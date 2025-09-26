О чем Путин и его коллеги говорили на атомном форуме

В Томской области к 2030 г. планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Глобального атомного форума, который проходит в Москве. По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут исчерпаны к 2090 г., но фактически это может произойти в 2060-е гг., отметил президент России. «С учетом того что четверть запасов приходится на месторождения, где уран является попутным компонентом, уже в 2030 г. – сейчас перехожу к главному, чем мы, считаю, Россия может гордиться: мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, – сказал Путин. – Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Что это значит? Это значит, практически весь объем – 95% отработавшего топлива – будет вновь неоднократно использоваться в реакторах». По его словам, такой механизм в перспективе позволит решить проблему накопления радиоактивных отходов и «снять, по сути, вопрос обеспеченности ураном. Испытания передовых материалов для замкнутого цикла планируются на базе Международного центра исследований, который будет создан в Ульяновской области. «И мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения новую эпоху в атомной энергетике», – сказал Путин.