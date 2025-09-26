Представители четырех заксобраний сменятся в СФ по итогам региональных выборов

Представители четырех заксобраний сменятся в СФ по итогам региональных выборовНовые сенаторы будут у Воронежской и Костромской областей, Республики Коми и ЯНАО
Четыре региональных парламента сменят в Совете Федерации (СФ) по итогам единого дня голосования своих сенаторов, подсчитали «Ведомости». 14 сентября прошли выборы 11 заксобраний. Сергея Калашника от Костромской областной думы сменит вдова убитого в 2024 г. начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана; Сергея Лукина от Воронежской областной думы – спикер двух предыдущих созывов Владимир Нетесов. Григория Ледкова от заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 25 сентября в СФ заменил бывший первый вице-спикер регионального парламента Алексей Ситников.
Также в верхней палате парламента поменяется представитель госсовета Республики Коми. Занимавшая этот пост Елена Шумилова 16 июля написала заявление о досрочном сложении полномочий после поражения на праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты регионального парламента и сдала партбилет.
Костромская областная дума назначит нового сенатора 8 октября, сообщил «Ведомостям» спикер заксобрания, секретарь регионального отделения ЕР Алексей Анохин. О том, что новым представителем заксобрания в СФ будет Светлана Кириллова, «Ведомости» писали 6 мая. Она родилась в Костроме, с конца 1990-х гг. служит в сфере военного здравоохранения в Вооруженных силах, последняя должность – главный эксперт отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.
Кириллова была избрана депутатом по списку ЕР в Костроме. После выборов 14 сентября она сочла преждевременным комментировать «Ведомостям» свое будущее назначение сенатором, поскольку решение, по ее словам, будет приниматься депутатами коллегиально.
Новые сенаторы от губернаторов
Первое заседание госсовета Республики Коми нового созыва состоится 29 сентября, проекта повестки дня на момент подготовки этой статьи еще не было. По закону «О порядке формирования СФ» сенатор от законодательного органа власти должен быть определен в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе. «Коммерсантъ» 23 сентября со ссылкой на источник в региональном парламенте сообщал, что новым сенатором от заксобрания может стать республиканский вице-премьер Екатерина Грибкова, избранная депутатом по списку ЕР.
25 сентября были продлены полномочия трех сенаторов: Александра Карелина (заксобрание Новосибирской области), Игоря Мурога (Рязанская областная дума) и Александра Савина (заксобрание Калужской области). Курганская и Магаданская областные думы 30 сентября, как ожидается, делегируют в СФ действующих сенаторов Сергея Муратова и Сергея Иванова.
2 октября заксобрание Челябинской области продлит полномочия сенатора Олега Цепкина. Соответствующее решение было принято на заседании президиума регионального отделения ЕР 23 сентября (партия получила большинство в региональном парламенте). Также в начале октября Нетесов будет делегирован в СФ Воронежской областной думой.