минимум декларативно поддержать любой план, предложенный Трампом, поскольку рассматривает его как своего ключевого союзника. К тому же интересы Израиля в данном плане, судя по всему, в значительной степени учтены. Освобождение заложников, безусловно, является крайне важным элементом, однако полное окончание войны будет рассматриваться лишь при наличии гарантий отсутствия «Хамас» в Газе – пока остается открытым вопрос об инструментах, которые могут принудить организацию на это согласиться. Против участия арабских государств в послевоенном устройстве Газы у Израиля также нет возражений – он это поддерживает, однако в данном случае вновь встает вопрос о механизмах обеспечения этого управления.