Представители четырех заксобраний сменятся в СФ по итогам региональных выборов

Первое заседание госсовета Республики Коми нового созыва состоится 29 сентября, проекта повестки дня на момент подготовки этой статьи еще не было. По закону «О порядке формирования СФ» сенатор от законодательного органа власти должен быть определен в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе. «Коммерсантъ» 23 сентября со ссылкой на источник в региональном парламенте сообщал, что новым сенатором от заксобрания может стать республиканский вице-премьер Екатерина Грибкова, избранная депутатом по списку ЕР.