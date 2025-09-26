О чем Путин и его коллеги говорили на атомном форуме

О чем Путин и его коллеги говорили на атомном форумеГлавы государств поделились своим видением будущего сферы мирного атома
В Томской области к 2030 г. планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Глобального атомного форума, который проходит в Москве. По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут исчерпаны к 2090 г., но фактически это может произойти в 2060-е гг., отметил президент России. «С учетом того что четверть запасов приходится на месторождения, где уран является попутным компонентом, уже в 2030 г. – сейчас перехожу к главному, чем мы, считаю, Россия может гордиться: мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, – сказал Путин. – Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Что это значит? Это значит, практически весь объем – 95% отработавшего топлива – будет вновь неоднократно использоваться в реакторах». По его словам, такой механизм в перспективе позволит решить проблему накопления радиоактивных отходов и «снять, по сути, вопрос обеспеченности ураном. Испытания передовых материалов для замкнутого цикла планируются на базе Международного центра исследований, который будет создан в Ульяновской области. «И мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения новую эпоху в атомной энергетике», – сказал Путин.
Заявка на дальнейшую перспективу
Все больше стран видят в мирном атоме важнейший экологичный энергетический ресурс для долгосрочного ускоренного развития. «Важно и другое: наступает принципиально новый технологический уклад, повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы, – отметил Путин. – Только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами». Россия, по его словам, уже создает «модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях».
По прогнозу МАГАТЭ к середине XXI в. совокупная мощность всех АЭС мира может увеличиться более чем в 2,5 раза, причем рост спроса на мирный атом в большей части обеспечат страны глобального Юга и Востока. Россия, как заявил президент, обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики, а построенные «Росатомом» АЭС являются самыми востребованными в мире, подчеркнул он. Сейчас страна развивает проекты малых наземных и плавучих АЭС, а последние скоро начнут производить серийно, сказал президент.
Кроме Путина и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева в пленарном заседании приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Ирана Мохаммад Эслами, вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев, а также гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Каждый из участников пленарного заседания высказался по поводу развития атомной отрасли.
Атомный товарищ Союзного государства
Лукашенко начал с того, что Россию, а заодно и Белоруссию «обзывают разными словами»: «У России, как и у всех у других стран, которые здесь присутствуют, проблем предостаточно <...>. Наша [атомная] станция, вы помните, была серьезно политизирована: и не там строим, и не то строим, и американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве». Он поблагодарил Гросси за то, что «никогда не подставляли нас с россиянами, не заставляли нас оправдываться».
Поэтому Лукашенко поддержал идею, чтобы Гросси в будущем стал генсеком ООН. Такое предложение лидеры обсуждали в кулуарах до пленарного заседания форума.
Говорил президент Белоруссии и о том, что Россия делится своими технологиями в атомной отрасли с другими странами: «Назовите еще страны, которые обладают подобными технологиями и которые бы так честно сказали: приходите и смотрите». Лукашенко сообщил, что 26 сентября на встрече с Путиным они договорятся о строительстве второй АЭС в Белоруссии.
Что сказали другие лидеры государств
Армения планирует модернизацию атомной отрасли страны, напомнил на заседании Пашинян. Уже принято решение о продлении эксплуатации Армянской АЭС с 2026 до 2036 г., причем модернизация АЭС будет результатом взаимодействия Армении с «Росатомом» и другими международными партнерами, отметил он. В августе 2025 г. Пашинян сообщил, что США готовы передать Армении технологии модульных АЭС. Лихачев на пленарном заседании отметил, что действующий энергоблок Армянской АЭС – единственный в мире, который выдержал удар 9-балльного землетрясения и позже был перезапущен. Сейчас армянская сторона при поддержке «Росатома» реализует программу повторного продления срока его службы до 2036 г.
«Росатом» продолжает строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер» в Иране и развивает сотрудничество в атомной области, добавил Лихачев. Накануне делегации России и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории республики. Эслами заявил, что развитие ядерной программы страны сталкивается с противодействием США и ряда европейских стран. «Они сами хорошо понимают и в частном порядке признают, что ядерная программа Ирана не несет никакой угрозы, но давление ежедневно растет», – заявил он. По его словам, в свое время специалисты из Франции и Германии участвовали в строительстве энергоблоков АЭС «Бушер», однако «бросили проекты» – сейчас работу по ним возобновил «Росатом».
Линия сотрудничества с МАГАТЭ
МАГАТЭ помогает России реализовывать поставленные ею задачи в сфере мирного атома, в частности чтобы «Росатом» мог вступать в партнерства с другими странами и вести работу в соответствии со стандартами безопасности, сказал Гросси. Еще одно направление работы – с международными финансовыми учреждениями, которые могли бы участвовать в финансировании возведения АЭС.
Путин до этого сказал, что Новый банк развития, созданный странами БРИКС, подтвердил готовность финансировать атомные проекты. Гросси отметил, что МАГАТЭ стоит заключить меморандум с Новым банком развития и начать сотрудничество. Еще одно направление работы организации – это новые технологии, в частности малые модульные реакторы, которые разрабатывает «Росатом». По его словам, сейчас и другие страны начали развивать эти технологии, также появились наработки в области микрореакторов. «Спрос является основой развития атомной промышленности. Это в том числе объясняется появлением искусственного интеллекта и появлением дата-центров, которые нуждаются в энергии», – добавил он. Гросси пригласил Россию принять участие в форуме по искусственному интеллекту в атомной промышленности, который МАГАТЭ проведет в Вене в декабре.